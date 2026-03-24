I-am zdrobit pe turci în ultima sută de ani! Cum a fost cel mai recent meci al României la Istanbul, cu Pițurcă pe bancă

România joacă joi în Turcia, de la orele 19, semifinala barajului pentru Campionatul Mondial. Echipa lui Mircea Lucescu pornește cu șansa a doua la Istanbul, în fața selecționatei antrenate de Vincenzo Montella, a cărei valoare de piață depășește 500 de milioane de euro.
Totuși, de-a lungul anilor, România a fost mai mereu peste Turcia. În 26 de meciuri directe, „tricolorii” au câștigat de 14 ori și de șapte ori au încheiat la egalitate. Turcii s-au impus doar în cinci rânduri în fața noastră, ultima oară în septembrie 2013, când au câștigat cu 2-0 la București, în preliminariile Mondialului din Brazilia.
Ultimul meci cu Turcia la Istanbul: victorie neașteptată, gol Grozav
În aceeași campanie de calificare a avut loc și ultimul meci pe tărâm turcesc între cele două naționale. Pe 12 octombrie 2012, Turcia și România s-au întâlnit pe stadionul Şükrü Saracoğlu, din Istanbul, în a treia etapă din grupa D a preliminariilor europene.
Antrenată de Victor Pițurcă, România venea după două victorii, 2-0 în Estonia și 4-0 cu Andorra, acasă. În schimb, naționala pregătită pe atunci de Abdullah Avcı pornise cu un eșec în Olanda (0-2) și un succes acasă, cu Estonia (3-0).
Ca și acum, „tricolorii” au plecat cu șansa a doua, mai ales că gazdele îi aveau în echipă, printre alții, pe Emre Belözoğlu, Nuri Şahin ori Arda Turan. Cu toate că turcii au dominat jocul, România lui Pițurcă a dat lovitura în prelungirile primei reprize, când Gicu Grozav a profitat de o ieșire eronată a portarului Volkan și a marcat singurul gol al întâlnirii.
România, la victoria din Turcia, pe 12 octombrie 2012: Tătărușanu – Raț, Chiricheș, Goian, Tamaș – Pintilii, Bourceanu – Torje, Bogdan Stancu (‘82 Mutu), Grozav (‘50 Cociș) – Marica (‘79 Chipciu)
Ambele echipe au ratat calificarea la acel Mondial. Turcia a încheiat grupa pe locul al patrulea, în timp ce România a terminat pe doi, în spatele Olandei, dar peste Ungaria, și s-a calificat la baraj, unde a pierdut cu Grecia (2-4 la general).
Cel mai recent joc direct, câștigat de România în fața Turciei lui Lucescu
România a câștigat și ultimul meci direct în fața adversarei de joi. Pe 9 noiembrie 2017, „tricolorii” au învins Turcia cu 2-0, la Cluj, pe arena Dr. Constantin Rădulescu. Culmea, Gicu Grozav s-a remarcat din nou, marcând ambele goluri ale disputei, în minutele 42 și 69.
Dacă pe banca României se afla Cosmin Contra, pe cea a Turciei era chiar Mircea Lucescu, selecționerul de azi al echipei naționale. În formația „tricolorilor” se regăseau nume precum Pantilimon, Săpunaru, Mihai Bălașa, Dragoș Grigore, Toșca, Deac, Budescu, Bicfalvi sau Florin Andone.
Altfel, e de remarcat că primul joc între români și turci a avut loc tocmai în 1923, pe 26 octombrie, la Istanbul, adică acum mai bine de un secol. S-a terminat nedecis, scor 2-2, ambele goluri ale noastre fiind marcate de vârful Isidor Gansl, de la Maccabi Cernăuți. România era antrenată de Constantin Rădulescu, în timp ce Turcia era condusă de legendarul Ali Sami Yen.
4-0 este cel mai drastic scor din duelurile turco-române. Acest rezultat s-a înregistrat de două ori, ambele dăți în favoarea „tricolorilor”: pe 8 octombrie 1961 (Stadionul Republicii, București, amical) și pe 23 martie 1977 (Stadionul Steaua, București, Cupa Balcanică).
Dintre cele cinci meciuri câștigate de Turcia în fața României, trei au fost cu scorul de 2-0 și două cu 2-1.
- UEFA a respins cererea cluburilor din Premier League. Ce se va întâmpla din sezonul viitor de Champions League
- Gafă uluitoare a staff-ului medical de la Real Madrid! De ce se agravase accidentarea lui Kylian Mbappe
- Două momente geniale cu Mircea Lucescu în prim-plan! Turcii au dezvăluit totul înainte de barajul cu România
- Cel mai dur verdict înainte de Turcia – România: „În grupă am dovedit că nu am meritat să ne calificăm”
- Căpitanul Joshua Kimmich, anunţ surpriză înainte de World Cup 2026: “Germania nu e printre favorite”