„Să-și aștepte rândul”. Liviu Ciobotariu, reacție categorică despre situația fiului său de la Rapid

Liviu Ciobotariu a oferit declarații despre situația fiului său de la Rapid. Denis Ciobotariu a ajuns rezervă la formația lui Costel Gâlcă.
Rapid traversează o perioadă extrem de dificilă, fiind fără victorie de cinci meciuri, în play-off. Luni, giuleștenii vor primi vizita celor de la CFR Cluj.
Liviu Ciobotariu, reacție categorică despre situația fiului său de la Rapid
Denis Ciobotariu a bifat doar două meciuri în play-off. Costel Gâlcă l-a utilizat, în total, în 21 de partide în actualul sezon, în toate competițiile.
Despre situația fundașului central, Liviu Ciobotariu a transmis un mesaj ferm. Antrenorul a subliniat că fiul său trebuie să-și aștepte rândul, dat fiind faptul că Alexandru Pașcanu și Lars Kramer sunt titulari, în acest moment.
„El a început bine sezonul. Era constant în primul 11 al Rapidului și avea evoluții convingătoare. A venit apoi acea problemă medicală, care l-a dereglat puțin. Mă refer aici la starea lui de sănătate și perioada de inactivitate, de peste două luni.
Acum, concurența este una loială la Rapid. Pașcanu și Kramer sunt într-o formă foarte bună, toată linia de apărare este una bună. Denis trebuie să-și aștepte rândul și să joace atunci când va avea ocazia”, a declarat Liviu Ciobotariu, conform digisport.ro.
