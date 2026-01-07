Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ianis Hagi, la telefon cu Mircea Lucescu după golul marcat cu Metaloglobus. Imagini cu decarul României - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ianis Hagi, la telefon cu Mircea Lucescu după golul marcat cu Metaloglobus. Imagini cu decarul României
VIDEO

Ianis Hagi, la telefon cu Mircea Lucescu după golul marcat cu Metaloglobus. Imagini cu decarul României

Andrei Nicolae Publicat: 7 ianuarie 2026, 18:20

Comentarii
Ianis Hagi, la telefon cu Mircea Lucescu după golul marcat cu Metaloglobus. Imagini cu decarul României

Ianis Hagi, vorbind la telefon cu Mircea Lucescu / Antena Sport

Ianis Hagi a fost protagonistul unui moment interesant în timpul partidei dintre Alanyaspor și Metaloglobus, scor 2-0 în favoarea echipei din Turcia. După ce a fost schimbat de antrenorul său, mijlocașul nu s-a așezat pe banca de rezerve, ci a urcat în tribune, unde a stat alături de delegații FRF și a vorbit cu Mircea Lucescu la telefon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida amicală dintre Alanyaspor și Metaloglobus a oferit câteva momente interesante. Ianis Hagi, reprezentantul României din echipa turcilor, a înscris un gol superb din lovitură liberă în minutul 56, iar înainte a avut un moment în care s-a consultat tactic cu antrenorul său, portughezul Joao Pereira.

Ianis Hagi, în dialog cu Mircea Lucescu la telefon

La patru minute distanță după ce a înscris golul de 1-0 în meciul amical, Ianis a fost înlocuit de tehnicianul lusitan, moment în care urcat în tribune. Acolo, căpitanul României din ultimele meciuri a stat de vorbă cu membrii delegației FRF care au venit în Antalya pentru a urmării românii, în frunte cu secundul lui Mircea Lucescu, Jerry Gane.

Selecționerul nu a putut face deplasarea din cauza unor probleme medicale, situație despre care inclusiv “Il Luce” a spus câteva cuvinte. Deși nu a fost prezent la meciul lui Ianis Hagi, Lucescu a ținut să vorbească la telefon preț de câteva secunde cu cel care poartă tricoul cu numărul “10” la România.

VIDEO – Ianis Hagi, la telefon cu Mircea Lucescu în timpul amicalului cu Metaloglobus

După cantonamentul de iarnă din Turcia, Ianis Hagi și colegii săi vor avea meci de cupă, unde o întâlnesc pe Karagumruk în etapa a doua din Grupa A. La fel ca în România, formatul de cupă se bazează pe grupe și abia după pe partide în fazele eliminatorii.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai prinde Louis Munteanu echipa naţională după transferul la DC United
Loading ... Loading ...
Citește și:
Trotuarul rulant de la Gara de Nord a Capitalei, investiție de 2 mil. €, a ajuns o ruină: "E o pată neagră"
Observator
Trotuarul rulant de la Gara de Nord a Capitalei, investiție de 2 mil. €, a ajuns o ruină: "E o pată neagră"
Korenica merge la DC United, lângă Louis Munteanu! 90% se face: toate cifrele afacerii și ce salariu va avea mijlocașul-vedetă al clujenilor. Exclusiv
Fanatik.ro
Korenica merge la DC United, lângă Louis Munteanu! 90% se face: toate cifrele afacerii și ce salariu va avea mijlocașul-vedetă al clujenilor. Exclusiv
20:14
Dinamo, trei transferuri! Toţi fraţii Eissat vin în Ştefan cel Mare: “Să ia decizia corectă!”
20:13
Barcelona – Bilbao LIVE TEXT (21:00). Prima semifinală a Supercupei Spaniei. Echipele de start
20:04
EXCLUSIVDenis Drăguş are o nouă echipă! Cu cine a bătut palma internaţionalul român
19:52
Mario Balotelli și-a găsit echipă, după ce a fost dat afară de Genoa. Premieră pentru italian
19:36
Bere multă și „orgoliu exagerat”: cum a pierdut România „barajul” la Mondialul din 1938, când era printre favoritele la trofeu
19:11
CFR Cluj mai trimite un jucător la DC United! Neluțu Varga aruncă bomba: „E o chestiune de zile”
Vezi toate știrile
1 FotoRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român 2 Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!” 3 Rapid, gata să cedeze 3 jucători pentru a lua un fotbalist de la o rivală: “Nu cred că a contat golul cu FCSB” 4 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. FC Argeș și-a vândut o vedetă 5 Românul care a jucat în Liga Campionilor a ajuns şofer de Bolt. Câţi bani ia pe o cursă 6 Gigi Becali vrea să-l transfere pe “noul Bourceanu” la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”