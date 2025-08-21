Bașakșehir - Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:45). Oltenii speră la un rezultat pozitiv la Istanbul - Antena Sport

Universitatea Craiova este cea de-a doua echipă din România care intră în scenă astăzi în cupele europene, după CFR Cluj. Oltenii joacă în manșa tur a play-off-ului Conference League în fața turcilor de la Istanbul Bașakșehir pe stadionul Fatih Terim.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Duelul din “țara semilunii” are loc astăzi de la ora 20:45 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

Bașakșehir – Universitatea Craiova (LIVE TEXT, 20:45)

Universitatea Craiova se pregătește pentru cel mai dificil test de până acum din cupele europene. În play-off-ul Conference League, pentru un loc în grupa cea mare a competiției, oltenii o au în față pe Istanbul Bașakșehir, echipa din Superliga Turciei care valorează 61 de milioane de euro.

Primul meci al “dublei” va avea loc în orașul aflat la granția dintre Asia și Europa, pe stadionul care poartă numele fostului selecționer al Turciei. Pentru a ajunge în play-off, Bașakșehir a trecut de două tururi preliminare, la fel ca Universitatea Craiova.

Formația din Turcia le-a eliminat pe Cherno More Varna și pe Viking în drumul său spre duelul cu Universitatea Craiova. De cealaltă parte, oltenii vin după ce au trecut de FK Sarajevo și de Spartak Trnava.