Dinamo a învins fosta adversară a FCSB-ului din Europa League. Universitatea Craiova a câștigat și ea în Antalya - Antena Sport

Rezerve: Isenko, Lung, Glodean, Fălcușan, Gașpar, Teles, Șerban, Anzor, Baiaram, Etim, Houri, D. Muntean

Antrenor: Filipe Coelho

Update: Echipa de start a lui Dinamo:

Dinamo (4-3-3): Roșca – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Mărginean, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Karamoko, Soro

Rezerve: Codruț – Licsandru, Musi, Perica, Mazilu, Cr. Mihai, Soare, Kyriakou, Toader, Ikoko, Țicu

Antrenor: Zeljko Kopic

Confruntarea cu Young Boys a “câinilor” şi duelul Craiovei cu Konyaspor sunt primele amicale ale celor două echipe româneşti în cantonamentul din Antalya.

Ieri, Petrolul a făcut 1-1 cu Gaziantep, echipa românilor Deian Sorescu şi Alex Maxim. U Cluj a pierdut, 1-2, cu Fatih Karagumruk, ultima clasată din Turcia. Hermannstadt a făcut 0-0 cu Kayserispor.

Craiova este lider în Liga 1, cu 40 de puncte, în timp ce Dinamo e pe locul 4, cu 38 de puncte, la egalitate cu formaţia aflată pe locul 3, FC Botoşani.

Young Boys e pe locul 5 în campionatul Elveţiei, cu 29 de puncte după 19 etape, la 11 puncte în spatele liderului FC Thun. Konyaspor e pe locul 13 în campionatul Turciei, cu 17 puncte după 17 etape.