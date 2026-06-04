Reacţia tatălui lui Erling Haaland după ce Riquelme a anunţat transferul starului norvegian la Real Madrid

Alegerile ce vor urma pe 7 iunie pentru alegerea noului preşedinte de la Real Madrid au adus mai multe promisiuni greu de realizat. Mai ales din partea adversarului lui Florentino Perez, Enrique Riquelme.
Printre altele, acesta a specificat faptul că îl va aduce pe Santiago Bernabeu pe Erling Haaland (25 de ani), starul lui Manchester City cotat la 200 de milioane de euro. Tatăl norvegianului, Alfie, a ţinut să iasă din jocurile propuse de Riquelme şi e negat “anunţul bombă”.
Erling Haaland nu vine la Real Madrid
“Foarte interesant totul, numai că nu este adevărat. Le dorim tot binele ambilor candidați la alegerile prezidențiale de la Real Madrid”, a spus tatăl starului lui Manchester City.
🚨⚠️ EXCLUSIVE: Erling Haaland’s father Alfie and agent Rafaela Pimenta clarify Real Madrid agreement reports.
“All very entertaining but NOT true. We wish all the best for both candidates in the Real Madrid elections”.
Exclusive statement from Alfie Haaland & Rafaela Pimenta. pic.twitter.com/Br9FzS7Emr
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2026
”Este cineva care chiar crede că, cu mine președinte, la Real Madrid nu vor juca cei mai buni jucători din lume? Chiar credeți că e posibil așa ceva?
Pur și simplu, dacă facem calculele, toți cei mai buni jucători din lume sunt aici. Nu ca alții care umblă și spun că vor aduce nu știu ce jucători, iar apoi agentul mă sună și îmi spune că este o minciună”, a fost replica prin care Florentino şi-a ironizat apoi rivalul.
Următorul weekend este unul vital pentru viitorul lui Real Madrid: vor avea loc alegerile pentru șefia clubului. În cazul în care Florentino Perez câștigă un nou mandat, atunci lucrurile devin mai clare pentru Real.
Jose Mourinho ar urma să fie antrenor după ce a semnat deja un contract. Iar Florentino Perez îi va aduce mai mulți jucători importanți. Primii doi sunt Konate şi Dumfries.
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