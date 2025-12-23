Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Probleme pentru Cristi Chivu înaintea meciului cu Atalanta. Un jucător al lui Inter s-a „rupt” la antrenament - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Probleme pentru Cristi Chivu înaintea meciului cu Atalanta. Un jucător al lui Inter s-a „rupt” la antrenament

Probleme pentru Cristi Chivu înaintea meciului cu Atalanta. Un jucător al lui Inter s-a „rupt” la antrenament

Viviana Moraru Publicat: 23 decembrie 2025, 18:23

Comentarii
Probleme pentru Cristi Chivu înaintea meciului cu Atalanta. Un jucător al lui Inter s-a rupt” la antrenament

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Atacantul Ange-Yoan Bonny a suferit o entorsă la genunchiul stâng şi va rata meciul de duminică din Serie A împotriva Atalantei, a anunţat marţi echipa Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, citată de site-ul Football Italia. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“În urma unei accidentări suferite în timpul antrenamentului de ieri, Ange-Yoan Bonny a fost supus unor controale medicale în această dimineaţă la Institutul Humanitas din Rozzano. Testele au relevat o entorsă minoră la genunchiul stâng. Starea lui va fi reevaluată săptămâna viitoare“, a indicat liderul din Serie A într-un comunicat. 

Probleme pentru Cristi Chivu înaintea meciului cu Atalanta 

Bonny va fi indisponibil pentru meciul de duminică de la Bergamo. Jucătorul în vârstă de 22 de ani a marcat cinci goluri şi a oferit şase pase decisive în 20 de apariţii în toate competiţiile din acest sezon. 

Fostul atacant al Parmei este aşteptat să revină în acţiune în ianuarie 2026, deşi perioada exactă de recuperare a acestuia rămâne incertă. 

Bonny este în primul său sezon la Inter, după ce a venit pe San Siro în vară de la Parma în schimbul sumei de 23 de milioane de euro. El a semnat un contract până în iunie 2030. 

Reclamă
Reclamă

Atacantul are două selecţii la naţionala de tineret a Franţei, dar nu a debutat încă la prima reprezentativă. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ordonanţa de urgenţă privind angajarea lucrătorilor străini în România. Ce prevede documentul
Observator
Ordonanţa de urgenţă privind angajarea lucrătorilor străini în România. Ce prevede documentul
Ionel Dănciulescu, sechestrat în Turcia: “Am fost forţat să plec! Başkanul ne-a luat paşapoartele”
Fanatik.ro
Ionel Dănciulescu, sechestrat în Turcia: “Am fost forţat să plec! Başkanul ne-a luat paşapoartele”
19:22
OFICIAL | Endrick a plecat de la Real Madrid. La ce echipă a fost cedat de „galactici”
19:12
Cantonament în Turcia pentru Rapid. Ce amicale vor disputa giuleștenii lui Costel Gâlcă
18:57
Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic
18:34
„Va fi mai bun decât Drăgușin”. Cine e noul puști-minune din fotbalul românesc: „E senzațional”
18:08
Horațiu Moldovan, tot mai aproape de o revenire în Italia. Echipa care-l dorește pe portarul român
17:32
„Luăm în considerare un împrumut”. Anunț de ultim moment despre viitorul lui Radu Drăgușin la Tottenham
Vezi toate știrile
1 Decizia radicală luată de Dan Şucu la Rapid! Lovitură din plin pentru giuleşteni 2 Primul jucător care pleacă de la Rapid în această iarnă! Anunţul lui Victor Angelescu 3 Universitatea Craiova a urcat pe primul loc, dar s-a enervat la interviu: “Nu mă mai întrebați” 4 Gigi Becali s-a răzgândit şi îi prelungeşte contractul. Anunţul făcut de Mihai Stoica: “E admirabil ce face” 5 Verdict în cazul fazei controversate din FCSB – Rapid 2-1: “Aş da penalty, e henţ” 6 Mihai Stoica, ironie devastatoare pentru Alexandru Dobre după FCSB – Rapid 2-1: “Faimosul căpitan care spunea…”
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Ultimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de elUltimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de el