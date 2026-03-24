I-am zdrobit pe turci în ultima sută de ani! Cum a fost cel mai recent meci al României la Istanbul, cu Pițurcă pe bancă

România joacă joi în Turcia, de la orele 19, semifinala barajului pentru Campionatul Mondial. Echipa lui Mircea Lucescu pornește cu șansa a doua la Istanbul, în fața selecționatei antrenate de Vincenzo Montella, a cărei valoare de piață depășește 500 de milioane de euro .

Totuși, de-a lungul anilor, România a fost mai mereu peste Turcia. În 26 de meciuri directe, „tricolorii” au câștigat de 14 ori și de șapte ori au încheiat la egalitate. Turcii s-au impus doar în cinci rânduri în fața noastră, ultima oară în septembrie 2013, când au câștigat cu 2-0 la București, în preliminariile Mondialului din Brazilia.

Ultimul meci cu Turcia la Istanbul: victorie neașteptată, gol Grozav

În aceeași campanie de calificare a avut loc și ultimul meci pe tărâm turcesc între cele două naționale. Pe 12 octombrie 2012, Turcia și România s-au întâlnit pe stadionul Şükrü Saracoğlu, din Istanbul, în a treia etapă din grupa D a preliminariilor europene.

Antrenată de Victor Pițurcă, România venea după două victorii, 2-0 în Estonia și 4-0 cu Andorra, acasă. În schimb, naționala pregătită pe atunci de Abdullah Avcı pornise cu un eșec în Olanda (0-2) și un succes acasă, cu Estonia (3-0).

Ca și acum, „tricolorii” au plecat cu șansa a doua, mai ales că gazdele îi aveau în echipă, printre alții, pe Emre Belözoğlu, Nuri Şahin ori Arda Turan. Cu toate că turcii au dominat jocul, România lui Pițurcă a dat lovitura în prelungirile primei reprize, când Gicu Grozav a profitat de o ieșire eronată a portarului Volkan și a marcat singurul gol al întâlnirii.