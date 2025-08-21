Hacken - CFR Cluj LIVE TEXT (20:00). Echipa lui Dan Petrescu luptă pentru calificarea în Conference League - Antena Sport

Închide meniul
Hacken - CFR Cluj LIVE TEXT (20:00). Echipa lui Dan Petrescu luptă pentru calificarea în Conference League

Hacken – CFR Cluj LIVE TEXT (20:00). Echipa lui Dan Petrescu luptă pentru calificarea în Conference League

Hacken – CFR Cluj LIVE TEXT (20:00). Echipa lui Dan Petrescu luptă pentru calificarea în Conference League

Publicat: 21 august 2025, 13:47

Hacken – CFR Cluj LIVE TEXT (20:00). Echipa lui Dan Petrescu luptă pentru calificarea în Conference League

Dan Petrescu, în timpul unui meci / Sport Pictures

Meciul dintre Hacken şi CFR Cluj, din manşa tur a play-off-ului Conference League, va avea loc joi, de la ora 20:00, şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro.

CFR Cluj a ajuns în preliminariile Conference League după ce a fost depăşită de Braga, în turul 3 preliminar Europa League. Portghezii s-au impus cu 4-1 la general în faţa echipei lui Dan Petrescu.

Hacken – CFR Cluj LIVE TEXT (20:00)

CFR Cluj nu are un început grozav de stagiune. După cinci etape disputate în Liga 1, echipa lui Dan Petrescu se află pe locul 13, cu 5 puncte. Hacken este în plin campionat în acest moment şi se află pe locul 10, cu 23 de puncte, după 20 de etape.

Suedezii nu traversează deloc o perioadă bună pe plan intern. Ultima victorie din campionat a venit tocmai pe 13 iulie, 4-1 cu Halmstad. La fel ca CFR Cluj, suedezii vin din Europa League. Hacken a fost eliminată de Brann, formaţie din Norvegia, cu 2-1 la general. Pe teren propriu, Hacken a pierdut cu 2-0, ceea ce a făcut ca victoria din Norvegia cu 1-0 să nu fie suficientă.

Echipele probabile în Hacken – CFR Cluj

  • Hacken: Berisha – Lindberg, Lode, Samuelsson, Lundkvist – Andersen, Rygaard, Gustafson – Svanback, Brusberg, Layouni
    Rezerve: Jansson, linde, Dahbo, Dembe, Hilvenius, Hrstic, Jansson, Leach, Madsen, Ngabo, Nioule, Ohman
    Antrenor: Jens Gustafsson
  • CFR Cluj: Hindrich – Abeid, Bolgado, Sinyan, Camara – Keita, Djokovic, Fică – Korenica, Postolachi, Nkololo
    Rezerve: Gal, Micai – Deac, Rocha, Badamosi, Emerllahu, Gjorgjievski, Cordea, M.Ilie, Bosec, Kresic, Kun
    Antrenor: Dan Petrescu

Cristi Balaj, anunţ despre viitorul lui Louis Munteanu

Cristi Balaj a făcut un anunţ despre viitorul lui Louis Munteanu. Preşedintele de la CFR Cluj a confirmat faptul că atacantul este monitorizat de mai multe cluburi din străinătate.

Valencia este ultima echipă intrată în cursa pentru semnătura lui Louis Munteanu. Atacantul ar putea fi împrumutat de spanioli în schimbul sumei de două milioane de euro, clauza pentru un transfer definitiv fiind de 10 milioane de euro, în vara viitoare.

“(V-aţi înţeles cu Valencia?) Nu, nu ne-am înţeles. Eu n-am folosit sume şi nume, am spus că sunt mai multe cluburi care se interesează de el. Nu am spus nume, nu am spus cifre.

Am spus doar că la următoarele două partide de play-off va fi monitorizat. Nu avem absolut nimic concret, sunt cluburi interesate de el, mai multe cluburi. Atât pot să vă spun, va fi monitorizat la următoarele două meciuri”, a declarat Cristi Balaj, pentru Antena Sport.

"Nu ştiu ce a avut în minte". Filmul tragediei de pe A1: Cum s-a transformat o poveste de iubire într-o dramă
Observator
"Nu ştiu ce a avut în minte". Filmul tragediei de pe A1: Cum s-a transformat o poveste de iubire într-o dramă
Durere fără margini: Mircea Spiridon, eroul român care a murit în Spania, se întoarce acasă. Mesajul emoționant al soției înainte de înmormântare
Fanatik.ro
Durere fără margini: Mircea Spiridon, eroul român care a murit în Spania, se întoarce acasă. Mesajul emoționant al soției înainte de înmormântare
13:44
Adrian Mititelu a “tunat” după depunctarea de 94 de puncte a lui FCU Craiova: “Ei sunt terminați”
13:43
Gigi Becali, veste proastă înainte de Aberdeen – FCSB! Anunţ despre un titular: “Vedem azi ce se întâmplă”
13:10
Interul lui Cristi Chivu plănuiește în secret două transferuri. Bugetul: 80 de milioane €
12:48
Lovitură pentru Adrian Mititelu! FCU Craiova poate fi exclusă din toate competiţiile pe 3 septembrie
12:35
România poate da peste Giannis Antetokounmpo în preliminariile Cupei Mondiale FIBA. Cum arată grupa
12:02
Gigi Becali n-a renunțat la visul “Ianis Hagi la FCSB”: “El, oricând vrea, dă un telefon Gică”
Ce jucător dispare de pe lista FCSB-ului pentru a-i face loc lui Mamadou Thiam. Anunţul lui Gigi Becali
Gigi Becali a confirmat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB: "L-am luat". Câţi bani a plătit în schimbul lui
Anunțul momentului pentru Dinamo! Răzvan Burleanu a dat vestea: "N-ați avut o poziție oficială"
Răzvan Burleanu, prima reacţie după scandalul de la tragerea la sorţi din Cupă: "Vina a fost recunoscută"
Destinaţie surpriză pentru Ianis Hagi. Cu ce echipă negociază şi ce salariu uriaş ar putea încasa
Florin Prunea, discurs dur după ce Mamadou Thiam a semnat cu FCSB: "Nu e în regulă! Vor sufla şi în iaurt"
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”
Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”
Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”