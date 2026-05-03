„Să-și aștepte rândul”. Liviu Ciobotariu, reacție categorică despre situația fiului său de la Rapid

Viviana Moraru Publicat: 3 mai 2026, 14:33

Denis Ciobotariu, la Rapid/ Profimedia

Liviu Ciobotariu a oferit declarații despre situația fiului său de la Rapid. Denis Ciobotariu a ajuns rezervă la formația lui Costel Gâlcă.

Rapid traversează o perioadă extrem de dificilă, fiind fără victorie de cinci meciuri, în play-off. Luni, giuleștenii vor primi vizita celor de la CFR Cluj.

Denis Ciobotariu a bifat doar două meciuri în play-off. Costel Gâlcă l-a utilizat, în total, în 21 de partide în actualul sezon, în toate competițiile.

Despre situația fundașului central, Liviu Ciobotariu a transmis un mesaj ferm. Antrenorul a subliniat că fiul său trebuie să-și aștepte rândul, dat fiind faptul că Alexandru Pașcanu și Lars Kramer sunt titulari, în acest moment.

El a început bine sezonul. Era constant în primul 11 al Rapidului și avea evoluții convingătoare. A venit apoi acea problemă medicală, care l-a dereglat puțin. Mă refer aici la starea lui de sănătate și perioada de inactivitate, de peste două luni.

Acum, concurența este una loială la Rapid. Pașcanu și Kramer sunt într-o formă foarte bună, toată linia de apărare este una bună. Denis trebuie să-și aștepte rândul și să joace atunci când va avea ocazia”, a declarat Liviu Ciobotariu, conform digisport.ro.

