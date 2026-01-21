Jucătorii senegalezi, premiaţi de preşedinte cu 115.000 de euro şi 1.500 de metri pătraţi pe litoral - Antena Sport

Închide meniul
Jucătorii senegalezi, premiaţi de preşedinte cu 115.000 de euro şi 1.500 de metri pătraţi pe litoral

Home | Fotbal | Jucătorii senegalezi, premiaţi de preşedinte cu 115.000 de euro şi 1.500 de metri pătraţi pe litoral

Jucătorii senegalezi, premiaţi de preşedinte cu 115.000 de euro şi 1.500 de metri pătraţi pe litoral

Dan Roșu Publicat: 21 ianuarie 2026, 13:38

Jucătorii senegalezi, premiaţi de preşedinte cu 115.000 de euro şi 1.500 de metri pătraţi pe litoral

Sărbătoare Senegal - Profimedia Images

Bassirou Diomaye Faye, preşedintele Senegalului, i-a felicitat public marţi pe fotbalişti naţionalei senegaleze la întoarcerea lor în ţară, la două zile după ce au câştigat Cupa Africii Naţiunilor 2025. „Aţi câştigat cu seriozitate, cu respect, fără a pierde niciodată din vedere ceea ce reprezentaţi”, i-a lăudat Diomaye Faye, înainte de a anunţa recompense speciale pentru câştigarea trofeului, relatează Le Figaro.

Jucătorii din Senegal, premiaţi de preşedinte cu 115.000 de euro şi 1.500 de metri pătraţi

„Am oferit fiecărui jucător prezent aici 75 de milioane” de franci CFA, adică aproximativ 115.000 de euro, „şi 1.500 de metri pătraţi pe Petite-Côte”, o zonă turistică de pe litoralul senegalez, la sud de Dakar. 28 de jucători fac parte din lotul selecţionat de Pape Thiaw, printre care se numără Sadio Mané, ales cel mai bun jucător al CAN.

„Membrii federaţiei vor primi 1.000 de metri pătraţi şi 50 de milioane”, a continuat Diomaye Faye în discursul său.

„Ceilalţi membri ai delegaţiei vor primi 500 de metri pătraţi şi 20 de milioane. Ministerul Sporturilor va acorda prime în valoare de 305 milioane tuturor angajaţilor ministerului.”

Preşedintele senegalez, ales în aprilie 2024, acordase deja o zi „liberă şi plătită” luni, a doua zi după triumful echipei naţionale victorioase în faţa Marocului în finala de la Rabat (1-0 după prelungiri).

