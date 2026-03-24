Turcii au anunţat primul 11 al lui Montella pentru meciul cu România. Rol uriaş pentru Arda Guler

Dan Roșu Publicat: 24 martie 2026, 15:23

Vincenzo Montella s-a hotărât ce prim 11 va folosi în Turcia – România, semifinala barajului pentru World Cup 2026, competiţie ce se va desfăşura în Universul Antena.

Pentru duelul de pe 26 martie de la ora 19:00, Montella va folosi un sistem inedit, cu patru fundaşi şi şase mijlocaşi. Arda Guler va avea rolul de 9 fals, cu libertate totală de mişcare.

Cum va arăta primul 11 al Turciei pentru meciul cu România

“Ca și în meciurile recente, Montella va opta pentru un sistem fără atacant, jucând într-o formație 4-6-0. Ugurcan Cakir va fi titular în poartă, iar defensiva va fi formată din Mert Multur, Ozan Kabak, Abdurkerim Bardakci și Ferdi Kadioglu.

Ismail și Orkun vor juca în fața apărării, iar Alper Yilmaz și Kenan Yildiz vor fi aripi. Hakan Calhanoglu va juca în centru, în spatele lui Arda Guler, care va fi un vârf fals, cu libertate totală de mișcare în față.”, au notat cei de la Sportx.com.

  • Turcia (4-6-0): Cakir – Multur, Kabak, Bardackci, Kadioglu – Bariş, Ismail, Orkun, Chalhanoglu, Yildiz, Guler

Turcii au lotul cotat la peste 500 de milioane de euro

Potrivit transfermarkt.com, naţionala Turciei este cotată la aproximativ 517 milioane de euro, în timp ce lotul României este cotat la aproape 103 milioane de euro.

Partida se va disputa pe stadionul lui Beşiktaş, una care va fi plină. Peste 40.000 de fani vor fi prezenţi, dintre care 2.100 vor fi suporteri ai României.

 

Loading ... Loading ...
