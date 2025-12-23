Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Horațiu Moldovan, tot mai aproape de o revenire în Italia. Echipa care-l dorește pe portarul român - Antena Sport

Home | Fotbal | Horațiu Moldovan, tot mai aproape de o revenire în Italia. Echipa care-l dorește pe portarul român

Horațiu Moldovan, tot mai aproape de o revenire în Italia. Echipa care-l dorește pe portarul român

Viviana Moraru Publicat: 23 decembrie 2025, 18:08

Comentarii
Horațiu Moldovan, tot mai aproape de o revenire în Italia. Echipa care-l dorește pe portarul român

Profimedia

Horațiu Moldovan (27 de ani) e tot mai aproape de revenirea în Italia. Portarul român ar putea să plece de la Real Oviedo în această iarnă, el fiind dorit de Spezia, formație din Serie B.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Horațiu Moldovan a avut evoluții bune în sezonul trecut, la Sassuolo. Portarul român a reușit să promoveze în Serie A în vară, iar ulterior a fost împrumutat de Atletico Madrid la Real Oviedo. 

Horațiu Moldovan, tot mai aproape de o revenire în Italia 

Conform celor de la spezia1906.com, Horațiu Moldovan e pe lista celor de la Spezia. Italienii menționează că portarul român e în pole-position pentru un transfer la formația din Serie B. 

Spezia ar fi început deja negocierile cu Atletico Madrid pentru Horațiu Moldovan. Internaționalul român ar urma să ajungă în fotbalul din Italia tot sub formă de împrumut, noua sa echipă urmând să se înțeleagă cu madrilenii în privința salariului lui Moldovan.  

Spezia ocupă locul 18 în Serie B, loc direct retrogradabil. Formația interesată de Horațiu Moldovan are doar 14 puncte, acumulate după 17 meciuri disputate. 

Reclamă
Reclamă

Horațiu Moldovan, cotat la suma de două milioane de euro, a bifat un singur meci la Real Oviedo. El a fost titular în duelul din Cupa Spaniei cu Ourense, de la finalul lunii octombrie. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ordonanţa de urgenţă privind angajarea lucrătorilor străini în România. Ce prevede documentul
Observator
Ordonanţa de urgenţă privind angajarea lucrătorilor străini în România. Ce prevede documentul
Agenția care păzește companiile de stat nu reușește să-și cheltuie propriul buget. Ce se întâmplă cu sumele rămase în conturi
Fanatik.ro
Agenția care păzește companiile de stat nu reușește să-și cheltuie propriul buget. Ce se întâmplă cu sumele rămase în conturi
19:12
Cantonament în Turcia pentru Rapid. Ce amicale vor disputa giuleștenii lui Costel Gâlcă
18:57
Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic
18:34
„Va fi mai bun decât Drăgușin”. Cine e noul puști-minune din fotbalul românesc: „E senzațional”
18:23
Probleme pentru Cristi Chivu înaintea meciului cu Atalanta. Un jucător al lui Inter s-a „rupt” la antrenament
17:32
„Luăm în considerare un împrumut”. Anunț de ultim moment despre viitorul lui Radu Drăgușin la Tottenham
17:30
David Popovici, în topul celor mai buni sportivi din Balcani, în 2025
Vezi toate știrile
1 Decizia radicală luată de Dan Şucu la Rapid! Lovitură din plin pentru giuleşteni 2 Primul jucător care pleacă de la Rapid în această iarnă! Anunţul lui Victor Angelescu 3 Universitatea Craiova a urcat pe primul loc, dar s-a enervat la interviu: “Nu mă mai întrebați” 4 Gigi Becali s-a răzgândit şi îi prelungeşte contractul. Anunţul făcut de Mihai Stoica: “E admirabil ce face” 5 Verdict în cazul fazei controversate din FCSB – Rapid 2-1: “Aş da penalty, e henţ” 6 Mihai Stoica, ironie devastatoare pentru Alexandru Dobre după FCSB – Rapid 2-1: “Faimosul căpitan care spunea…”
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Ultimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de elUltimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de el