Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Eliza Samara - Kuai Man (16:30) şi Bernadette Szocs - Sabine Winter (17:40), la WTT Champions Doha, în AntenaPLAY - Antena Sport

Home | Tenis de masă | Eliza Samara – Kuai Man (16:30) şi Bernadette Szocs – Sabine Winter (17:40), la WTT Champions Doha, în AntenaPLAY

Eliza Samara – Kuai Man (16:30) şi Bernadette Szocs – Sabine Winter (17:40), la WTT Champions Doha, în AntenaPLAY

Antena Sport Publicat: 7 ianuarie 2026, 10:10

Comentarii
Eliza Samara – Kuai Man (16:30) şi Bernadette Szocs – Sabine Winter (17:40), la WTT Champions Doha, în AntenaPLAY

Eliza Samara şi Bernadette Szocs, în timpul unui meci - Profimedia Images

WTT Champions Doha, primul mare turneu de tenis de masă din 2026, se va desfăşura în perioada 7-11 ianuarie şi va fi transmis exclusiv în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bernadette Szocs şi Eliza Samara sunt cele două jucătoare din România care participă la turneul cu premii totale de 500.000 de dolari. Cele două vor debuta miercuri, live în AntenaPLAY.

Eliza Samara şi Bernadette Szocs joacă miercuri la WTT Champions Doha

Prima care va veni la masă va fi Eliza Samara. Veterana noastră se va duela cu favorita 2 a competiţiei, Kuai Man, partida fiind programată la ora 16:30.

Bernadette Szocs – Sabine Winter va începe nu mai devreme de 17:40, iar acest meci va fi ocazia de revanşă pentru Bernie, care a fost învinsă de reprezentanta Germaniei în precedentele două întâlniri directe.

De pe tabloul feminin nu vor lipsi majoritatea jucătoarelor de top, precum Wang Manyu, Kuai Man, Chen Xingtong, Wang Yidi, Miwa Harimoto, Zhu Yuling, Chen Yi sau Mima Ito.

Reclamă
Reclamă

De asemenea, numele mari din tenisul de masă masculin vor fi la Doha: Lin Shidong, Hugo Calderano, Tomakazu Harimoto, Truls Moregard, Felix Lebrun, Liang Jingkun, Sora Matsushima sau Alexis Lebrun iau startul.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai prinde Louis Munteanu echipa naţională după transferul la DC United
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cine e bucureşteanul care s-a trezit cu o creştere a impozitului de 1.500%
Observator
Cine e bucureşteanul care s-a trezit cu o creştere a impozitului de 1.500%
„Ar trebui să fie arestat!”. Gest scandalos la Cupa Africii pe Națiuni: fotbalistul i-a scos din minți pe suporteri
Fanatik.ro
„Ar trebui să fie arestat!”. Gest scandalos la Cupa Africii pe Națiuni: fotbalistul i-a scos din minți pe suporteri
13:43
Lionel Messi a dezvăluit ce vrea să facă după ce se retrage din fotbal: “Asta mi-ar plăcea”
13:23
Prima ofertă primită de Ciprian Deac după ce a fost lăsat acasă de Daniel Pancu: “Îţi garantez”
13:07
Anthony Joshua “s-a retras din box”. Anunțul șocant venit dinspre familia boxerului după accident
12:43
Mircea Lucescu, primele declaraţii după ce nu a mai ajuns în Antalya din pricina problemelor de sănătate
12:27
La ce oră se joacă duelul “de gală” Sorana Cîrstea – Aryna Sabalenka? Meciul, pe cea mai mare arenă din Brisbane
12:14
FotoOFICIAL | Rivaldinho a semnat! Unde va juca fiul lui Rivaldo, fost fotbalist la Dinamo, Craiova şi Farul
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!” 2 FotoRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. FC Argeș și-a vândut o vedetă 4 Românul care a jucat în Liga Campionilor a ajuns şofer de Bolt. Câţi bani ia pe o cursă 5 Gigi Becali vrea să-l transfere pe “noul Bourceanu” la FCSB 6 Oțelul și-a vândut golgheterul. Suma incredibilă obținută de gălățeni în schimbul transferului
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”
E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord”E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord”