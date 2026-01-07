Eliza Samara - Kuai Man (16:30) şi Bernadette Szocs - Sabine Winter (17:40), la WTT Champions Doha, în AntenaPLAY - Antena Sport

WTT Champions Doha, primul mare turneu de tenis de masă din 2026, se va desfăşura în perioada 7-11 ianuarie şi va fi transmis exclusiv în AntenaPLAY.

Bernadette Szocs şi Eliza Samara sunt cele două jucătoare din România care participă la turneul cu premii totale de 500.000 de dolari. Cele două vor debuta miercuri, live în AntenaPLAY.

Eliza Samara şi Bernadette Szocs joacă miercuri la WTT Champions Doha

Prima care va veni la masă va fi Eliza Samara. Veterana noastră se va duela cu favorita 2 a competiţiei, Kuai Man, partida fiind programată la ora 16:30.

Bernadette Szocs – Sabine Winter va începe nu mai devreme de 17:40, iar acest meci va fi ocazia de revanşă pentru Bernie, care a fost învinsă de reprezentanta Germaniei în precedentele două întâlniri directe.

De pe tabloul feminin nu vor lipsi majoritatea jucătoarelor de top, precum Wang Manyu, Kuai Man, Chen Xingtong, Wang Yidi, Miwa Harimoto, Zhu Yuling, Chen Yi sau Mima Ito.