Home | Formula 1 | “Mă bucur că am terminat amândoi cursa”. Antonelli și Russell, primele reacții după bătălia tensionată din Canada

“Mă bucur că am terminat amândoi cursa”. Antonelli și Russell, primele reacții după bătălia tensionată din Canada

Andrei Nicolae Publicat: 23 mai 2026, 20:49

Comentarii
Mă bucur că am terminat amândoi cursa. Antonelli și Russell, primele reacții după bătălia tensionată din Canada

Russell și Antonelli, în cursa de sprint din Canada / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

George Russell și Kimi Antonelli au oferit o bătălie spectaculoasă și la limita regulamentului în sprintul din Marele Premiu al Canadei, încheiată cu victoria britanicului. Imediat după încheierea cursei, cei doi au avut ocazia să ofere câteva reacții “la cald”, câștigătorul arătându-se mulțumit că atât el, cât și colegul său, au rămas pe circuit.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

George Russell a câștigat sâmbătă cursa de sprint din Marele Premiu al Canadei, după o prestație solidă în care a profitat de plin de pole position-ul obținut în calificări. Britanicul nu a avut o misiune ușoară, iar probabil cel mai intens moment din cele 23 de tururi de la Montreal s-a produs la început, când acesta a fost într-un duel pentru prima poziție cu al său coleg, Kimi Antonelli.

Ce au spus Russell și Antonelli după cursa din Montreal

În turul cu numărul 5, italianul de 19 ani a încercat să treacă de colegul său pe interiorul unui viraj, însă Russell i-a închis spațiul, iar Antonelli a ajuns să iasă în decor spre nemulțumirea sa. Puștiul de la Mercedes a “tunat” pe comunicarea radio cu echipa și a spus că Russell l-a împins în afară, moment în care Toto Wolff, șeful echipei, a fost nevoit să intervină pentru a-l calma.

După cursă, atât Russell, cât și Antonelli au oferit reacții despre sprintul propriu-zis, dar și despre acel moment petrecut la începutul cursei.

E dificil să creezi o diferență aici între tine și cei ce te urmează. Slipstream-ul e foarte outernic pe acest circuit. Mă bucur că am terminat amândoi cursa după lupta pe care am avut-o.

Reclamă
Reclamă

(n.r. Crezi că te-ai întors în lupta pentru titlu?) N-am fost niciodată îngrijorat. Știam că în Miami nu mă descurc de obicei și a mai fost și acea pauză foarte mare în calendar. Mulți oameni au spus diverse lucruri, însă mă bucur că ne-am întors.

Am câștigat o cursă. Sper să ne intrăm din nou în ritm. Avem cinci curse în șapte săptămâni, mulțumesc tuturor și abia aștept calificările din această după-amiază (n.r. seara pe fusul orar al României)“, a fost reacția lui George Russell.

De cealaltă parte, Antonelli și-a menținut narativa potrivit căreia colegul său l-a forțat să iasă în afara pistei.

Măsuri draconice de securitate în Bucureşti. Fanii lui Max Korzh se bucură: "Trebuie cineva să ne controleze"Măsuri draconice de securitate în Bucureşti. Fanii lui Max Korzh se bucură: "Trebuie cineva să ne controleze"
Reclamă

A fost o bătălie dură, toți am fost apropiați la nivel de ritm. Am încercat să depășesc, dar trebuie să revăd acea luptă, pentru că am fost în paralel cu George. Cred că m-a împins în afara circului, însă este ceea ce este.

Apoi am făcut o greșeală în virajul 8, am trecut peste o denivelare și am blocat roțile pe frânare, dar a fost o luptă frumoasă“.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum putea fi evitat incidentul din Bucegi, unde 11 oameni au căzut de pe traseu: "Nu s-a ţinut cont"
Observator
Cum putea fi evitat incidentul din Bucegi, unde 11 oameni au căzut de pe traseu: "Nu s-a ţinut cont"
Adevărul despre oferta Craiovei pentru Gertmonas! Rotaru: “A fost o strategie! Și Cupa le-am pus-o pe teren ca să-i irite”
Fanatik.ro
Adevărul despre oferta Craiovei pentru Gertmonas! Rotaru: “A fost o strategie! Și Cupa le-am pus-o pe teren ca să-i irite”
20:42

VideoJurnal Antena Sport | Ţintesc sus cu Hagi
20:40

LIVE TEXTU Cluj – Dinamo 0-0. “Câinii” pot obţine a 4-a victorie cu “studenţii”
20:37

VideoJurnal Antena Sport | Sărbătoarea tenisului
20:31

VideoJurnal Antena Sport | O onoare alb-alabastră
20:22

Flavius Stoican l-a apărat pe Rafael Munteanu după ce a gafat cu Chindia: “Se întâmplă şi la case mai mari”
20:21

VIDEOBaraj dramatic pentru promovarea în Premier League. “Coșmarul” FCSB-ului, învins în minutul 90+5
Vezi toate știrile
1 Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total 2 Hervin Ongenda a semnat chiar înainte de barajul de Conference League dintre FCSB şi Botoşani 3 Se anunță record de asistență la barajul FCSB – Botoșani! Câți fani și-au procurat bilete la meciul din Ghencea 4 EXCLUSIVS-a săturat să fie rezervă şi vrea să plece de la Dinamo! 5 8.7 milioane de euro pentru FCSB! Lovitura dată de Gigi Becali 6 Anunţul momentului! Ce post a acceptat Pep Guardiola după despărţirea de Manchester City. OFICIAL
Citește și
Cele mai citite
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total
Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”