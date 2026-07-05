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Nebunie totală la aeroport la revenirea echipei Capului Verde de la Campionatul Mondial

Dan Roșu Publicat: 5 iulie 2026, 17:41

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Nebunie totală la aeroport la revenirea echipei Capului Verde de la Campionatul Mondial

Capul Verde

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Naţionala Capului Verde nu a câştigat trofeul Campionatului Mondial, dar jucătorii şi antrenorii au fost primiţi ca nişte eroi la revenirea în ţară.

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Asta pentru că naţionala din ţara cu 530.000 de locuitori a terminat fără eşec în 90 de minute parcursul de la Mondial, chiar dacă a întâlnit 3 deţinătoare ale trofeului, Spania, Uruguay şi Argentina.

Nebunie totală la aeroport la revenirea echipei Capului Verde de la Campionatul Mondial

La revenirea în ţară, mii de oameni i-au aşteptat pe favoriţi la aeroport şi pe străzi. Oamenii care lucrau la aeroport s-au pus chiar în genunchi pentru a le mulţumi acestora pentru bucuria adusă.

Debutantă la Cupa Mondială, Capul Verde a început turneul cu un egal, 0-0, cu Spania, după care a remizat din nou, 2-2, cu Uruguay. Africanii au continuat tot cu un egal, 0-0, cu Arabia Saudită, iar eşecul cu Argentina, venit după prelungiri, a adus o statistică incredibilă.

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Cei din Capul Verde au părăsit turneul final după ce nu au pierdut vreun meci pe parcursul celor 90 de minute regulamentare.

„Am ieşit din competiţie cu capul sus şi acum trebuie să ne odihnim şi să ne gândim la viitor. Dar sunt foarte mândru de munca pe care am depus-o împreună cu echipa”, a comentat Vozinha, care a avut din nou o prestaţie eroică vineri în faţa lui Leo Messi, dar care nu a dorit să se extindă asupra performanţelor sale. „Astăzi am fost la egalitate cu Argentina. Şi împotriva tuturor echipelor naţionale, am jucat din suflet”, a adăugat el

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