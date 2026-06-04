Primul jucător transferat de Real Madrid în această vară luptă cu depresia: „Nu este nimic rușinos în a spune asta”

Florentino Perez a anunțat oficial miercuri seară primul transfer pentru viitorul sezon: Ibrahima Konate, cel care va veni liber de contract după despărțirea de Liverpool. Fundașul francez va juca pentru națională la Mondial înainte să plece în Spania.
În seara în care Konate a fost anunțat oficial de Perez pentru viitorul sezon, Konate a acordat un interviu cutremurător în care a vorbit despre tragediile din viața sa și lupta cu depresia.
Cum a afectat-o pe Liverpool moartea lui Diogo Jota
Campion în urmă cu un an cu Liverpool, Konate a primit o veste șoc atunci când a fost anunțată moartea lui Diogo Jota într-un accident de mașină. Konate povestește acum despre acel moment și cât de greu a fost pentru jucători să revină la o viață normală după pierderea unui coleg.
„Chiar și acum îmi este greu să cred. Dulapul lui era încă acolo, în vestiar, iar în fiecare zi, când mergeam la antrenament, aveam senzația că este în continuare alături de noi. Îmi amintesc momentul în care am aflat vestea. Eram în Los Angeles și nu-mi venea să cred. M-a devastat. În acel moment nu mă mai interesa nimic altceva. Era ultima persoană din lume căreia te-ai fi așteptat să i se întâmple așa ceva.
Tot ce își dorea era să fie fericit și să petreacă timp alături de colegii săi și de familie. Nu era interesat de faimă. Era și vecinul meu, așa că am împărțit multe momente împreună. A fost ceva care ne-a marcat profund pe toți.
Te întorci la fotbal pentru că nu ai de ales. Suntem angajații unui club care ne plătește în fiecare lună, așa că avem responsabilități. Cred că și fiecare suporter a fost afectat de asta. Iar singurul mod în care îi putem ajuta este să câștigăm meciuri. Nu aveam altă opțiune decât să revenim pe teren și să jucăm pentru el, pentru familia lui și pentru noi înșine. Nu există o modalitate de a trece complet peste așa ceva, dar înveți să trăiești cu durerea” spune Konate.
Konate și-a pierdut și tatăl în 2026
Sezonul recent încheiat a fost dificil pentru Konate și din alt motiv: și-a pierdut tatăl la începutul anului după o luptă cu o boală necruțătoare. Konate a surprins însă când a revenit pe gazon pentru Liverpool la scurt timp după decesul tatălui său.
„La începutul sezonului, tatăl meu a fost internat în spital timp de câteva săptămâni. Și, sincer, nu știam ce să fac. Nu știam dacă ar trebui să mă întorc acasă și să renunț să mai joc, pentru că și echipa avea nevoie de mine.
Nu știam cu cine să vorbesc despre asta, așa că am ținut totul în mine. Iar acesta este sfatul pe care l-aș da oricui: când nu te simți bine sau treci prin ceva dificil, vorbește cu oamenii din jurul tău. Te poate ajuta enorm. Eu nu am vorbit despre asta și am păstrat totul pentru mine. Medicii ne-au spus apoi că nu mai are mult de trăit, dar nu ne imaginam că se va întâmpla atât de repede.
Nu a existat niciun moment în care să simt că încep să mă vindec. Toate aceste tragedii s-au întâmplat într-un timp foarte scurt și, de fiecare dată când aveam impresia că încep să ies la suprafață, apărea ceva nou. Dar am avut sprijinul acestor suporteri extraordinari de la Liverpool, al colegilor mei și, mai ales, al familiei.
În același timp, a trebuit să învăț să mă ridic singur, pentru că echipa avea nevoie de mine mai mult ca niciodată. Mi-am spus că astfel de lucruri li se întâmplă oamenilor în fiecare zi și știam că tatăl meu și-ar fi dorit să merg mai departe” spune Konate.
Toate aceste momente l-au afectat enorm pe plan mental, după cum recunoaște chiar el. Iar Konate vrea să transmită un mesaj atât pentru alți jucători care trec prin asemenea momente, dar și pentru alți oameni care luptă cu depresia.
„Există momente grele. Există depresie. Iar depresia este ceva mult mai profund, este o boală cu care oamenii trăiesc în fiecare zi. Poți suferi de depresie și dacă ești fotbalist. Nu este nimic rușinos în a spune asta. Și poate fi declanșată de orice. Am auzit deseori oameni spunând că fotbaliștii nu ar avea motive să fie deprimați pentru că câștigă mulți bani. Dar nu, asta este o prostie și nu ar trebui spusă.
Depresia este ceva personal, ceva profund. Pornește din interiorul tău. Când ești deprimat, începe în inimă, urcă spre minte și ajunge să îți afecteze întregul corp. Asta este partea cea mai dificilă. Și tocmai de aceea trebuie să vorbim despre ea” a povestit fundașul francez.
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