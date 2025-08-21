Hacken - CFR Cluj LIVE TEXT (20:00). Echipa lui Dan Petrescu luptă pentru calificarea în Conference League - Antena Sport

Meciul dintre Hacken şi CFR Cluj, din manşa tur a play-off-ului Conference League, va avea loc joi, de la ora 20:00, şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro.
CFR Cluj a ajuns în preliminariile Conference League după ce a fost depăşită de Braga, în turul 3 preliminar Europa League. Portghezii s-au impus cu 4-1 la general în faţa echipei lui Dan Petrescu.
Hacken – CFR Cluj LIVE TEXT (20:00)
CFR Cluj nu are un început grozav de stagiune. După cinci etape disputate în Liga 1, echipa lui Dan Petrescu se află pe locul 13, cu 5 puncte. Hacken este în plin campionat în acest moment şi se află pe locul 10, cu 23 de puncte, după 20 de etape.
Suedezii nu traversează deloc o perioadă bună pe plan intern. Ultima victorie din campionat a venit tocmai pe 13 iulie, 4-1 cu Halmstad. La fel ca CFR Cluj, suedezii vin din Europa League. Hacken a fost eliminată de Brann, formaţie din Norvegia, cu 2-1 la general. Pe teren propriu, Hacken a pierdut cu 2-0, ceea ce a făcut ca victoria din Norvegia cu 1-0 să nu fie suficientă.
Echipele probabile în Hacken – CFR Cluj
- Hacken: Berisha – Lindberg, Lode, Samuelsson, Lundkvist – Andersen, Rygaard, Gustafson – Svanback, Brusberg, Layouni
Rezerve: Jansson, linde, Dahbo, Dembe, Hilvenius, Hrstic, Jansson, Leach, Madsen, Ngabo, Nioule, Ohman
Antrenor: Jens Gustafsson
- CFR Cluj: Hindrich – Abeid, Bolgado, Sinyan, Camara – Keita, Djokovic, Fică – Korenica, Postolachi, Nkololo
Rezerve: Gal, Micai – Deac, Rocha, Badamosi, Emerllahu, Gjorgjievski, Cordea, M.Ilie, Bosec, Kresic, Kun
Antrenor: Dan Petrescu
Cristi Balaj, anunţ despre viitorul lui Louis Munteanu
Cristi Balaj a făcut un anunţ despre viitorul lui Louis Munteanu. Preşedintele de la CFR Cluj a confirmat faptul că atacantul este monitorizat de mai multe cluburi din străinătate.
Valencia este ultima echipă intrată în cursa pentru semnătura lui Louis Munteanu. Atacantul ar putea fi împrumutat de spanioli în schimbul sumei de două milioane de euro, clauza pentru un transfer definitiv fiind de 10 milioane de euro, în vara viitoare.
“(V-aţi înţeles cu Valencia?) Nu, nu ne-am înţeles. Eu n-am folosit sume şi nume, am spus că sunt mai multe cluburi care se interesează de el. Nu am spus nume, nu am spus cifre.
Am spus doar că la următoarele două partide de play-off va fi monitorizat. Nu avem absolut nimic concret, sunt cluburi interesate de el, mai multe cluburi. Atât pot să vă spun, va fi monitorizat la următoarele două meciuri”, a declarat Cristi Balaj, pentru Antena Sport.
- Gigi Becali, veste proastă înainte de Aberdeen – FCSB! Anunţ despre un titular: “Vedem azi ce se întâmplă”
- Aberdeen – FCSB LIVE TEXT (21:45). Campioana, la un pas de faza principală Europa League. Echipele probabile
- Aberdeen a remarcat trei jucători de la FCSB înainte de meciul tur. Ce au scris scoțienii pe site-ul oficial
- Verdictul lui Mihai Stoica înaintea meciului Aberdeen – FCSB! Când crede că se va decide calificarea
- Ce a spus antrenorul lui Aberdeen despre FCSB înaintea meciului tur împotriva campioanei României!