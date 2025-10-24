Ilie Dumitrescu l-a contrazis în direct pe Gigi Becali: „Nu-l putem judeca pentru un joc. E un jucător excepțional” - Antena Sport

Ilie Dumitrescu l-a contrazis în direct pe Gigi Becali, după ce Bologna a învins-o cu 2-1 pe FCSB, în etapa a treia din Champions League. Patronul campioanei l-a criticat pe Adrian Șut, după eroarea comisă de acesta la unul dintre golurile marcate de italieni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali a transmis chiar faptul că e gata să-l scoată din echipa de start pe Șut, cel care este al doilea căpitan de la FCSB, după Darius Olaru.

Ilie Dumitrescu l-a contrazis în direct pe Gigi Becali

Ilie Dumitrescu nu a fost de acord cu decizia anunțată de Gigi Becali și l-a apărat pe Adrian Șut. Fostul internațional a transmis că mijlocașul FCSB-ului nu ar trebui judecat atât de aspru după o singură eroare.

„Nu putem judeca un fotbalist ca Șut, să-l scoatem complet din ecuație pentru un joc.

Adică, până acum, Șut a fost un jucător exponențial, extrem de important în economia jocului pentru FCSB.