Probleme pentru Cristi Chivu înaintea meciului cu Atalanta. Un jucător al lui Inter s-a „rupt” la antrenament - Antena Sport

Atacantul Ange-Yoan Bonny a suferit o entorsă la genunchiul stâng şi va rata meciul de duminică din Serie A împotriva Atalantei, a anunţat marţi echipa Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, citată de site-ul Football Italia.
“În urma unei accidentări suferite în timpul antrenamentului de ieri, Ange-Yoan Bonny a fost supus unor controale medicale în această dimineaţă la Institutul Humanitas din Rozzano. Testele au relevat o entorsă minoră la genunchiul stâng. Starea lui va fi reevaluată săptămâna viitoare“, a indicat liderul din Serie A într-un comunicat.
Probleme pentru Cristi Chivu înaintea meciului cu Atalanta
Bonny va fi indisponibil pentru meciul de duminică de la Bergamo. Jucătorul în vârstă de 22 de ani a marcat cinci goluri şi a oferit şase pase decisive în 20 de apariţii în toate competiţiile din acest sezon.
Fostul atacant al Parmei este aşteptat să revină în acţiune în ianuarie 2026, deşi perioada exactă de recuperare a acestuia rămâne incertă.
Bonny este în primul său sezon la Inter, după ce a venit pe San Siro în vară de la Parma în schimbul sumei de 23 de milioane de euro. El a semnat un contract până în iunie 2030.
Atacantul are două selecţii la naţionala de tineret a Franţei, dar nu a debutat încă la prima reprezentativă.
