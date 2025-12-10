Cristi Chivu a primit cea mai încomodă întrebare după Inter - Liverpool 0-1: "Facem tot ce putem" - Antena Sport

Cristi Chivu a pierdut alături de Inter al doilea meci din grupa UEFA Champions League, 0-1 cu Liverpool. La conferinţa de presă, antrenorul român al nerazzurrilor a primit o întrebare incomodă din partea jurnaliştilor.

“De ce pierde Inter meciurile în faţa granzilor?”, a fost întrebarea, după ce echipa de pe Meazza a suferit cinci eşecuri în meciurile cele mai importante ale sezonului, 3-4 cu Juventus, 1-3 cu Napoli, 0-1 cu Milan, 1-2 cu Atletico şi 0-1 cu Liverpool.

Cristi Chivu, întrebat despre eşecurile din meciurile cu numele mari

“În ciuda acestui fapt, suntem încă acolo, la un punct distanță de primul loc. Nu știm unde se află adevărul. Ne aflăm încă în primele opt în Liga Campionilor, dar 12 puncte nu sunt suficiente.

Mai avem două meciuri în ianuarie. E un drum lung până în ianuarie și mai este și Supercupa. Facem tot ce putem, dar lucrurile nu sunt atât de dramatice. Suntem încă acolo și lucrăm pentru a ne îmbunătăți”, a fost răspunsul lui Chivu.

Chiar şi aşa, după primele 14 etape disputate în Serie A, Inter e pe locul 3, la un singur punct de liderul Milan şi de ocupanta locului secund, Napoli.