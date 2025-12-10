Arne Slot, presat să vorbească despre Mohamed Salah! Mesaj categoric al olandezului pentru vedeta lui Liverpool: "E o întrebare" - Antena Sport

Arne Slot, antrenorul lui Liverpool, nu a scăpat de întrebările legate de Mohamed Salah, după ce echipa sa a câştigat meciul cu Inter, din etapa a şasea a grupei principale UEFA Champions League, scor 1-0. Dominik Szoboslai a transformat o lovitură de la 11 metri, după un penalty controversat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Meciul de la Milano a fost marcat şi de absenţa lui Mohamed Salah, starul egiptean fiind lăsat acasă de Arne Slot. Salah a avut un discurs dur la finalul meciului cu Leeds din weekend şi şi-a exprimat nemulţumirile, după minutele puţine pe care le-a prins în ultima perioadă.

Arne Slot, mesaj categoric pentru Mohamed Salah: “Jucătorul crede că a greşit?”

La finalul meciului, fostul mare jucător olandez, Clarence Seedorf, aflat la marginea terenului, în studioul celor de la Amazon, a vrut să afle mai multe despre Mohamed Salah şi dacă urmează ca Slot să discute cu el, înainte ca egipteanul să plece la Cupa Africii pe Naţiuni. Cu toate acestea, olandezul a vrut să se concentreze numai pe evoluţia jucătorilor de marţi seară:

“Cred că în această seară ar trebui să vorbim doar de ce s-a întâmplat aici. Sunt sigur că și toate întrebările de la conferința de presă de vineri vor fi despre Mo, dar azi cred că ar trebui să vorbim despre jucătorii care sunt aici”, a declarat Arne Slot, citat de espn.com.

Clarence Seedorf nu a fost însă mulţumit de răspunsul lui Slot şi a insistat asupra subiectului Salah: