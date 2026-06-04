Fostul fotbalist de la FCSB s-a transferat în Liga 1

Petrolul Ploieşti l-a transferat pe Robert Jerdea. Atacant a fost crescut la juniorii lui FCSB. El a mai evoluat până acum la CSM Reşiţa, Academica Clinceni, Unirea Constanţa şi CSM Alexandria.
“FC Petrolul Ploieşti oficializează primul transfer al verii, ajungând la un acord cu tânărul atacant Robert Dumitru Jerdea. Jucătorul în vârstă de 22 de ani, născut la Turnu Severin, a semnat, cu gruparea noastră un acord valabil pentru următoarele trei sezoane. Bun venit, Robert Jerdea!”, informează gruparea prahoveană pe site-ul său oficial.
În ultima ediție din Liga 2, Robert Jerdea a evoluat în 25 de meciuri pentru CSM Reşiţa, formație pentru care a înscris 10 goluri.
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