Pep Guardiola a sărit în apărarea lui Xabi Alonso, înainte de Real Madrid - Manchester City: "Eu aş fi fost demis" - Antena Sport

Pep Guardiola, antrenorul echipei Manchester City, l-a susţinut pe omologul său de la Real Madrid, Xabi Alonso, înaintea duelului lor din Liga Campionilor la fotbal, afirmând că ar fi fost concediat de clubul spaniol dacă ar fi avut rezultate precum cele înregistrate în sezonul trecut cu gruparea din Premier League, informează DPA.

Xabi Alonso, numit la conducerea tehnică a lui Real Madrid în această vară, este deja sub o presiune uriaşă pe stadionul Bernabeu, din cauza rezultatelor nesatisfăcătoare din ultima perioadă.

Pep Guardiola, despre Xabi Alonso, înainte de Real Madrid – Manchester City: “Ştie perfect ce trebuie să facă”

Au existat chiar sugestii că fostul internaţional spaniol ar putea fi concediat dacă Real pierde în faţa lui Manchester City, în meciul din etapa a şasea a Ligii Campionilor, care va avea loc miercuri în capitala spaniolă.

Pep Guardiola, care l-a antrenat pe Xabi Alonso în perioada în care cei doi s-au intersectat la Bayer Munchen, a afirmat: “Desigur că înţeleg, pentru că am fost împreună un an şi jumătate, doi ani. A fost o experienţă incredibilă să fiu alături de el. Nu doar ca antrenor avem multe puncte comune, ci şi familiile noastre la fel”.

“Dar FC Barcelona şi Real Madrid sunt cei mai dificili adversari, cele mai dificile cluburi, aş spune, pentru a fi antrenor. Sunt mai dificile din cauza presiunii, din cauza mediului. Pentru ce am făcut sezonul trecut, aş fi fost demis cu şase luni înainte de sfârşitul sezonului. Este un loc dificil”, a subliniat antrenorul “cetăţenilor”.