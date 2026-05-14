Ilie Dumitrescu s-a convins în privinţa “finalei” de titlu, după ce Univ. Craiova a câştigat Cupa României: “100%”

Ilie Dumitrescu a oferit prima reacţie, după ce Universitatea Craiova a învins-o la loviturile de departajare pe U Cluj şi a câştigat Cupa României. Scorul după cele 120 de minute de joc a fost de 0-0, oltenii impunându-se la penalty-uri cu scorul de 6-5.
Duminică, cele două rivale se vor duela din nou, în etapa a noua a play-off-ului. În cazul unei victorii, Universitatea Craiova va cuceri matematic titlul în Liga 1, cu o etapă înainte de finalul sezonului. Înaintea meciului direct, U Cluj e la un singur punct distanţă de oltenii lui Filipe Coelho.
Ilie Dumitrescu s-a convins în privinţa “finalei” de titlu, după Univ. Craiova – U Cluj 0-0 (6-5 d.l.d.), în finala Cupei României
Ilie Dumitrescu a surprins înaintea meciului care poate decide titlul, mărturisind că la un rezultatul de egalitate, U Cluj ar deveni favorită să câştige titlul. În ultima rundă, clujenii o vor înfrunta pe Dinamo, pe teren propriu, iar Universitatea Craiova se va deplasa la Bucureşti pentru confruntarea cu Rapid.
“Mister” este de părere că pentru olteni, duelul din Giuleşti nu va fi unul uşor. În cazul în care meciul de duminică se va încheia la egalitate, U Cluj va cuceri titlul în cazul în care o va învinge pe Dinamo în ultima rundă, iar Universitatea Craiova nu se va impune în faţa Rapidului, în ultima rundă a sezonului.
“Să vedem cine va gestiona mai bine acest rezultat. Cred că se va decide campionatul duminică. Dacă va câștiga Craiova, s-a decis. Dacă e rezultat de egalitate, se înclină balanța mult spre U Cluj. Pentru mine, rezultatul de egalitate întoarce balanța spre U Cluj, joacă acasă (n.r. cu Dinamo)…
Pentru că e un meci în deplasare (n.r. Rapid – Craiova), e un meci complicat. (n.r. Coelho va juca la victorie?) 100%. E genul de antrenor foarte echilibrat. Și la meciul cu Dinamo, acasă, a jucat cu 9 fals, cu Etim. Cum a intrat Nsimba, a schimbat jocul“, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro, după ce Universitatea Craiova a câştigat Cupa României.
Universitatea Craiova, victorie cu U Cluj în finala Cupei României
La Sibiu, într-o finală atât de aşteptată, între cele mai bune echipe ale sezonului, conform clasamentului, Baiaram a încercat primul să îşi regleze tirul, trimiţând cu capul, pe lângă poartă, în minutul 8. Clujenii au avut apoi un gol anulat de VAR, pentru ofsaid, în minutul 26, la Macalou, şi, după şutul peste poartă expediat de Băluţă în minutul 33, meciul s-a mai stins. Imprecizia a rămas cuvântul de ordine şi în partea a doua, iar Drammeh a şutat pe lângă poarta lui Laurenţiu Popescu, în minutul 50, pentru ca în minutul 64 Mikanovic să nu prindă nici el spaţiul porţii.
Gertmonas a intervenit foarte bine în minutul 79, la execuţia lui Mekvabishvili şi, cu 0-0 după 90 de minute, partida a intrat în prelungiri. Mendy a reluat cu capul, puţin pe lângă, la centrarea lui Mikanovic, din minutul 99, iar în contrapartidă Gertmonas a respins şutul lui Al Hamlawi, din minutul 101.
Şapte minute mai târziu, Mendy nu a ajuns la centrarea lui Stanojev, în faţa porţii şi câştigătoarea trofeului s-a decis la lovituri de departajare. Al Hamlawi a deschis seria, înscriind în dreapta lui Gertmonas. Ovidiu Bic a marcat şi el, iar Carlos Mora l-a imitat. Golgeterul Jovo Lukic nu s-a dezminţit şi l-a învins pe Laurenţiu Popescu, în timp ce Samuel Teles a adus în avantaj Craiova.
Veteranul Chipciu a înscris pe centrul porţii şi a făcut 3-3. Romanchuk a marcat cu emoţii, după ce Gertmonas a atins mingea, iar Oucasse Mendy a egalat la 4. Mekvabishvili a înscris cu siguranţă, dar Atanas Trică a transformat şi a fost 5-5 după prima serie de penalti-uri. De aici s-a mers cap la cap, iar Alexandru Creţu a înscris, în timp ce Laurenţiu Popescu a apărat şutul lui Iulian Cristea şi Universitatea Craiova a cucerit a treia Cupă a României în ultimii nouă ani, după cele din 2018 şi 2021.
