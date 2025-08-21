Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Chelsea, noi probleme cu UEFA! Londonezii riscă o amendă de 60 de milioane de euro - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Chelsea, noi probleme cu UEFA! Londonezii riscă o amendă de 60 de milioane de euro

Chelsea, noi probleme cu UEFA! Londonezii riscă o amendă de 60 de milioane de euro

Publicat: 21 august 2025, 14:54

Comentarii
Chelsea, noi probleme cu UEFA! Londonezii riscă o amendă de 60 de milioane de euro

Jucătorii lui Chelsea / Profimedia

Clubul englez de fotbal Chelsea Londra trebuie să-şi echilibreze conturile şi să aibă un sold neutru sau pozitiv la sfârşitul perioadei de transferuri pentru a evita o sancţiune din partea UEFA, ceea ce a facilitat un transfer precum cel al lui Renato Veiga către Villarreal, transmite EFE.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“The Blues” au primit o amendă de 31 de milioane de euro de la UEFA în iulie pentru încălcarea regulilor de fair-play financiar şi au fost, de asemenea, avertizaţi că în caz de recidivă în următorii patru ani vor trebui să plătească încă 60 de milioane euro.

UEFA, avertisment pentru Chelsea

UEFA i-a avertizat, de asemenea, că nu vor putea înscrie jucători în competiţiile sale, Chelsea fiind înscrisă în Liga Campionilor, dacă nu termină această perioadă de transferuri pe profit sau neutru. Adică, soldul lor de cumpărare şi vânzare trebuie să fie pe zero sau pozitiv, notează agerpres.ro.

Echipa lui Enzo Maresca a cheltuit 280 de milioane de euro pe transferuri precum Joao Pedro (64 de milioane), Jamie Gittens (56), Jorrel Hato (44) şi Liam Delap (35), în timp ce au obţinut 231 de milioane de euro în aşteptarea celor 30 de milioane de euro din vânzarea lui Renato Veiga către Villarreal, o tranzacţie care va fi oficializată înainte de sfârşitul acestei săptămâni.

Astfel, Chelsea va avea un deficit de peste 20 de milioane de euro, aşa că un alt jucător sau jucători vor trebui să părăsească Stamford Bridge, mai ales dacă se doreşte şi achiziţia lui Alejandro Garnacho, pe care Manchester United nu-l va lăsa să plece pentru mai puţin de 50 de milioane de euro.

Reclamă
Reclamă

Aston Villa, amendată cu 150.000 de euro

Gruparea Aston Villa a fost amendată cu aproximativ 150.000 de euro pentru că a încălcat de cinci ori regulile sistemului „multiball” din Premier League, informează Daily Mail.

Acest sistem, care este în vigoare din sezonul 2022-2023, este conceput pentru a face jocul mai fluid, permiţând o revenire rapidă la joc folosind mai multe mingi plasate în jurul terenului.

În sezonul trecut, într-un meci cheie din Premier League, împotriva lui Tottenham, echipa lui Unai Emery ar fi manipulat sistemul plasând mai mulţi copii de mingi în spatele porţii pe care o atacau, ceea ce i-a oferit un avantaj incorect, notează news.ro.

Tatăl Robertei, una dintre victimele lui Pascu: "Pedeapsa este prea mică, în cinci ani e liber"Tatăl Robertei, una dintre victimele lui Pascu: "Pedeapsa este prea mică, în cinci ani e liber"
Reclamă

Ca urmare, Premier League a decis să interzică Aston Villa să utilizeze sistemul „multiball” în primele trei meciuri de pe teren propriu din sezonul 2025-2026, împotriva lui Newcastle, Crystal Palace şi Fulham. Prin urmare, aceste meciuri vor fi jucate cu un sistem cu o singură minge: atunci când părăseşte terenul, jucătorii vor trebui să o recupereze singuri, cu excepţia cazului în care este greu de atins, caz în care poate interveni un copil de mingi.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Bătrân cardiac din Iaşi, trântit la pământ pentru că a refuzat să se legitimeze. Bea bere pe domeniul public
Observator
Bătrân cardiac din Iaşi, trântit la pământ pentru că a refuzat să se legitimeze. Bea bere pe domeniul public
Durere fără margini: Mircea Spiridon, eroul român care a murit în Spania, se întoarce acasă. Mesajul emoționant al soției înainte de înmormântare
Fanatik.ro
Durere fără margini: Mircea Spiridon, eroul român care a murit în Spania, se întoarce acasă. Mesajul emoționant al soției înainte de înmormântare
15:52
Cătălin Chirilă a ratat calificarea în finala de 500 de metri de la Campionatelor Mondiale de kaiac-canoe
15:40
“Ne-au tăvălit toți”. Valeriu Iftime trage un semnal de alarmă pentru echipele românești din Europa
14:51
Bernadette Szocs și Eduard Ionescu luptă pentru finala de la Europe Smash – Sweden LIVE VIDEO (AntenaPLAY, 15:55)
14:19
Bașakșehir – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:45). Oltenii speră la un rezultat pozitiv la Istanbul
13:47
Hacken – CFR Cluj LIVE TEXT (20:00). Echipa lui Dan Petrescu luptă pentru calificarea în Conference League
13:44
Adrian Mititelu a “tunat” după depunctarea de 94 de puncte a lui FCU Craiova: “Ei sunt terminați”
Vezi toate știrile
1 Ce jucător dispare de pe lista FCSB-ului pentru a-i face loc lui Mamadou Thiam. Anunţul lui Gigi Becali 2 Anunțul momentului pentru Dinamo! Răzvan Burleanu a dat vestea: “N-ați avut o poziție oficială” 3 Gigi Becali a confirmat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB: “L-am luat”. Câţi bani a plătit în schimbul lui 4 Răzvan Burleanu, prima reacţie după scandalul de la tragerea la sorţi din Cupă: “Vina a fost recunoscută” 5 Florin Prunea, discurs dur după ce Mamadou Thiam a semnat cu FCSB: “Nu e în regulă! Vor sufla şi în iaurt” 6 Destinaţie surpriză pentru Ianis Hagi. Cu ce echipă negociază şi ce salariu uriaş ar putea încasa
Citește și
Cele mai citite
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”
Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”
Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”