I-au anunţat transferul, după Union SG – FCSB 4-0. Jucătorul va ajunge sub comanda lui Cristi Chivu la Inter

Cristi Chivu va primi noi întăriri la Inter, în această vară. Transferul viitorului jucător al campioanei din Serie A a fost anunţat la scurt timp după ce Union St Gilloise a învins-o cu 4-0 pe FCSB, într-un meci amical.

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Inter e tot mai aproape să-l transfere pe Anan Khalaili, de la Union St Gilloise. Nerazzurrii sunt gata să ofere suma de 20 de milioane de euro în schimbul fundaşului dreapta israelian de 21 de ani.

Cristi Chivu transferă la Inter un jucător de la Union SG, după amicalul belgienilor cu FCSB

Jurnalistul Nicolo Schira a făcut anunţul despre transferul pregătit de Inter. Oficialii trupei pregătite de Cristi Chivu încearcă să ajungă la un acord final în următoarea săptămână cu cei de la Union St Gilloise.

Anan Khalaili şi-a dat acordul pentru transferul la Inter, urmând să semneze un contract valabil până în 2031 cu nerazzurrii. Tânărul israelian va încasa un salariu de 1,8 milioane de euro pe sezon.

Anan Khalaili evoluează la Union St Gilloise din vara lui 2024. Belgienii au plătit suma de 6,5 milioane de euro pentru a-l transfera de la Maccabi Haifa, el fiind jucător de bază în sezonul trecut.