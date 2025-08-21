Bașakșehir - Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:45). Oltenii speră la un rezultat pozitiv la Istanbul - Antena Sport

Universitatea Craiova este cea de-a doua echipă din România care intră în scenă astăzi în cupele europene, după CFR Cluj. Oltenii joacă în manșa tur a play-off-ului Conference League în fața turcilor de la Istanbul Bașakșehir pe stadionul Fatih Terim.
Duelul din “țara semilunii” are loc astăzi de la ora 20:45 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.
Bașakșehir – Universitatea Craiova (LIVE TEXT, 20:45)
Universitatea Craiova se pregătește pentru cel mai dificil test de până acum din cupele europene. În play-off-ul Conference League, pentru un loc în grupa cea mare a competiției, oltenii o au în față pe Istanbul Bașakșehir, echipa din Superliga Turciei care valorează 61 de milioane de euro.
Primul meci al “dublei” va avea loc în orașul aflat la granția dintre Asia și Europa, pe stadionul care poartă numele fostului selecționer al Turciei. Pentru a ajunge în play-off, Bașakșehir a trecut de două tururi preliminare, la fel ca Universitatea Craiova.
Formația din Turcia le-a eliminat pe Cherno More Varna și pe Viking în drumul său spre duelul cu Universitatea Craiova. De cealaltă parte, oltenii vin după ce au trecut de FK Sarajevo și de Spartak Trnava.
Ce a declarat Mirel Rădoi înainte de meci
“Evident că ne aşteaptă o partidă foarte grea, întâlnim un adversar foarte puternic, foarte valoros. Başakşehir pleacă favorită în această dublă, asta nu înseamnă că noi o să respectăm adversarul mai mult decât e nevoie. Îl apreciem, îl respectăm, îi ştim valoarea, dar doar înainte de meci. Au un antrenor foarte experimentat şi un lot de jucători foarte bun.
Trebuie să fim foarte atenţi la nivelul echipei, trebuie să fim foarte compacţi pentru a avea în permanenţă dublajul şi să nu le oferim spaţii.
Cu siguranţă e cea mai importantă dublă a sezonului. În campionat se mai pot întâmpla multe lucruri, dar aici orice mică greşeală poate fi fatală şi decisivă pentru calificare. Ni s-a transmis că, după Fenerbahce, orice greşeală faci, Başakşehir o taxează şi poate să fie gol. Sper ca mâine seară să fie o atmosferă frumoasă şi să poată să îi motiveze pe jucători“, a spus antrenorul oltenilor, potrivit news.ro.