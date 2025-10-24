Ilie Dumitrescu l-a contrazis în direct pe Gigi Becali: „Nu-l putem judeca pentru un joc. E un jucător excepțional” - Antena Sport

Ilie Dumitrescu l-a contrazis în direct pe Gigi Becali, după ce Bologna a învins-o cu 2-1 pe FCSB, în etapa a treia din Champions League. Patronul campioanei l-a criticat pe Adrian Șut, după eroarea comisă de acesta la unul dintre golurile marcate de italieni.
Becali a transmis chiar faptul că e gata să-l scoată din echipa de start pe Șut, cel care este al doilea căpitan de la FCSB, după Darius Olaru.
Ilie Dumitrescu l-a contrazis în direct pe Gigi Becali
Ilie Dumitrescu nu a fost de acord cu decizia anunțată de Gigi Becali și l-a apărat pe Adrian Șut. Fostul internațional a transmis că mijlocașul FCSB-ului nu ar trebui judecat atât de aspru după o singură eroare.
„Nu putem judeca un fotbalist ca Șut, să-l scoatem complet din ecuație pentru un joc.
Adică, până acum, Șut a fost un jucător exponențial, extrem de important în economia jocului pentru FCSB.
Nu, sezonul ăsta niciunul dintre ei nu a jucat la același nivel ca sezonul trecut. Și Nici Tănase.
Lui Olaru, i-a luat foarte mult timp să revină după accidentarea aia. Olaru, în sezonul trecut de Europa League, a fost la un alt nivel. Era extraordinar, a jucat foarte bine.
Fiecare jucător, în poziția lui ,nu mai este la același nivel. Deci e un cumul de factori”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.
Gigi Becali l-a distrus iar pe Adrian Şut
Gigi Becali (67 de ani) a continuat să îl critice pe Adrian Şut (26 de ani), după ce ieri, imediat după înfrângerea cu Bologna, l-a considerat principalul vinovat pentru că FCSB nu a reuşit să ia niciun punct, acasă, cu echipa italiană.
„Eu am vrut să-l schimb în minutul 10, după ce a greșit la gol. Dar apoi m-am gândit că râde lumea de el, îl distrug, îl demoralizez. Așa trebuie făcut, zice lumea că nu, dar eu nu am văzut la niciun nivel ca unul să piardă mingea așa și să ia gol, doar la noi se întâmplă așa ceva. La Șut nu e prima, mai are multe de-astea, dar el este star, el driblează.
N-ai voie să pierzi mingea în viața vieților tale. Dacă n-ai soluție, arunc-o în tribună. Sunt care driblează, dar 120% sunt siguri de dribling. Nu tu, Șut, care până te învârți vine baba cu colacii”, a spus Gigi Becali pentru fanatik.ro.
