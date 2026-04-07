“Înţeleg dorinţa familiei, dar…”. Motivul real pentru care Mircea Lucescu nu este transferat la un spital din străinătate

Viviana Moraru Publicat: 7 aprilie 2026, 11:03

Mircea Lucescu, la naţională / Profimedia

Un medic cardiolog a explicat motivele pentru care Mircea Lucescu nu este transferat la un spital din străinătate. Acesta a subliniat că starea fostului selecţioner este una extrem de delicată.

Dan Tesloianu a transmis că pentru transferul în străinătate, Mircea Lucescu trebuie să fie într-o stare stabilă. În prezent, “Il Luce” este în comă indusă, la Terapie Intensivă.

Medicul cardiolog a declarat că sunt riscuri foarte mari privind decizia de a-l transfera pe Mircea Lucescu în străinătate. Aceste înţelege dorinţa familiei lui “Il Luce”, însă fostul selecţioner poate intra “în orice moment” într-un stop cardiac, până să ajungă la destinaţie.

“Prognosticul este nefavorabil. Nu știu dacă transferul în altă țară l-ar ajuta în mod deosebit. Și, mai important, nu știu dacă este transportabil. Pentru că, pentru a fi transportabil, trebuie să fie cât de cât stabil. Adică îl omori mai repede.

Înțeleg și dorința familiei de a încerca orice. Dar hotărârea pertinentă o poate lua medicul anestezist sau medicii anesteziști care îl supraveghează. Transferul în altă țară presupune un transport cu avionul sau terestru, cu ambulanța, care durează mult mai mult. Ori nu poți transporta un pacient care riscă, în orice moment, să intre din nou în stop. Un transfer durează câteva ore: până îl duci la avion, până îl urci în avion, până ajunge avionul. Adică nu e ca și cum l-ai teleporta. Durează două-trei ore”, a declarat medicul Dan Tesloianu, conform fanatik.ro.

Spitalul Universitar, comunicat despre Mircea Lucescu

Luni, la Spitalul Universitar, a avut loc o şedinţă a medicilor la care a participat şi familia lui Mircea Lucescu. În urma şedinţei a fost emis şi un comunicat. Potrivit ultimelor informaţii oficiale Mircea Lucescu ar urma să fie supus unei noi intervenții chirurgicale, iar la întrunirea de luni a participat și un medic cardiolog din Franța, venit la cererea familiei Lucescu.

„În cursul zilei de astăzi a avut loc întrunirea echipelor medicale care îl îngrijesc pe dl Mircea Lucescu (cardiologie, ati, chirurgie cardiacă, hematologie), împreună cu un medic cardiolog român care activează în Franţa, la solicitarea familiei.

În cursul zilei de mâine starea pacientului va fi reevaluată şi se va lua în calcul posibilitatea unei intervenţii invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO)”, au transmis luni cei de la Spitalul Universitar.

Satul din Spania, cu doar 40 de locuitori, unde poți primi o casă gratis şi un loc de muncăSatul din Spania, cu doar 40 de locuitori, unde poți primi o casă gratis şi un loc de muncă
Recomandări

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Vezi rezultatele

Citește și:
Cum va fi vremea de Paşte şi 1 Mai. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Costel Gâlcă, scos la tablă după Rapid – U Cluj 1-2: „Bergodi i-a dat subiectele la pauză! Nu ai cum să pierzi meciul!”
13:02

Lovitură grea înainte de Mondial. Starul unei naționale și-a rupt călcâiul lui Ahile și ratează turneul
13:00

UPDATEMinistrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunț dureros despre Mircea Lucescu. “Este într-o stare critică!”
12:55

Cum poate ajunge Ianis Stoica la Dinamo liber de contract
12:49

EXCLUSIVDoi giganți din străinătate, așteptați să ducă Steaua în prima ligă: „Dacă se bagă, nu fac figurație!”
12:44

VIDEOJose Mourinho, discurs furibund după pasul greşit făcut de Benfica în Liga Portugal: “Nu vreau să-i mai revăd”
12:39

VideoSan Antonio Spurs, la victoria cu numărul 60 în acest sezon! Victor Wembanyama s-a accidentat
1 Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului 2 Cine este Marius Andronache, medicul cardiolog adus de Răzvan din Franța să-l trateze pe Mircea Lucescu 3 Dramă în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre acționarii din Liga 1 4 Un apropiat al lui Gigi Becali a dezvăluit cine e antrenor din vară la FCSB: “Salariu de 25.000 de euro” 5 Remarcatul lui Cristi Săpunaru după Craiova – CFR Cluj 2-0: “Îmi place enorm de mult”! Îl vrea şi la naţională 6 Cristi Chivu le-a dat lecţii italienilor, după Inter – Roma 5-2! “Suntem cu toții vinovați”
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunț dureros despre Mircea Lucescu. “Este într-o stare critică!”Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunț dureros despre Mircea Lucescu. “Este într-o stare critică!”