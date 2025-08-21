Chelsea, noi probleme cu UEFA! Londonezii riscă o amendă de 60 de milioane de euro - Antena Sport

Clubul englez de fotbal Chelsea Londra trebuie să-şi echilibreze conturile şi să aibă un sold neutru sau pozitiv la sfârşitul perioadei de transferuri pentru a evita o sancţiune din partea UEFA, ceea ce a facilitat un transfer precum cel al lui Renato Veiga către Villarreal, transmite EFE.

“The Blues” au primit o amendă de 31 de milioane de euro de la UEFA în iulie pentru încălcarea regulilor de fair-play financiar şi au fost, de asemenea, avertizaţi că în caz de recidivă în următorii patru ani vor trebui să plătească încă 60 de milioane euro.

UEFA, avertisment pentru Chelsea

UEFA i-a avertizat, de asemenea, că nu vor putea înscrie jucători în competiţiile sale, Chelsea fiind înscrisă în Liga Campionilor, dacă nu termină această perioadă de transferuri pe profit sau neutru. Adică, soldul lor de cumpărare şi vânzare trebuie să fie pe zero sau pozitiv, notează agerpres.ro.

Echipa lui Enzo Maresca a cheltuit 280 de milioane de euro pe transferuri precum Joao Pedro (64 de milioane), Jamie Gittens (56), Jorrel Hato (44) şi Liam Delap (35), în timp ce au obţinut 231 de milioane de euro în aşteptarea celor 30 de milioane de euro din vânzarea lui Renato Veiga către Villarreal, o tranzacţie care va fi oficializată înainte de sfârşitul acestei săptămâni.

Astfel, Chelsea va avea un deficit de peste 20 de milioane de euro, aşa că un alt jucător sau jucători vor trebui să părăsească Stamford Bridge, mai ales dacă se doreşte şi achiziţia lui Alejandro Garnacho, pe care Manchester United nu-l va lăsa să plece pentru mai puţin de 50 de milioane de euro.