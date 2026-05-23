“Mă bucur că am terminat amândoi cursa”. Antonelli și Russell, primele reacții după bătălia tensionată din Canada

George Russell și Kimi Antonelli au oferit o bătălie spectaculoasă și la limita regulamentului în sprintul din Marele Premiu al Canadei, încheiată cu victoria britanicului. Imediat după încheierea cursei, cei doi au avut ocazia să ofere câteva reacții “la cald”, câștigătorul arătându-se mulțumit că atât el, cât și colegul său, au rămas pe circuit.
George Russell a câștigat sâmbătă cursa de sprint din Marele Premiu al Canadei, după o prestație solidă în care a profitat de plin de pole position-ul obținut în calificări. Britanicul nu a avut o misiune ușoară, iar probabil cel mai intens moment din cele 23 de tururi de la Montreal s-a produs la început, când acesta a fost într-un duel pentru prima poziție cu al său coleg, Kimi Antonelli.
Ce au spus Russell și Antonelli după cursa din Montreal
În turul cu numărul 5, italianul de 19 ani a încercat să treacă de colegul său pe interiorul unui viraj, însă Russell i-a închis spațiul, iar Antonelli a ajuns să iasă în decor spre nemulțumirea sa. Puștiul de la Mercedes a “tunat” pe comunicarea radio cu echipa și a spus că Russell l-a împins în afară, moment în care Toto Wolff, șeful echipei, a fost nevoit să intervină pentru a-l calma.
După cursă, atât Russell, cât și Antonelli au oferit reacții despre sprintul propriu-zis, dar și despre acel moment petrecut la începutul cursei.
“E dificil să creezi o diferență aici între tine și cei ce te urmează. Slipstream-ul e foarte outernic pe acest circuit. Mă bucur că am terminat amândoi cursa după lupta pe care am avut-o.
(n.r. Crezi că te-ai întors în lupta pentru titlu?) N-am fost niciodată îngrijorat. Știam că în Miami nu mă descurc de obicei și a mai fost și acea pauză foarte mare în calendar. Mulți oameni au spus diverse lucruri, însă mă bucur că ne-am întors.
Am câștigat o cursă. Sper să ne intrăm din nou în ritm. Avem cinci curse în șapte săptămâni, mulțumesc tuturor și abia aștept calificările din această după-amiază (n.r. seara pe fusul orar al României)“, a fost reacția lui George Russell.
De cealaltă parte, Antonelli și-a menținut narativa potrivit căreia colegul său l-a forțat să iasă în afara pistei.
“A fost o bătălie dură, toți am fost apropiați la nivel de ritm. Am încercat să depășesc, dar trebuie să revăd acea luptă, pentru că am fost în paralel cu George. Cred că m-a împins în afara circului, însă este ceea ce este.
Apoi am făcut o greșeală în virajul 8, am trecut peste o denivelare și am blocat roțile pe frânare, dar a fost o luptă frumoasă“.
