Dinamo a învins fosta adversară a FCSB-ului din Europa League. Universitatea Craiova a câștigat și ea în Antalya - Antena Sport

Meciurile Dinamo – Young Boys Berna şi Universitatea Craiova – Konyaspor sunt în format LIVE SCORE pe AS.ro de la ora 16:00. “Câinii” o întâlnesc în Antalya pe fosta adversară din Europa League a FCSB-ului.
Young Boys Berna a învins-o cu 2-0, în deplasare, pe FCSB în grupa principală din Europa League. Joel Monteiro a fost autorul unei “duble” în partida cu campioana României, el marcând în minutele 11 şi 36.
Dinamo – Young Boys 2-0 şi Craiova – Konyaspor 1-0
Universitatea Craiova – Konyaspor 1-0, Min. 52: Oltenii deschid și ei scorul în amicalul lor prin Anzor.
Dinamo – Young Boys 2-0, Min. 44: Echipa lui Zeljko Kopic își dublează avantajul în Antalya.
Dinamo – Young Boys 1-0, Min. 19: Alb-roșiii deschid scorul prin fundașul Nikita Stoinov.
Update: Au început meciurile!
Update: Echipa de start a Universității Craiova:
Universitatea Craiova (3-4-3): L. Popescu – Screciu, Stevanovic, Romanchuk – Mora, Crețu, Cicâldău, Ștefan – Băsceanu, Nsimba, Matei.
Rezerve: Isenko, Lung, Glodean, Fălcușan, Gașpar, Teles, Șerban, Anzor, Baiaram, Etim, Houri, D. Muntean
Antrenor: Filipe Coelho
Update: Echipa de start a lui Dinamo:
Dinamo (4-3-3): Roșca – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Mărginean, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Karamoko, Soro
Rezerve: Codruț – Licsandru, Musi, Perica, Mazilu, Cr. Mihai, Soare, Kyriakou, Toader, Ikoko, Țicu
Antrenor: Zeljko Kopic
Confruntarea cu Young Boys a “câinilor” şi duelul Craiovei cu Konyaspor sunt primele amicale ale celor două echipe româneşti în cantonamentul din Antalya.
Ieri, Petrolul a făcut 1-1 cu Gaziantep, echipa românilor Deian Sorescu şi Alex Maxim. U Cluj a pierdut, 1-2, cu Fatih Karagumruk, ultima clasată din Turcia. Hermannstadt a făcut 0-0 cu Kayserispor.
Craiova este lider în Liga 1, cu 40 de puncte, în timp ce Dinamo e pe locul 4, cu 38 de puncte, la egalitate cu formaţia aflată pe locul 3, FC Botoşani.
Young Boys e pe locul 5 în campionatul Elveţiei, cu 29 de puncte după 19 etape, la 11 puncte în spatele liderului FC Thun. Konyaspor e pe locul 13 în campionatul Turciei, cu 17 puncte după 17 etape.
