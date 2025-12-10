Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Arne Slot, presat să vorbească despre Mohamed Salah! Mesaj categoric al olandezului pentru vedeta lui Liverpool: "E o întrebare" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Arne Slot, presat să vorbească despre Mohamed Salah! Mesaj categoric al olandezului pentru vedeta lui Liverpool: “E o întrebare”

Arne Slot, presat să vorbească despre Mohamed Salah! Mesaj categoric al olandezului pentru vedeta lui Liverpool: “E o întrebare”

Alex Masgras Publicat: 10 decembrie 2025, 11:22

Comentarii
Arne Slot, presat să vorbească despre Mohamed Salah! Mesaj categoric al olandezului pentru vedeta lui Liverpool: E o întrebare

Arne Slot / Profimedia

Arne Slot, antrenorul lui Liverpool, nu a scăpat de întrebările legate de Mohamed Salah, după ce echipa sa a câştigat meciul cu Inter, din etapa a şasea a grupei principale UEFA Champions League, scor 1-0. Dominik Szoboslai a transformat o lovitură de la 11 metri, după un penalty controversat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Meciul de la Milano a fost marcat şi de absenţa lui Mohamed Salah, starul egiptean fiind lăsat acasă de Arne Slot. Salah a avut un discurs dur la finalul meciului cu Leeds din weekend şi şi-a exprimat nemulţumirile, după minutele puţine pe care le-a prins în ultima perioadă.

Arne Slot, mesaj categoric pentru Mohamed Salah: “Jucătorul crede că a greşit?”

La finalul meciului, fostul mare jucător olandez, Clarence Seedorf, aflat la marginea terenului, în studioul celor de la Amazon, a vrut să afle mai multe despre Mohamed Salah şi dacă urmează ca Slot să discute cu el, înainte ca egipteanul să plece la Cupa Africii pe Naţiuni. Cu toate acestea, olandezul a vrut să se concentreze numai pe evoluţia jucătorilor de marţi seară:

“Cred că în această seară ar trebui să vorbim doar de ce s-a întâmplat aici. Sunt sigur că și toate întrebările de la conferința de presă de vineri vor fi despre Mo, dar azi cred că ar trebui să vorbim despre jucătorii care sunt aici”, a declarat Arne Slot, citat de espn.com.

Clarence Seedorf nu a fost însă mulţumit de răspunsul lui Slot şi a insistat asupra subiectului Salah:

Reclamă
Reclamă

“Nu prea sunt de acord aici. Te respectăm foarte mult atât pe tine, cât și pe Salah și nu vrem să intrăm într-o polemică, dar trebuie să înțelegem anumite lucruri pentru că se fac multe speculații. Tu ai intenția să-l aduci pe Salah înapoi? Eu mi-aș dori foarte mult să se întâmple asta. Oricine greșește în lumea asta, se întâmplă anumite lucruri. Tu ce senzație ai?”, a întrebat Seedorf.

Arne Slot a fost de acord, dar a întrebat la rândul său: “Da, toată lumea greșește, dar întrebarea e: jucătorul crede că a greșit?”.

“Cum poți să-ți dai seama de asta dacă nu vorbești cu el? Vei vorbi cu el?”, a fost următoarea întrebare a lui Seedorf, iar Arne Slot a încheiat discuţia cu altă întrebare, aruncând mingea în terenul lui Salah: “Următoarea întrebare e dacă ar trebui ca această inițiativă (n.r de a vorbi cu Salah) să-mi aparțină mie sau lui. E și asta o întrebare”.

Un tânăr dezvăluie cât câștigă ca mecanic de locomotivă la CFR Călători: Ați luat peste picior această meserieUn tânăr dezvăluie cât câștigă ca mecanic de locomotivă la CFR Călători: Ați luat peste picior această meserie
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un tânăr italian a vrut să viziteze târgul de Crăciun de la Craiova, dar a ajuns din greșeală în Cracovia
Observator
Un tânăr italian a vrut să viziteze târgul de Crăciun de la Craiova, dar a ajuns din greșeală în Cracovia
Pierdere grea pentru Universitatea Craiova! A ajuns pe masa de operație și nu va mai juca în 2025. Exclusiv
Fanatik.ro
Pierdere grea pentru Universitatea Craiova! A ajuns pe masa de operație și nu va mai juca în 2025. Exclusiv
12:18
Lovitură pentru Universitatea Craiova! Un jucător de bază, direct pe masa de operaţie! Nu va mai juca în 2025
11:11
Cristi Chivu a primit cea mai încomodă întrebare după Inter – Liverpool 0-1: “Facem tot ce putem”
10:41
Basarab Panduru nu a menajat-o pe Inter, după înfrângerea cu Liverpool: “Dacă atât poate, e o problemă”
9:45
Pep Guardiola a sărit în apărarea lui Xabi Alonso, înainte de Real Madrid – Manchester City: “Eu aş fi fost demis”
9:25
David Popovici a dat cărţile pe faţă! Nu a încasat încă banii de la ANS! “Nu e o realitate prea frumoasă”
9:24
Lamine Yamal a părăsit nervos terenul, iar Hansi Flick a reacţionat! Anunţul făcut de antrenorul Barcelonei
Vezi toate știrile
1 Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate 2 Universitatea Craiova, ofertă de “multe, multe milioane de euro” pentru un jucător. Rotaru a dat răspunsul pe loc 3 Gigi Becali a confirmat transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Suma plătită pentru jucătorul dorit și de Rapid 4 Scandal în fotbalul românesc. FRF investighează un meci suspect de blat cu scenariul “2 pauză / 1 final” 5 Dezastru la un club de tradiție din România! Jucătorii refuză să facă deplasarea 6 Președintele FRH a făcut anunțul! Cine va fi selecționerul României la EURO 2026
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte