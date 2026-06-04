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Fostul fotbalist de la FCSB s-a transferat în Liga 1

Radu Constantin Publicat: 4 iunie 2026, 8:47

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Fostul fotbalist de la FCSB s-a transferat în Liga 1
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Petrolul Ploieşti l-a transferat pe Robert Jerdea. Atacant a fost crescut la juniorii lui FCSB. El a mai evoluat până acum la CSM Reşiţa, Academica Clinceni, Unirea Constanţa şi CSM Alexandria.

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“FC Petrolul Ploieşti oficializează primul transfer al verii, ajungând la un acord cu tânărul atacant Robert Dumitru Jerdea. Jucătorul în vârstă de 22 de ani, născut la Turnu Severin, a semnat, cu gruparea noastră un acord valabil pentru următoarele trei sezoane. Bun venit, Robert Jerdea!”, informează gruparea prahoveană pe site-ul său oficial.

În ultima ediție din Liga 2, Robert Jerdea a evoluat în 25 de meciuri pentru CSM Reşiţa, formație pentru care a înscris 10 goluri.

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