Primul fotbalist care a anunțat că vrea să vină la FCSB: “Să iau cea mai bună decizie”

Numele lui Luca Stancu, fundașul lateral al celor de la Hermannstadt, a fost asociat în ultimele zile cu un posibil transfer la FCSB, după retrogradarea formației sibiene în urma barajului pierdut cu FC Voluntari.
Fotbalistul în vârstă de 21 de ani a reacționat și a recunoscut că este interesat de un transfer la FCSB.
„Am aflat și eu, mă încântă, dar o să mă gândesc. E de gândit, până la urmă e viitorul meu și trebuie să iau cea mai bună decizie. Știți cum e la FCSB, dacă nu prea joci, e cam nasol. O să mă gândesc să iau cea mai bună decizie. Mă încântă, vă dați seama”, a declarat Luca Stancu, citat de sport.ro.
Fotbalistul și-a amintit și de unul dintre cele mai importante momente din cariera sa, golul marcat chiar împotriva formației bucureștene. „Am fost cel mai fericit când am dat gol, primul gol în Liga 1, împotriva lui FCSB”, a spus fundașul.
Mihai Stoica neagă interesul FCSB
Deși declarațiile lui Luca Stancu au alimentat speculațiile privind o eventuală mutare la FCSB, Mihai Stoica, a infirmat existența unor negocieri.
„Nu există niciun interes din partea noastră pentru Luca Stancu. Am întrebat care e situația lui pentru că nu știam nimic despre el. Are 21 de ani și e rezervă la o retrogradată. Să stea liniștit patronul, pentru că nu o să îi dea nimeni 300.000 și nimeni nu o să se grăbească pentru că «vrea FCSB să îl ia»”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.
Oficialul a precizat că nu a existat nici măcar o discuție oficială cu Hermannstadt. „Eu am pus o întrebare. Toată lumea vorbea despre Kevin Ciubotariu, iar eu am zis că nu mi se pare cu nimic peste Luca Stancu, pentru că ăla joacă și stânga, și dreapta. Nu am pus o întrebare la Hermannstadt, am fost auzit vorbind”, a mai spus Mihai Stoica.
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