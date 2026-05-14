Mihai Rotaru, aproape de o lovitură uriaşă la Universitatea Craiova, după câştigarea Cupei României: “Să urce preţul”

Viviana Moraru Publicat: 14 mai 2026, 9:22

Filipe Coelho şi Nicuşor Bancu, cu trofeul Cupei României/ Sport Pictures

Mihai Rotaru e aproape de o lovitură uriaşă la Universitatea Craiova, după succesul din finala Cupei României, cu U Cluj. Oltenii au câştigat primul trofeu al sezonului la loviturile de departajare, scor 6-5, după ce scorul la finalul celor 120 de minute a fost de 0-0.

După meciul disputat la Sibiu, Gică Craioveanu a dezvăluit că scouterii celor de la Getafe au fost prezenţi la partidă. Fostul jucător le-a recomandat spaniolilor să-l transfere pe georgianul Anzor Mekvabishvili (24 de ani).

De asemenea, pe lângă Anzor, Gică Craioveanu le-a vorbit spaniolilor şi de Ştefan Baiaram, Alexandru Cicâldău şi Alexandru Creţu. Dacă s-ar concretiza interesul pentru jucători, Craioveanu l-a sfătuit pe Mihai Rotaru să le urce preţurile acestora, pentru a încasa în schimbul lor sume uriaşe.

“Au văzut ceva interesant, îți dai seama. Am o slăbăciune enormă pentru Anzor. Chiar dacă îmi plac oltenii, mi se pare un jucător fantastic, foarte bun tactic, împinge jocul, recuperează bine, trage bine la poartă, foarte bun la faze fixe, executant de lovituri, mi se pare un jucător complet.

Pe el l-am recomandat deja, am vorbit de Cicâldău, de Baiaram, de Crețu. Sper să fi văzut pe cineva. Dacă vinde acum, trebuie să urce prețul Mihai Rotaru”, a declarat Gică Craioveanu, conform digisport.ro, după ce Universitatea Craiova a câştigat Cupa României.

Anzor Mekvabishvili, jucătorul care îl încântă pe Gică Craioveanu, este cotat la suma de 1,5 milioane de euro şi mai are contract cu Universitatea Craiova până în 2028.

De cealaltă parte, Ştefan Baiaram, care şi-a manifestat în mai multe rânduri dorinţa de a pleca de la Universitatea Craiova la finalul acestui sezon, are o cotă de 4,5 milioane de euro şi la fel ca Anzor, mai are contract cu oltenii până în 2028.

Alexandru Cicâldău e cel mai bine plătit jucător din lotul Universităţii Craiova, el având o cotă de 2,5 milioane de euro. Al patrulea jucător recomandat spaniolilor de Gică Craioveanu, Alexandru Creţu, este cotat la 450.000 de euro, el revenind în vară la formaţia din Bănie.

După victoria la loviturile de departajare din finala Cupei României, Universitatea Craiova se pregăteşte de un nou duel cu U Cluj, în penultima etapă de play-off. În cazul în care îi vor învinge pe clujeni în meciul care se va disputa duminică, atunci oltenii vor cuceri matematic titlul în Liga 1, cu o etapă înainte de finalul sezonului. Trupa lui Filipe Coelho are avans de un punct faţă de “Şepcile roşii”, înaintea meciului direct.

