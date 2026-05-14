Elina Svitolina a învins-o pe Elena Rybakina şi s-a calificat în semifinale la Roma

Dan Roșu Publicat: 14 mai 2026, 9:29

Elina Svitolina şi Elena Rybakina, la finalul meciului de la Roma - Getty Images

Elina Svitolina (locul 10 în clasamentul WTA) a produs surpriza miercuri, eliminând-o pe Elena Rybakina, numărul 2 mondial, în sferturi la turneul WTA 1000 de la Roma.

Încoronată campioană în Cetatea Eternă în 2017 şi 2018, sportiva originară din Odessa s-a impus cu scorul de 2-6, 6-4, 6-4, după două ore şi 30 de minute de joc.

Elina Svitolina, în semifinalele de la Roma

Fostul număr 3 mondial o va înfrunta pe poloneza Iga Swiatek în a şasea semifinală a unui sezon de succes, care a început cu un titlu WTA 250 la Auckland şi a inclus o finală la WTA 1000 la Dubai şi o semifinală la Australian Open.

Cealaltă semifinală a turneului WTA 1000 de la Roma se va disputa între Coco Gauff (locul 4) şi Sorana Cîrstea (locul 27), care, la 36 de ani şi aflată în ultimul său sezon profesionist, are cel mai bun parcurs al carierei sale la turneul din capitala Italiei.

