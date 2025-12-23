Horațiu Moldovan, tot mai aproape de o revenire în Italia. Echipa care-l dorește pe portarul român - Antena Sport

Horațiu Moldovan (27 de ani) e tot mai aproape de revenirea în Italia. Portarul român ar putea să plece de la Real Oviedo în această iarnă, el fiind dorit de Spezia, formație din Serie B.

Horațiu Moldovan a avut evoluții bune în sezonul trecut, la Sassuolo. Portarul român a reușit să promoveze în Serie A în vară, iar ulterior a fost împrumutat de Atletico Madrid la Real Oviedo.

Horațiu Moldovan, tot mai aproape de o revenire în Italia

Conform celor de la spezia1906.com, Horațiu Moldovan e pe lista celor de la Spezia. Italienii menționează că portarul român e în pole-position pentru un transfer la formația din Serie B.

Spezia ar fi început deja negocierile cu Atletico Madrid pentru Horațiu Moldovan. Internaționalul român ar urma să ajungă în fotbalul din Italia tot sub formă de împrumut, noua sa echipă urmând să se înțeleagă cu madrilenii în privința salariului lui Moldovan.

Spezia ocupă locul 18 în Serie B, loc direct retrogradabil. Formația interesată de Horațiu Moldovan are doar 14 puncte, acumulate după 17 meciuri disputate.