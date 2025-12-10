Pep Guardiola a sărit în apărarea lui Xabi Alonso, înainte de Real Madrid - Manchester City: "Eu aş fi fost demis" - Antena Sport

Pep Guardiola, antrenorul echipei Manchester City, l-a susţinut pe omologul său de la Real Madrid, Xabi Alonso, înaintea duelului lor din Liga Campionilor la fotbal, afirmând că ar fi fost concediat de clubul spaniol dacă ar fi avut rezultate precum cele înregistrate în sezonul trecut cu gruparea din Premier League, informează DPA.
Xabi Alonso, numit la conducerea tehnică a lui Real Madrid în această vară, este deja sub o presiune uriaşă pe stadionul Bernabeu, din cauza rezultatelor nesatisfăcătoare din ultima perioadă.
Pep Guardiola, despre Xabi Alonso, înainte de Real Madrid – Manchester City: “Ştie perfect ce trebuie să facă”
Au existat chiar sugestii că fostul internaţional spaniol ar putea fi concediat dacă Real pierde în faţa lui Manchester City, în meciul din etapa a şasea a Ligii Campionilor, care va avea loc miercuri în capitala spaniolă.
Pep Guardiola, care l-a antrenat pe Xabi Alonso în perioada în care cei doi s-au intersectat la Bayer Munchen, a afirmat: “Desigur că înţeleg, pentru că am fost împreună un an şi jumătate, doi ani. A fost o experienţă incredibilă să fiu alături de el. Nu doar ca antrenor avem multe puncte comune, ci şi familiile noastre la fel”.
“Dar FC Barcelona şi Real Madrid sunt cei mai dificili adversari, cele mai dificile cluburi, aş spune, pentru a fi antrenor. Sunt mai dificile din cauza presiunii, din cauza mediului. Pentru ce am făcut sezonul trecut, aş fi fost demis cu şase luni înainte de sfârşitul sezonului. Este un loc dificil”, a subliniat antrenorul “cetăţenilor”.
“Dar el ştie asta, a fost aici, cunoaşte mentalitatea. Este o chestiune de a câştiga meciuri”, a precizat Pep Guardiola.
Real Madrid a avut un început promiţător sub conducerea lui Xabi Alonso, dar a avut rezultate contradictorii după eşecul suferit în faţa echipei FC Liverpool, luna trecută, iar zvonurile privind existenţa unei probleme în vestiarul madrilenilor sunt tot mai persistente.
După eşecul de pe Anfield, Real Madrid a câştigat doar două dintre cele şase meciuri disputate, culminând cu eşecul suferit sâmbătă pe teren propriu în faţa formaţiei portarului Ionuţ Radu, Celta Vigo (scor 0-2).
Întrebat dacă simte că Real Madrid ar putea fi vulnerabil, Guardiola a spus la conferinţa de presă dinaintea meciului: “Nu sunt de acord. Ştiu că au multe absenţe şi ştiu ce se întâmplă când construieşti ceva. Xabi ştie perfect ce trebuie să facă şi ştiu ce rival vom înfrunta mâine. Desigur, este capabil să o facă. Asta este cea ce se cere în acea poziţie, să fii antrenor la Real Madrid”.
Cele cluburi s-au întâlnit în cinci din ultimele şase sezoane din Champions League, cel mai recent în faza play-off-ului din februarie anul trecut, când Real Madrid s-a impus la capătul celor două manşe.
