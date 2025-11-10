Ilie Dumitrescu și Florin Răducioiu la SuperFAZE, diseară, după Asia Express, la Antena 1! - Antena Sport

Legendele fotbalului românesc retrăiesc magia Mondialului din ’94!

Există goluri care nu se uită niciodată și există fotbaliști care rămân în inimile noastre pentru totdeauna. El le bifează pe amândouă — Ilie Dumitrescu, unul dintre eroii României de la World Cup 1994, vine diseară la SuperFAZE, alături de Florin Răducioiu și Dan Pavel, într-o ediție plină de emoție, povești și amintiri de aur.

Povești și emoții din cel mai frumos turneu al României – World Cup 1994

Ilie Dumitrescu a fost eroul României în cea mai mare victorie din istoria naționalei — 3-2 cu Argentina, în optimile de finală ale Mondialului din SUA, când a marcat de două ori și a pasat decisiv.

„Mie mi-a plăcut foarte mult și primul gol al lui Răducioiu cu Columbia. A dat încredere echipei”, a povestit Ilie Dumitrescu în platoul SuperFAZE, la Antena 1.

Despre Hagi: „Geniul echipei! Îmi pare rău că nu l-am ajutat să devină cel mai bun din turneu”