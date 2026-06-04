Primul jucător transferat de Real Madrid în această vară luptă cu depresia: „Nu este nimic rușinos în a spune asta”

Nu știam cu cine să vorbesc despre asta, așa că am ținut totul în mine. Iar acesta este sfatul pe care l-aș da oricui: când nu te simți bine sau treci prin ceva dificil, vorbește cu oamenii din jurul tău. Te poate ajuta enorm. Eu nu am vorbit despre asta și am păstrat totul pentru mine. Medicii ne-au spus apoi că nu mai are mult de trăit, dar nu ne imaginam că se va întâmpla atât de repede.

Nu a existat niciun moment în care să simt că încep să mă vindec. Toate aceste tragedii s-au întâmplat într-un timp foarte scurt și, de fiecare dată când aveam impresia că încep să ies la suprafață, apărea ceva nou. Dar am avut sprijinul acestor suporteri extraordinari de la Liverpool, al colegilor mei și, mai ales, al familiei.

În același timp, a trebuit să învăț să mă ridic singur, pentru că echipa avea nevoie de mine mai mult ca niciodată. Mi-am spus că astfel de lucruri li se întâmplă oamenilor în fiecare zi și știam că tatăl meu și-ar fi dorit să merg mai departe” spune Konate.

Toate aceste momente l-au afectat enorm pe plan mental, după cum recunoaște chiar el. Iar Konate vrea să transmită un mesaj atât pentru alți jucători care trec prin asemenea momente, dar și pentru alți oameni care luptă cu depresia.

„Există momente grele. Există depresie. Iar depresia este ceva mult mai profund, este o boală cu care oamenii trăiesc în fiecare zi. Poți suferi de depresie și dacă ești fotbalist. Nu este nimic rușinos în a spune asta. Și poate fi declanșată de orice. Am auzit deseori oameni spunând că fotbaliștii nu ar avea motive să fie deprimați pentru că câștigă mulți bani. Dar nu, asta este o prostie și nu ar trebui spusă.

Depresia este ceva personal, ceva profund. Pornește din interiorul tău. Când ești deprimat, începe în inimă, urcă spre minte și ajunge să îți afecteze întregul corp. Asta este partea cea mai dificilă. Și tocmai de aceea trebuie să vorbim despre ea” a povestit fundașul francez.