“Înţeleg dorinţa familiei, dar…”. Motivul real pentru care Mircea Lucescu nu este transferat la un spital din străinătate

Un medic cardiolog a explicat motivele pentru care Mircea Lucescu nu este transferat la un spital din străinătate. Acesta a subliniat că starea fostului selecţioner este una extrem de delicată.
Dan Tesloianu a transmis că pentru transferul în străinătate, Mircea Lucescu trebuie să fie într-o stare stabilă. În prezent, “Il Luce” este în comă indusă, la Terapie Intensivă.
Motivul real pentru care Mircea Lucescu nu este transferat la un spital din străinătate
Medicul cardiolog a declarat că sunt riscuri foarte mari privind decizia de a-l transfera pe Mircea Lucescu în străinătate. Aceste înţelege dorinţa familiei lui “Il Luce”, însă fostul selecţioner poate intra “în orice moment” într-un stop cardiac, până să ajungă la destinaţie.
“Prognosticul este nefavorabil. Nu știu dacă transferul în altă țară l-ar ajuta în mod deosebit. Și, mai important, nu știu dacă este transportabil. Pentru că, pentru a fi transportabil, trebuie să fie cât de cât stabil. Adică îl omori mai repede.
Înțeleg și dorința familiei de a încerca orice. Dar hotărârea pertinentă o poate lua medicul anestezist sau medicii anesteziști care îl supraveghează. Transferul în altă țară presupune un transport cu avionul sau terestru, cu ambulanța, care durează mult mai mult. Ori nu poți transporta un pacient care riscă, în orice moment, să intre din nou în stop. Un transfer durează câteva ore: până îl duci la avion, până îl urci în avion, până ajunge avionul. Adică nu e ca și cum l-ai teleporta. Durează două-trei ore”, a declarat medicul Dan Tesloianu, conform fanatik.ro.
Spitalul Universitar, comunicat despre Mircea Lucescu
Luni, la Spitalul Universitar, a avut loc o şedinţă a medicilor la care a participat şi familia lui Mircea Lucescu. În urma şedinţei a fost emis şi un comunicat. Potrivit ultimelor informaţii oficiale Mircea Lucescu ar urma să fie supus unei noi intervenții chirurgicale, iar la întrunirea de luni a participat și un medic cardiolog din Franța, venit la cererea familiei Lucescu.
„În cursul zilei de astăzi a avut loc întrunirea echipelor medicale care îl îngrijesc pe dl Mircea Lucescu (cardiologie, ati, chirurgie cardiacă, hematologie), împreună cu un medic cardiolog român care activează în Franţa, la solicitarea familiei.
În cursul zilei de mâine starea pacientului va fi reevaluată şi se va lua în calcul posibilitatea unei intervenţii invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO)”, au transmis luni cei de la Spitalul Universitar.
