Arne Slot, presat să vorbească despre Mohamed Salah! Mesaj categoric al olandezului pentru vedeta lui Liverpool: "E o întrebare" - Antena Sport

Arne Slot, antrenorul lui Liverpool, nu a scăpat de întrebările legate de Mohamed Salah, după ce echipa sa a câştigat meciul cu Inter, din etapa a şasea a grupei principale UEFA Champions League, scor 1-0. Dominik Szoboslai a transformat o lovitură de la 11 metri, după un penalty controversat.
Meciul de la Milano a fost marcat şi de absenţa lui Mohamed Salah, starul egiptean fiind lăsat acasă de Arne Slot. Salah a avut un discurs dur la finalul meciului cu Leeds din weekend şi şi-a exprimat nemulţumirile, după minutele puţine pe care le-a prins în ultima perioadă.
Arne Slot, mesaj categoric pentru Mohamed Salah: “Jucătorul crede că a greşit?”
La finalul meciului, fostul mare jucător olandez, Clarence Seedorf, aflat la marginea terenului, în studioul celor de la Amazon, a vrut să afle mai multe despre Mohamed Salah şi dacă urmează ca Slot să discute cu el, înainte ca egipteanul să plece la Cupa Africii pe Naţiuni. Cu toate acestea, olandezul a vrut să se concentreze numai pe evoluţia jucătorilor de marţi seară:
“Cred că în această seară ar trebui să vorbim doar de ce s-a întâmplat aici. Sunt sigur că și toate întrebările de la conferința de presă de vineri vor fi despre Mo, dar azi cred că ar trebui să vorbim despre jucătorii care sunt aici”, a declarat Arne Slot, citat de espn.com.
Clarence Seedorf nu a fost însă mulţumit de răspunsul lui Slot şi a insistat asupra subiectului Salah:
“Nu prea sunt de acord aici. Te respectăm foarte mult atât pe tine, cât și pe Salah și nu vrem să intrăm într-o polemică, dar trebuie să înțelegem anumite lucruri pentru că se fac multe speculații. Tu ai intenția să-l aduci pe Salah înapoi? Eu mi-aș dori foarte mult să se întâmple asta. Oricine greșește în lumea asta, se întâmplă anumite lucruri. Tu ce senzație ai?”, a întrebat Seedorf.
Arne Slot a fost de acord, dar a întrebat la rândul său: “Da, toată lumea greșește, dar întrebarea e: jucătorul crede că a greșit?”.
“Cum poți să-ți dai seama de asta dacă nu vorbești cu el? Vei vorbi cu el?”, a fost următoarea întrebare a lui Seedorf, iar Arne Slot a încheiat discuţia cu altă întrebare, aruncând mingea în terenul lui Salah: “Următoarea întrebare e dacă ar trebui ca această inițiativă (n.r de a vorbi cu Salah) să-mi aparțină mie sau lui. E și asta o întrebare”.
