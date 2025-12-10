Basarab Panduru nu a menajat-o pe Inter, după înfrângerea cu Liverpool: "Dacă atât poate, e o problemă" - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Basarab Panduru nu a menajat-o pe Inter, după înfrângerea cu Liverpool: “Dacă atât poate, e o problemă”

Alex Masgras Publicat: 10 decembrie 2025, 10:41

Basarab Panduru / captura orangesport.ro

Basarab Panduru nu a fost impresionat de jocul lui Inter, în meciul cu Liverpool, din grupa principală Champions League. Echipa lui Arne Slot s-a impus cu 1-0, graţie unui gol marcat dintr-un penalty controversat de Dominik Szoboszlai, în minutul 88.

În ciuda faptului că şi cei din tabăra lui Liverpool au recunoscut că s-a acordat foarte uşor penalty-ul cu care “cormoranii” au obţinut victoria, jocul lui Inter nu a impresionat.

Basarab Panduru, dezamăgit de jocul lui Inter în meciul cu Liverpool: “Nu ştiu ce a vrut de la meciul ăsta”

Basarab Panduru este de părere că cei de la Liverpool au jucat mai bine, chiar dacă nu au avut ocazii importante de gol. Fostul internaţional a ajuns şi la o concluzie dură, fiind de părere că există o problemă dacă Inter nu poate mai mult de atât:

“La egal, Inter avea 13 puncte, era foarte bine în primele 8 acolo. După părerea mea, un joc foarte slab. În prima repriză nici nu știu ce au vrut. Ce au vrut de la meciul ăsta în prima repriză? Până la urmă au pierdut meciul. Dar, după părerea mea, chiar dacă Liverpool nu a avut ocazii mari, dar parcă a fost echipa care a jucat mai mult, a vrut mai mult să câștige.

Parcă Liverpool mi-a plăcut mai mult, mi s-a părut că a vrut să câștige meciul. Nu știu ce a vrut Inter de la meciul ăsta. Dacă atât poate, e o problemă.

Pe final de meci, s-ar putea să fie diferența între primul 11 și rezerve. Arăți altfel din minutul 85, de când intră jucătorii de pe bancă, care sunt sub titulari. Poate să fie un motiv”, a declarat Basarab Panduru, la primasport.ro.

În urma acestui rezultat, Inter se află pe locul 5, cu 12 puncte, dar echipa lui Cristi Chivu poate pica în clasament, după meciurile de miercuri. De cealaltă parte, Liverpool a urcat pentru moment pe locul 8, ultimul care asigură calificarea directă în optimile de finală, tot cu 12 puncte.

