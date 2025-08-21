Hacken - CFR Cluj LIVE TEXT (20:00). Echipa lui Dan Petrescu luptă pentru calificarea în Conference League - Antena Sport

Meciul dintre Hacken şi CFR Cluj, din manşa tur a play-off-ului Conference League, va avea loc joi, de la ora 20:00, şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro.

CFR Cluj a ajuns în preliminariile Conference League după ce a fost depăşită de Braga, în turul 3 preliminar Europa League. Portghezii s-au impus cu 4-1 la general în faţa echipei lui Dan Petrescu.

Hacken – CFR Cluj LIVE TEXT (20:00)

CFR Cluj nu are un început grozav de stagiune. După cinci etape disputate în Liga 1, echipa lui Dan Petrescu se află pe locul 13, cu 5 puncte. Hacken este în plin campionat în acest moment şi se află pe locul 10, cu 23 de puncte, după 20 de etape.

Suedezii nu traversează deloc o perioadă bună pe plan intern. Ultima victorie din campionat a venit tocmai pe 13 iulie, 4-1 cu Halmstad. La fel ca CFR Cluj, suedezii vin din Europa League. Hacken a fost eliminată de Brann, formaţie din Norvegia, cu 2-1 la general. Pe teren propriu, Hacken a pierdut cu 2-0, ceea ce a făcut ca victoria din Norvegia cu 1-0 să nu fie suficientă.

Echipele probabile în Hacken – CFR Cluj

Hacken : Berisha – Lindberg, Lode, Samuelsson, Lundkvist – Andersen, Rygaard, Gustafson – Svanback, Brusberg, Layouni

Rezerve: Jansson, linde, Dahbo, Dembe, Hilvenius, Hrstic, Jansson, Leach, Madsen, Ngabo, Nioule, Ohman

Antrenor: Jens Gustafsson

: Berisha – Lindberg, Lode, Samuelsson, Lundkvist – Andersen, Rygaard, Gustafson – Svanback, Brusberg, Layouni Rezerve: Jansson, linde, Dahbo, Dembe, Hilvenius, Hrstic, Jansson, Leach, Madsen, Ngabo, Nioule, Ohman Antrenor: Jens Gustafsson CFR Cluj: Hindrich – Abeid, Bolgado, Sinyan, Camara – Keita, Djokovic, Fică – Korenica, Postolachi, Nkololo

Rezerve: Gal, Micai – Deac, Rocha, Badamosi, Emerllahu, Gjorgjievski, Cordea, M.Ilie, Bosec, Kresic, Kun

Antrenor: Dan Petrescu

Cristi Balaj, anunţ despre viitorul lui Louis Munteanu

Cristi Balaj a făcut un anunţ despre viitorul lui Louis Munteanu. Preşedintele de la CFR Cluj a confirmat faptul că atacantul este monitorizat de mai multe cluburi din străinătate.