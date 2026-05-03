Inter Miami a condus cu 3-0, dar scorul final e halucinant. Gol pentru Messi. 4 intervenţii ale portarului la aceeaşi fază

Inter Miami şi Orlando City au oferit un meci interzis cardiacilor. În etapa a 11-a din MLS, echipa lui Lionel Messi a condus cu 3-0, dar a pierdut partida în prelungiri, 3-4.

În minutul 34, Lionel Messi a dus scorul la 3-0 şi nimic nu anunţa dezastrul care va veni pentru clubul lui David Beckham.

Ojeda a reuşit un hat-trick pentru oaspeţi şi a egalat la 3-3, în minutul 78. În prelungiri, Spicer a dat lovitura şi le-a adus victoria celor de la Orlando City.

Golul lui Lionel Messi a fost unul spectaculos. Argentinianul a primit mingea la marginea careului, a driblat scurt un adversar şi a trimis apoi perfect, lângă bară. Acesta a fost golul cu numărul 906 al carierei celui considerat de mulţi cel mai bun jucător din istorie.

🇺🇸✨ Leo Messi reaches 906 career goals, delivering with goal + assist for Inter Miami. pic.twitter.com/OfortdiJUg

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 3, 2026