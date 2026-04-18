Jurgen Klopp a refuzat-o pe Real Madrid și și-a ales următoarea echipă. Surpriză de proporții

Viviana Moraru Publicat: 18 aprilie 2026, 17:52

Comentarii
Profimedia

Jurgen Klopp (58 de ani) și-a ales următoarea destinație. Antrenorul este liber de contract de doi ani, după despărțirea de Liverpool.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În ultima perioadă, s-a zvonit că Jurgen Klopp ar fi dorit de Real Madrid. „Galacticii” l-au demis pe Xabi Alonso, în acest sezon, fiind în prezent pregătiți de interimarul Alvaro Arbeloa.

Jurgen Klopp ar fi refuzat-o pe Real Madrid și și-a ales următoarea destinație: naționala Germaniei

Conform spaniolilor de la as.com, Jurgen Klopp își dorește să devină selecționerul Germaniei. Antrenorul este dispus să aștepte până când naționala sa va rămâne fără selecționer și se va ivi ocazia ca el să o preia.

În prezent, Julian Nagelsmann îi pregătește pe germani, urmând să-i antreneze la World Cup 2026, turneu care se vede live în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

Jurgen Klopp ar putea fi numit selecționerul Germaniei după World Cup 2026. O schimbare pe banca naționalei germane s-ar putea produce în cazul unor rezultate sub așteptări la turneul final de peste Ocean.

Reclamă
Reclamă

Julian Nagelsmann, în vârstă de 38 de ani, mai are contract cu Federația din Germania până în vara lui 2028. Tehnicianul a preluat naționala în 2023, având o medie de peste două puncte obținute per meci, după 31 de partide disputate.

Conform sursei citate anterior, ținând cont de rezultatele bune obținute de Nagelsmann în cariera sa, Manchester United l-ar monitoriza pe acesta. „Diavolii” au rămas și ei fără antrenor principal la începutul acestui an, după demiterea lui Ruben Amorim și instalarea lui Michael Carrick ca interimar.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vezi rezultatele

Citește și:
Observator
Fanatik.ro
20:31

20:22

20:12

19:27

19:20

19:16

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
