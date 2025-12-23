David Popovici, în topul celor mai buni sportivi din Balcani, în 2025 - Antena Sport

David Popovici, dublu campion mondial la Singapore, a fost inclus între cei mai buni zece sportivi din Balcani în 2025, la cea de-a 52-a ediţie a anchetei organizate de agenţia bulgară de ştiri BTA.

Pentru ancheta “Balkan Athlete of the Year” pe 2025 au primit voturi 47 de sportivi din partea agenţiilor naţionale din regiune, Agerpres (România), Anadolu (Turcia), BTA (Bulgaria), ANA-MPA (Grecia), TANJUG (Serbia), MINA (Muntenegru), MIA (Macedonia de Nord), HINA (Croaţia), FENA (Bosnia-Herţegovina), CNA (Cipru), ATA (Albania) şi KosovaPress (Kosovo).

David Popovici, în topul celor mai buni sportivi din Balcani, în 2025

Ceremonia de premiere, prilej cu care vor fi anunţate rezultatele finale, va avea loc la Sofia, pe 16 februarie, zi în care BTA a publicat primul său buletin de ştiri, în 1898.

În top 10 au mai intrat bulgarii Aleksandar Nikolov (volei) Karlos Nasar (haltere), baschetbalistul turc Alperen Şengun, judoka Distria Krasniqi (Kosovo), atletul grec Emmanouil Karalis, schioarea croată Zrinka Ljutic, baschetbalistul sârb Nikola Jokic, canotorul grec Stefanos Ntouskos, baschetbalistul grec Giannis Antetokounmpo.