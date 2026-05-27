Mirel Rădoi, ca și plecat de la Gaziantep: “Voi ajunge în situația de a schimba zece echipe într-un sezon!”

Mirel Rădoi are zile decisive la Gaziantep, formație de la care poate pleca repede, după ce a bifat patru eșecuri la rând.

Care este motivul care a dus la ruptura dintre tehnician și turci? Clubul are probleme financiare grave și a primit interdicție de a mai face transferuri. În cazul în care situația de la club nu se rezolvă, Mirel Rădoi anunță că va pleca de la echipă.

„Dacă nu se pot transfera jucători, atunci e clar că între mine și club va trebui să existe o discuție. Indiferent dacă voi ajunge în situația de a schimba 10 echipe într-un sezon, o voi face de 10 ori”, a spus Mirel Rădoi, la sport.ro.

Îl vrea pe Târnovanu la Gaziantep

Antrenorul lui Gaziantep a recunoscut că și l-ar dori în Turcia, pe Ștefan Târnovanu, de la FCSB.

„Oricât ne-am dori în acest moment să avem un portar ca Fane (n.r. – Ștefan Târnovanu) nu putem să-l luăm”, a mai spus Rădoi.