Primul fotbalist care a anunțat că vrea să vină la FCSB: “Să iau cea mai bună decizie”

Numele lui Luca Stancu, fundașul lateral al celor de la Hermannstadt, a fost asociat în ultimele zile cu un posibil transfer la FCSB, după retrogradarea formației sibiene în urma barajului pierdut cu FC Voluntari.

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Fotbalistul în vârstă de 21 de ani a reacționat și a recunoscut că este interesat de un transfer la FCSB.

„Am aflat și eu, mă încântă, dar o să mă gândesc. E de gândit, până la urmă e viitorul meu și trebuie să iau cea mai bună decizie. Știți cum e la FCSB, dacă nu prea joci, e cam nasol. O să mă gândesc să iau cea mai bună decizie. Mă încântă, vă dați seama”, a declarat Luca Stancu, citat de sport.ro.

Fotbalistul și-a amintit și de unul dintre cele mai importante momente din cariera sa, golul marcat chiar împotriva formației bucureștene. „Am fost cel mai fericit când am dat gol, primul gol în Liga 1, împotriva lui FCSB”, a spus fundașul.

Mihai Stoica neagă interesul FCSB

Deși declarațiile lui Luca Stancu au alimentat speculațiile privind o eventuală mutare la FCSB, Mihai Stoica, a infirmat existența unor negocieri.