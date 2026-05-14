Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Madonna, Shakira şi BTS vor face show la spectacolul de la pauza finalei Campionatului Mondial 2026

Madonna, Shakira şi BTS vor face show la spectacolul de la pauza finalei Campionatului Mondial 2026

Dan Roșu Publicat: 14 mai 2026, 9:00

Comentarii
Madonna, Shakira şi BTS vor face show la spectacolul de la pauza finalei Campionatului Mondial 2026

Shakira, în timpul unui concert - Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Vedetele Madonna şi Shakira, precum şi grupul de k-pop BTS vor fi capul de afiş al spectacolului de la pauza finalei Cupei Mondiale de fotbal 2026 din Statele Unite, au anunţat, joi, organizatorii, citaţi de AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chris Martin, de la grupul Coldplay, va fi directorul artistic al acestui spectacol, o premieră pentru o finală a Cupei Mondiale de fotbal. Finala este programată pentru 19 iulie pe stadionul MetLife din East Rutherford (New Jersey).

Madonna, Shakira şi BTS vor face show la spectacolul de la pauza finalei Campionatului Mondial 2026

Cupa Mondială din 2026, cea mai mare din istorie, cu 48 de echipe participante, va debuta pe 11 iunie în Statele Unite, Canada şi Mexic. Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a anunţat în martie că va include “primul spectacol la o pauză a unei finale a Cupei Mondiale FIFA”.

Această iniţiativă aminteşte de spectacolul organizat, având-o ca artist principal pe Shakira, în timpul finalei competiţiei Copa America din 2024, pe stadionul Hard Rock din Miami.

De asemenea, face trimitere la tradiţia unui spectacol de prestigiu la pauza Super Bowl-ului, marea finală a campionatului de fotbal american (NFL).

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Sorana Cîrstea la Roma?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Medicul român alungat de sistem, care salvează vieţi la un spital de elită olandez. Aici s-a tratat Steve Jobs
Observator
Medicul român alungat de sistem, care salvează vieţi la un spital de elită olandez. Aici s-a tratat Steve Jobs
Pronosticul dat de specialiști pentru meciul Sorana Cîrstea – Coco Gauff: ”Nimeni nu va fi surprins dacă se întâmplă asta”
Fanatik.ro
Pronosticul dat de specialiști pentru meciul Sorana Cîrstea – Coco Gauff: ”Nimeni nu va fi surprins dacă se întâmplă asta”
8:50

“Vreau să subliniez asta”. Ce a spus preşedintele lui Inter despre Cristi Chivu, după eventul reuşit
8:45

Marele anunţ făcut de Lionel Messi cu 28 de zile înainte de Campionatul Mondial! Evoluţie stelară pentru Inter Miami
8:36

Cristi Chivu a scris istorie la Inter: bornele uriaşe stabilite, după ce a reuşit eventul
8:15

Ce notă i-a dat Lautaro Martinez lui Cristi Chivu, după eventul cu Inter. “Nu a fost uşor”
0:49

VIDEOCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român
0:30

Cristi Chivu, prima reacție după ce a cucerit eventul cu Inter: „Câștigarea a două trofee nu este niciodată garantată”
Vezi toate știrile
1 Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon 2 Robert Lewandowski a spus ”DA”! Atacantul Barcelonei va primi un salariu anual de 90 de milioane de euro 3 Decizia radicală luată de Sorana Cîrstea la Roma, chiar la miezul nopţii 4 FCSB ajunge la Comisia de Disciplină. Gigi Becali a numit antrenor preparatorul fizic de la echipă! 5 Luis Enrique s-a decis! Doi jucători, OUT de la PSG ca să-i facă loc unui atacant de vis 6 Chemat de Gigi Becali la FCSB, Mihai Pintilii a dat imediat răspunsul: „Am discuții”
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț