Inter Miami a condus cu 3-0, dar scorul final e halucinant. Gol pentru Messi. 4 intervenţii ale portarului la aceeaşi fază

Inter Miami şi Orlando City au oferit un meci interzis cardiacilor. În etapa a 11-a din MLS, echipa lui Lionel Messi a condus cu 3-0, dar a pierdut partida în prelungiri, 3-4.
În minutul 34, Lionel Messi a dus scorul la 3-0 şi nimic nu anunţa dezastrul care va veni pentru clubul lui David Beckham.
Ojeda a reuşit un hat-trick pentru oaspeţi şi a egalat la 3-3, în minutul 78. În prelungiri, Spicer a dat lovitura şi le-a adus victoria celor de la Orlando City.
Lionel Messi a marcat în Inter Miami – Orlando City 3-4
Golul lui Lionel Messi a fost unul spectaculos. Argentinianul a primit mingea la marginea careului, a driblat scurt un adversar şi a trimis apoi perfect, lângă bară. Acesta a fost golul cu numărul 906 al carierei celui considerat de mulţi cel mai bun jucător din istorie.
Messi, care a mai oferit şi un assist în meci, a marcat astfel al cincilea său gol în cele patru meciuri disputate în faţa rivalilor din Florida.
Pe de altă parte, un moment incredibil a venit la 1-0, atunci când portarul oaspeţilor, Maxime Crepeau, a avut patru intervenţii salvatoare în aceeaşi fază.
