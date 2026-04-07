“Înţeleg dorinţa familiei, dar…”. Motivul real pentru care Mircea Lucescu nu este transferat la un spital din străinătate

Un medic cardiolog a explicat motivele pentru care Mircea Lucescu nu este transferat la un spital din străinătate. Acesta a subliniat că starea fostului selecţioner este una extrem de delicată.

Dan Tesloianu a transmis că pentru transferul în străinătate, Mircea Lucescu trebuie să fie într-o stare stabilă. În prezent, “Il Luce” este în comă indusă, la Terapie Intensivă.

Motivul real pentru care Mircea Lucescu nu este transferat la un spital din străinătate

Medicul cardiolog a declarat că sunt riscuri foarte mari privind decizia de a-l transfera pe Mircea Lucescu în străinătate. Aceste înţelege dorinţa familiei lui “Il Luce”, însă fostul selecţioner poate intra “în orice moment” într-un stop cardiac, până să ajungă la destinaţie.

“Prognosticul este nefavorabil. Nu știu dacă transferul în altă țară l-ar ajuta în mod deosebit. Și, mai important, nu știu dacă este transportabil. Pentru că, pentru a fi transportabil, trebuie să fie cât de cât stabil. Adică îl omori mai repede.

Înțeleg și dorința familiei de a încerca orice. Dar hotărârea pertinentă o poate lua medicul anestezist sau medicii anesteziști care îl supraveghează. Transferul în altă țară presupune un transport cu avionul sau terestru, cu ambulanța, care durează mult mai mult. Ori nu poți transporta un pacient care riscă, în orice moment, să intre din nou în stop. Un transfer durează câteva ore: până îl duci la avion, până îl urci în avion, până ajunge avionul. Adică nu e ca și cum l-ai teleporta. Durează două-trei ore”, a declarat medicul Dan Tesloianu, conform fanatik.ro.