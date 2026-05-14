Ilie Dumitrescu s-a convins în privinţa “finalei” de titlu, după ce Univ. Craiova a câştigat Cupa României: “100%”

Jucătorii Universităţii Craiova, cu trofeul Cupei României, după finala câştigată la loviturile de departajare cu U Cluj/ Sport Pictures

Ilie Dumitrescu a oferit prima reacţie, după ce Universitatea Craiova a învins-o la loviturile de departajare pe U Cluj şi a câştigat Cupa României. Scorul după cele 120 de minute de joc a fost de 0-0, oltenii impunându-se la penalty-uri cu scorul de 6-5.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Duminică, cele două rivale se vor duela din nou, în etapa a noua a play-off-ului. În cazul unei victorii, Universitatea Craiova va cuceri matematic titlul în Liga 1, cu o etapă înainte de finalul sezonului. Înaintea meciului direct, U Cluj e la un singur punct distanţă de oltenii lui Filipe Coelho.

Ilie Dumitrescu s-a convins în privinţa “finalei” de titlu, după Univ. Craiova – U Cluj 0-0 (6-5 d.l.d.), în finala Cupei României

Ilie Dumitrescu a surprins înaintea meciului care poate decide titlul, mărturisind că la un rezultatul de egalitate, U Cluj ar deveni favorită să câştige titlul. În ultima rundă, clujenii o vor înfrunta pe Dinamo, pe teren propriu, iar Universitatea Craiova se va deplasa la Bucureşti pentru confruntarea cu Rapid.

“Mister” este de părere că pentru olteni, duelul din Giuleşti nu va fi unul uşor. În cazul în care meciul de duminică se va încheia la egalitate, U Cluj va cuceri titlul în cazul în care o va învinge pe Dinamo în ultima rundă, iar Universitatea Craiova nu se va impune în faţa Rapidului, în ultima rundă a sezonului.

“Să vedem cine va gestiona mai bine acest rezultat. Cred că se va decide campionatul duminică. Dacă va câștiga Craiova, s-a decis. Dacă e rezultat de egalitate, se înclină balanța mult spre U Cluj. Pentru mine, rezultatul de egalitate întoarce balanța spre U Cluj, joacă acasă (n.r. cu Dinamo)…