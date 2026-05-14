Mihai Rotaru, aproape de o lovitură uriaşă la Universitatea Craiova, după câştigarea Cupei României: “Să urce preţul”

Mihai Rotaru e aproape de o lovitură uriaşă la Universitatea Craiova, după succesul din finala Cupei României, cu U Cluj. Oltenii au câştigat primul trofeu al sezonului la loviturile de departajare, scor 6-5, după ce scorul la finalul celor 120 de minute a fost de 0-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După meciul disputat la Sibiu, Gică Craioveanu a dezvăluit că scouterii celor de la Getafe au fost prezenţi la partidă. Fostul jucător le-a recomandat spaniolilor să-l transfere pe georgianul Anzor Mekvabishvili (24 de ani).

Mihai Rotaru, aproape de o lovitură uriaşă la Universitatea Craiova, după câştigarea Cupei României

De asemenea, pe lângă Anzor, Gică Craioveanu le-a vorbit spaniolilor şi de Ştefan Baiaram, Alexandru Cicâldău şi Alexandru Creţu. Dacă s-ar concretiza interesul pentru jucători, Craioveanu l-a sfătuit pe Mihai Rotaru să le urce preţurile acestora, pentru a încasa în schimbul lor sume uriaşe.

“Au văzut ceva interesant, îți dai seama. Am o slăbăciune enormă pentru Anzor. Chiar dacă îmi plac oltenii, mi se pare un jucător fantastic, foarte bun tactic, împinge jocul, recuperează bine, trage bine la poartă, foarte bun la faze fixe, executant de lovituri, mi se pare un jucător complet.

Pe el l-am recomandat deja, am vorbit de Cicâldău, de Baiaram, de Crețu. Sper să fi văzut pe cineva. Dacă vinde acum, trebuie să urce prețul Mihai Rotaru”, a declarat Gică Craioveanu, conform digisport.ro, după ce Universitatea Craiova a câştigat Cupa României.