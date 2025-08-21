Florin Prunea, discurs dur după ce Mamadou Thiam a semnat cu FCSB: "Nu e în regulă! Vor sufla şi în iaurt" - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 21 august 2025, 8:26

Florin Prunea, discurs dur după ce Mamadou Thiam a semnat cu FCSB: Nu e în regulă! Vor sufla şi în iaurt

Florin Prunea / Sport Pictures

Mamadou Thiam a devenit noul jucător al celor de la FCSB, după ce nu a mai dorit să mai continue la U Cluj. “Şepcile roşii” au primit 50.000 de euro + Andrei Gheorghiţă, în schimbul atacantului francez.

Florin Prunea nu a apreciat însă modul în care acesta a ajuns la campioana României. Thiam le-a forţat mâna celor din conducerea lui U Cluj, nedorind să se mai întoarcă sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău.

Florin Prunea, despre transferul lui Thiam la FCSB: “Îţi forţează mâna”

Prunea este de părere că suma plătită pentru Thiam este mult prea mică şi trage un semnal de alarmă în privinţa jucătorilor care nu îşi respectă contractele şi forţează cluburile să le dea drumul:

“Mie FCSB-ul îmi lasă impresia că îl tatonează de mult timp și cred că acum a fost momentul prielnic, în sensul în care jucătorul a provocat ruptura de ”U” Cluj, ceea ce nu mi se pare în regulă.

Și dacă astea sunt cifrele, Gheorghiță + 50.000 de euro, mi se pare o sumă derizorie pentru un jucător ca el. Am ajuns în situația în care un jucător vine când vrea și pleacă când vrea de la echipă. Lucrul ăsta nu e în regulă.

Îți forțează mâna când zice că ‘nu mai vin, nu mai vreau’. Nu e în regulă să o faci de o asemenea manieră. Cred că au vorbit și zilele trecute. Au forțat.

FCSB-ul și-a făcut treaba, bravo lor. Au luat un jucător foarte bun, la o sumă foarte bună. Cred că cei de la ”U” Cluj când vor lua un jucător vor sufla și în iaurt”, a declarat Florin Prunea, potrivit digisport.ro.

Mamadou Thiam a ajuns în România în vara anului 2025, atunci când a semnat cu U Cluj din postura de jucător liber de contract, după despărţirea de Al Jabalain, din Arabia Saudită. Cotat la 1 milion de euro pe transfermarkt.com, Thiam a evoluat sezonul trecut în 38 de partide în Liga 1 pentru U Cluj. El a marcat 9 goluri şi a oferit 6 pase decisive.

Mihai Stoica, despre Mamadou Thiam: “A semnat deja, mâine va face doar vizita medicală”

Mihai Stoica a dezvăluit ce număr va purta Mamadou Thiam la FCSB. Oficialul campioanei României a precizat că FCSB l-a dorit foarte mult pe deja fostul atacant al lui U Cluj.

Chiar dacă Thiam era dorit şi în străinătate, el a acceptat să semneze cu campioana României. Pentru FCSB urmează meciul cu Aberdeen, din prima manşă a play-off-ului Europa League. Partida se dispută joi, de la 21:45.

Thiam ar putea debuta în meciul de duminică, pe care FCSB îl va disputa împotriva lui FC Argeş.

„A semnat deja, mâine va face doar vizita medicală. Îi facem cadou tricoul cu numărul 93. (n.r.: Vi l-ați dorit?) Nu, l-am adus doar ca să ne aflăm în treabă (n.r. – ironic). Este un jucător pe care ni l-am dorit de foarte mult timp.

Acum am reușit, prin această combinație, să-l aducem. Important este să fie pregătit și să ne ajute, dar deocamdată ne gândim la ce se va întâmpla mâine seară aici”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

