Costel Gâlcă a analizat sezonul Rapidului de până acum, în Antalya: „Trebuie să suferim” - Antena Sport

Rapid a încheiat prima parte a sezonului pe locul al doilea, la un punct în spatele liderului Universitatea Craiova. Costel Gâlcă se luptă cu șanse reale la trofee în acest campionat, dar tehnicianul a cerut în repetate rânduri și întăriri.

Până la urmă, conducerea l-a adus pe Daniel Paraschiv, care a ajuns deja în cantonamentul giuleștenilor din Antalya. Acolo, Gâlcă a analizat parcursul de până acum al echipei.

Costel Gâlcă, mulțumit de parcursul echipei din acest sezon

Costel Gâlcă a vorbit în cadrul unei conferințe de presă în cantonamentul Rapidului din Antalya despre parcursul pe care echipa sa l-a avut până în acest punct al sezonului.

Tehnicianul giuleștenilor este de părere că jucătorii său au făcut minuni și că drumul spre câștigarea de trofee va fi unul destul de lung.

„Nu, minuni au făcut jucătorii, pentru că au înțeles, se antrenează foarte bine, suferă foarte mult. Minuni au făcut ei și pot face în continuare. Eu spun că, până acum, totul e foarte bine, nu perfect.