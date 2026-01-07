Costel Gâlcă a analizat sezonul Rapidului de până acum, în Antalya: „Trebuie să suferim” - Antena Sport

Închide meniul
Costel Gâlcă a analizat sezonul Rapidului de până acum, în Antalya: „Trebuie să suferim”

Daniel Işvanca Publicat: 7 ianuarie 2026, 18:05

Costel Gâlcă / SPORT PICTURES

Rapid a încheiat prima parte a sezonului pe locul al doilea, la un punct în spatele liderului Universitatea Craiova. Costel Gâlcă se luptă cu șanse reale la trofee în acest campionat, dar tehnicianul a cerut în repetate rânduri și întăriri.

Până la urmă, conducerea l-a adus pe Daniel Paraschiv, care a ajuns deja în cantonamentul giuleștenilor din Antalya. Acolo, Gâlcă a analizat parcursul de până acum al echipei.

Costel Gâlcă, mulțumit de parcursul echipei din acest sezon

Costel Gâlcă a vorbit în cadrul unei conferințe de presă în cantonamentul Rapidului din Antalya despre parcursul pe care echipa sa l-a avut până în acest punct al sezonului.

Tehnicianul giuleștenilor este de părere că jucătorii său au făcut minuni și că drumul spre câștigarea de trofee va fi unul destul de lung.

„Nu, minuni au făcut jucătorii, pentru că au înțeles, se antrenează foarte bine, suferă foarte mult. Minuni au făcut ei și pot face în continuare. Eu spun că, până acum, totul e foarte bine, nu perfect.

Am și spus-o că și suporterii ne vor judeca după rezultate, dar merită, pentru sunt suporteri care se deplasează în număr foarte mare, ne susțin și merită mult mai mult din partea noastră.

E o perioadă puțin mai grea (n.r. cantonamentul), chiar dacă nu putem avem o încărcătură foarte mare. E mai greu, dar nu s-a plâns nimeni până acum. Când o să se plângă, o spun. Le spun mereu: dacă nu mai puteți, continuați. Trebuie suferim și vom veni și rezultatele, și meciurile bune pentru noi”, a declarat Costel Gâlcă. 

