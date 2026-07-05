Cristi Borcea a văzut ce se întâmplă la Mondial şi a răbufnit: “Nici naşul Becali nu ar fi în stare de asta”

Cristi Borcea a oferit declaraţii despre partidele de la Campionatul Mondial, pe care le urmăreşte alături de familie, din vacanţă. Fostul patron de la Dinamo a avut o reacţie dură în privinţa lui Cristiano Ronaldo.
CR7 a fost criticat, la acest Mondial, pentru forma modestă arătată în unele meciuri ale Portugaliei. Lusitanii sunt calificaţi în optimi, unde vor avea un duel “de foc” cu Spania. Partida se va disputa luni, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Cristi Borcea l-a criticat pe Cristiao Ronaldo, în plin Campionat Mondial
Cristi Borcea l-a taxat pe Cristiano Ronaldo pentru faptul că este individualist. Acesta a oferit o reacţie savuroasă şi a transmis că nici măcar naşul său, Gigi Becali, nu ar fi în stare să le facă pe toate, aşa cum încearcă CR7.
De asemenea, Borcea a declarat că Franţa are cel mai tare lot de la Mondial, fiind convins însă că Norvegia ar putea fi surpriza turneului final. Naţionala lui Erling Haaland se va duela cu Brazilia, în optimi.
“Franța are două echipe, cel mai greu este să-i găsească pe titulari. Pare că este un Mondial de genul “Franța și restul echipelor”. Îmi place Leo Messi, dar Argentina nu cred că are fotbaliști de nivelul Franței.
Ronaldo? Cristiano îi încurcă pe portughezi, sincer! Fără el, Portugalia ar fi lejer în primele patru din lume la ora actuală. Toți jucătorii sunt complexați de el, să-i dea numai lui mingea. Este antrenor principal, jucător și patron sau președinte de federație.
Nici nașul Gigi Becali nu ar fi în stare să facă ce face Ronaldo (râde)! Cred că Franța va lua trofeul până la urmă, are prea mulți fotbaliști care pot fi decisivi.
Surpriza Mondialul o văd pe Norvegia, care ar putea ajunge să se luptă pentru un loc sus”, a declarat Cristi Borcea, conform gsp.ro.
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