„Luăm în considerare un împrumut”. Anunț de ultim moment despre viitorul lui Radu Drăgușin la Tottenham - Antena Sport

Florin Manea a făcut un anunț de ultim moment despre viitorul lui Radu Drăgușin la Tottenham. Impresarul a dezvăluit că fundașul român ia în calcul o plecare de la Spurs în această iarnă.

Au existat zvonuri conform cărora Radu Drăgușin ar fi dorit din nou în Italia. Florin Manea, impresarul lui, a confirmat faptul că fundașul are oferte atât din Serie A, cât și de la formații mai mici din Anglia.

Anunț de ultim moment despre viitorul lui Radu Drăgușin la Tottenham

Radu Drăgușin mai are contract până în 2029 cu Tottenham, însă Florin Manea a dezvăluit că fundașul naționalei României ar putea fi împrumutat la o altă echipă, dacă nu va prinde suficiente minute la Spurs.

De asemenea, Florin Manea a mai declarat că Radu Drăgușin s-a refăcut complet și așteaptă să prindă minute sub comanda lui Thomas Frank. Antrenorul lui Tottenham l-a inclus în lot pe stopperul român la duelul din runda trecută de Premier League, cu Liverpool.

„E mai puternic decât înainte, mi-a zis el că va fi mai bine. Se îndreaptă spre bine, dar are nevoie de niște meciuri. Trebuie să avem un număr de meciuri în aceste șase luni, de aceea sunt speculații. Nu am luat o decizie, dar dacă numărul de meciuri care îi vor fi date nu e suficient, vom lua în considerare și un împrumut. Cu moralul e întotdeauna la nivel înalt.