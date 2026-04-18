Jurgen Klopp a refuzat-o pe Real Madrid și și-a ales următoarea echipă. Surpriză de proporții

Jurgen Klopp (58 de ani) și-a ales următoarea destinație. Antrenorul este liber de contract de doi ani, după despărțirea de Liverpool.

În ultima perioadă, s-a zvonit că Jurgen Klopp ar fi dorit de Real Madrid. „Galacticii” l-au demis pe Xabi Alonso, în acest sezon, fiind în prezent pregătiți de interimarul Alvaro Arbeloa.

Jurgen Klopp ar fi refuzat-o pe Real Madrid și și-a ales următoarea destinație: naționala Germaniei

Conform spaniolilor de la as.com, Jurgen Klopp își dorește să devină selecționerul Germaniei. Antrenorul este dispus să aștepte până când naționala sa va rămâne fără selecționer și se va ivi ocazia ca el să o preia.

În prezent, Julian Nagelsmann îi pregătește pe germani, urmând să-i antreneze la World Cup 2026, turneu care se vede live în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

Jurgen Klopp ar putea fi numit selecționerul Germaniei după World Cup 2026. O schimbare pe banca naționalei germane s-ar putea produce în cazul unor rezultate sub așteptări la turneul final de peste Ocean.