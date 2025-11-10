Ilie Dumitrescu și Florin Răducioiu la SuperFAZE, diseară, după Asia Express, la Antena 1! - Antena Sport

Închide meniul
Ilie Dumitrescu și Florin Răducioiu la SuperFAZE, diseară, după Asia Express, la Antena 1!

Home | Fotbal | Ilie Dumitrescu și Florin Răducioiu la SuperFAZE, diseară, după Asia Express, la Antena 1!
Ilie Dumitrescu și Florin Răducioiu la SuperFAZE, diseară, după Asia Express, la Antena 1!

Publicat: 10 noiembrie 2025, 11:02

Comentarii

Ilie Dumitrescu, la SuperFaze / Antena 1

Legendele fotbalului românesc retrăiesc magia Mondialului din ’94!



Există goluri care nu se uită niciodată și există fotbaliști care rămân în inimile noastre pentru totdeauna. El le bifează pe amândouă — Ilie Dumitrescu, unul dintre eroii României de la World Cup 1994, vine diseară la SuperFAZE, alături de Florin Răducioiu și Dan Pavel, într-o ediție plină de emoție, povești și amintiri de aur.

Povești și emoții din cel mai frumos turneu al României – World Cup 1994

Ilie Dumitrescu a fost eroul României în cea mai mare victorie din istoria naționalei — 3-2 cu Argentina, în optimile de finală ale Mondialului din SUA, când a marcat de două ori și a pasat decisiv.

Mie mi-a plăcut foarte mult și primul gol al lui Răducioiu cu Columbia. A dat încredere echipei”, a povestit Ilie Dumitrescu în platoul SuperFAZE, la Antena 1.

Despre Hagi: „Geniul echipei! Îmi pare rău că nu l-am ajutat să devină cel mai bun din turneu”

Motorul echipei din 1994 a fost Gheorghe Hagi, care s-a clasat pe locul 3 în topul Balonului de Aur din acel an.

„Geniul echipei s-a ridicat la cel mai înalt nivel. Îmi pare rău că nu l-am putut ajuta pe Hagi să devină cel mai bun jucător al turneului.”

Despre golul al doilea cu Argentina: “Uitați-vă cum păstrează linia și pasa lui Hagi – 95% e meritul lui pentru gol”, a spus Ilie Dumitrescu.

Tânărul care a provocat tragedia din Dolj ar fi stat pe telefon. Era fotbalist şi mergea la meciTânărul care a provocat tragedia din Dolj ar fi stat pe telefon. Era fotbalist şi mergea la meci
Ilie Dumitrescu și-a amintit cum s-a pregătit pentru cea mai importantă competiție a vieții lui:

„Șansa de a demonstra era unică. O iei sau n-o iei! Am știut că nu mai prindem un moment ca acela.”

Diseară, la SuperFAZE, Ilie Dumitrescu retrăiește faza care l-a emoționat până la lacrimi și dezvăluie ce adversar l-a scos din minți în timpul turneului din SUA.

Nu rata SuperFAZE, diseară, după Asia Express, doar la Antena 1! Eroii din ’94, amintiri de aur, goluri legendare și emoții care nu se sting niciodată.

SuperFAZE, în fiecare luni, de la ora 00:00, la Antena 1!

Comentarii


