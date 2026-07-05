Naţionala Capului Verde nu a câştigat trofeul Campionatului Mondial, dar jucătorii şi antrenorii au fost primiţi ca nişte eroi la revenirea în ţară.

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Asta pentru că naţionala din ţara cu 530.000 de locuitori a terminat fără eşec în 90 de minute parcursul de la Mondial, chiar dacă a întâlnit 3 deţinătoare ale trofeului, Spania, Uruguay şi Argentina.

Nebunie totală la aeroport la revenirea echipei Capului Verde de la Campionatul Mondial

La revenirea în ţară, mii de oameni i-au aşteptat pe favoriţi la aeroport şi pe străzi. Oamenii care lucrau la aeroport s-au pus chiar în genunchi pentru a le mulţumi acestora pentru bucuria adusă.

They didn’t bring the trophy home, but they returned as heroes.

🇨🇻 Thousands filled the streets to give Cape Verde’s national team the welcome of a lifetime.pic.twitter.com/mDhp0mSRRc

— BacaBarcaID (@Sultan_Barca08) July 5, 2026

Debutantă la Cupa Mondială, Capul Verde a început turneul cu un egal, 0-0, cu Spania, după care a remizat din nou, 2-2, cu Uruguay. Africanii au continuat tot cu un egal, 0-0, cu Arabia Saudită, iar eşecul cu Argentina, venit după prelungiri, a adus o statistică incredibilă.