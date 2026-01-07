Ianis Hagi, la telefon cu Mircea Lucescu după golul marcat cu Metaloglobus. Imagini cu decarul României - Antena Sport

Ianis Hagi a fost protagonistul unui moment interesant în timpul partidei dintre Alanyaspor și Metaloglobus, scor 2-0 în favoarea echipei din Turcia. După ce a fost schimbat de antrenorul său, mijlocașul nu s-a așezat pe banca de rezerve, ci a urcat în tribune, unde a stat alături de delegații FRF și a vorbit cu Mircea Lucescu la telefon.

Partida amicală dintre Alanyaspor și Metaloglobus a oferit câteva momente interesante. Ianis Hagi, reprezentantul României din echipa turcilor, a înscris un gol superb din lovitură liberă în minutul 56, iar înainte a avut un moment în care s-a consultat tactic cu antrenorul său, portughezul Joao Pereira.

Ianis Hagi, în dialog cu Mircea Lucescu la telefon

La patru minute distanță după ce a înscris golul de 1-0 în meciul amical, Ianis a fost înlocuit de tehnicianul lusitan, moment în care urcat în tribune. Acolo, căpitanul României din ultimele meciuri a stat de vorbă cu membrii delegației FRF care au venit în Antalya pentru a urmării românii, în frunte cu secundul lui Mircea Lucescu, Jerry Gane.

Selecționerul nu a putut face deplasarea din cauza unor probleme medicale, situație despre care inclusiv “Il Luce” a spus câteva cuvinte. Deși nu a fost prezent la meciul lui Ianis Hagi, Lucescu a ținut să vorbească la telefon preț de câteva secunde cu cel care poartă tricoul cu numărul “10” la România.

După cantonamentul de iarnă din Turcia, Ianis Hagi și colegii săi vor avea meci de cupă, unde o întâlnesc pe Karagumruk în etapa a doua din Grupa A. La fel ca în România, formatul de cupă se bazează pe grupe și abia după pe partide în fazele eliminatorii.