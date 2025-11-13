Incendiu la stadionul unui club de fotbal din România! Pompierii au intervenit cu 3 autospeciale - Antena Sport

Un incendiu a izbucnit la vestiarele stadionului din Cernavodă. Pe acest stadion evoluează echipa Axiopolis Cernavodă, din liga a 3-a. 3 autospeciale au intervenit. Sauna şi duşurile de la vestiare au ars pe o suprafaţă de 25 de metri pătraţi în incendiul respectiv. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Potrivit ziuaconstanta.ro, incendiul ar fi izbucnit de la un scurticircuit la cablurile electrice.

Incendiu la stadionul din Cernavodă

Intervenţia pompierilor este încă în desfăşurare. Aceştia încearcă să limiteze pagubele produse de incendiu.

Axiopolis Cernavodă, echipa care joacă acasă pe stadionul din Cernavodă, e pe locul 8 în grupa C din Liga a 3-a. După 12 etape disputate, Axiopolis Cernavodă a acumulat 15 puncte.