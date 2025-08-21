Gigi Becali, veste proastă înainte de Aberdeen - FCSB! Anunţ despre un titular: "Vedem azi ce se întâmplă" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a vorbit despre manşa tur a play-off-ului Europa League. Campioana României va juca joi seară în Scoţia, acolo unde o va întâlni pe Aberdeen. Meciul va începe la ora 21:45 şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro.
Înaintea meciului din Scoţia, FCSB a avut mari bătăi de cap cu trei jucători: Risto Radunovic, Baba Alhassan şi Siyabonga Ngezana. Cei trei au avut probleme cu viza şi nu se ştie dacă vor putea juca în meciul cu Aberdeen.
Gigi Becali, anunţ despre Risto Radunovic, înainte de Aberdeen – FCSB: “Nu ştim dacă primeşte viza”
În ziua meciului, patronul FCSB-ului a recunoscut că lucrurile sunt complicate în cazul lui Risto Radunovic şi că nu se ştie în acest moment dacă muntenegreanul va evolua în partida de joi seară. În ceea ce îi priveşte pe ceilalţi doi jucători, Baba Alhassan şi Siyabonga Ngezana, Gigi Becali nu a zis nimic.
“Nu știm dacă primește viza Radunovic. Nu se știe încă dacă joacă, e la hotel. Vedem ce se întâmplă astăzi”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.
Cei trei jucători au putut intra în ţară, dar au rămas la hotel miercuri seară, atunci când a avut loc antrenamentul oficial. Cei trei nu au putut participa din cauza permisului de muncă.
Tănase, Mihai Popescu și Chiricheș, remarcați de Aberdeen
Cei de la Aberdeen au inclus și o secțiune care se intitulează: “La cine să avem grijă?“, în cadrul căreia au fost numiți trei jucători din lotul lui Elias Charalambous. Florin Tănase a fost remarcat pentru golurile marcate în startul sezonului, Mihai Popescu pentru experiența sa din fotbalul scoțian, iar Vlad Chricheș pentru CV-ul său impresionant.
“Internaționalul român Florin Tănase este liderul marcatorilor pentru FCSB în campionat, cu patru goluri marcate până acum în acest sezon, inclusiv un hat-trick în deplasarea cu Dinamo București, fostul jucător al celor de la Kilmarnock, Danny Armstrong, reușind și el un hat-trick pentru echipa gazdă.
Fostul jucător al celor de la St. Mirren, Hearts și Hamilton Accies (n.r. Academical), fundașul Mihai Popescu intră în al doilea său sezon alături de echipa română, în timp ce veteranul Vlad Chiricheș poate da peste «the Dons» (n.r. porecla echipei) pe Pittodrie. Mijlocașul e la a doua aventură la FCSB și are în CV echipe precum Tottenham Hotspur și Napoli“, au notat cei de la Aberdeen pe site-ul oficial, afc.co.uk.
