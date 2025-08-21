Florin Prunea, discurs dur după ce Mamadou Thiam a semnat cu FCSB: "Nu e în regulă! Vor sufla şi în iaurt" - Antena Sport

Mamadou Thiam a devenit noul jucător al celor de la FCSB, după ce nu a mai dorit să mai continue la U Cluj. “Şepcile roşii” au primit 50.000 de euro + Andrei Gheorghiţă, în schimbul atacantului francez.

Florin Prunea nu a apreciat însă modul în care acesta a ajuns la campioana României. Thiam le-a forţat mâna celor din conducerea lui U Cluj, nedorind să se mai întoarcă sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău.

Florin Prunea, despre transferul lui Thiam la FCSB: “Îţi forţează mâna”

Prunea este de părere că suma plătită pentru Thiam este mult prea mică şi trage un semnal de alarmă în privinţa jucătorilor care nu îşi respectă contractele şi forţează cluburile să le dea drumul:

“Mie FCSB-ul îmi lasă impresia că îl tatonează de mult timp și cred că acum a fost momentul prielnic, în sensul în care jucătorul a provocat ruptura de ”U” Cluj, ceea ce nu mi se pare în regulă.

Și dacă astea sunt cifrele, Gheorghiță + 50.000 de euro, mi se pare o sumă derizorie pentru un jucător ca el. Am ajuns în situația în care un jucător vine când vrea și pleacă când vrea de la echipă. Lucrul ăsta nu e în regulă.