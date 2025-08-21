Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Bașakșehir - Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:45). Oltenii speră la un rezultat pozitiv la Istanbul - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | Bașakșehir – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:45). Oltenii speră la un rezultat pozitiv la Istanbul

Bașakșehir – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:45). Oltenii speră la un rezultat pozitiv la Istanbul

Andrei Nicolae Publicat: 21 august 2025, 14:19

Comentarii
Bașakșehir – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:45). Oltenii speră la un rezultat pozitiv la Istanbul

Jucătorii de la Universitatea Craiova, în timpul unui meci / Sport Pictures

Universitatea Craiova este cea de-a doua echipă din România care intră în scenă astăzi în cupele europene, după CFR Cluj. Oltenii joacă în manșa tur a play-off-ului Conference League în fața turcilor de la Istanbul Bașakșehir pe stadionul Fatih Terim.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Duelul din “țara semilunii” are loc astăzi de la ora 20:45 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

Bașakșehir – Universitatea Craiova (LIVE TEXT, 20:45)

Universitatea Craiova se pregătește pentru cel mai dificil test de până acum din cupele europene. În play-off-ul Conference League, pentru un loc în grupa cea mare a competiției, oltenii o au în față pe Istanbul Bașakșehir, echipa din Superliga Turciei care valorează 61 de milioane de euro.

Primul meci al “dublei” va avea loc în orașul aflat la granția dintre Asia și Europa, pe stadionul care poartă numele fostului selecționer al Turciei. Pentru a ajunge în play-off, Bașakșehir a trecut de două tururi preliminare, la fel ca Universitatea Craiova.

Formația din Turcia le-a eliminat pe Cherno More Varna și pe Viking în drumul său spre duelul cu Universitatea Craiova. De cealaltă parte, oltenii vin după ce au trecut de FK Sarajevo și de Spartak Trnava.

Reclamă
Reclamă

Ce a declarat Mirel Rădoi înainte de meci

Evident că ne aşteaptă o partidă foarte grea, întâlnim un adversar foarte puternic, foarte valoros. Başakşehir pleacă favorită în această dublă, asta nu înseamnă că noi o să respectăm adversarul mai mult decât e nevoie. Îl apreciem, îl respectăm, îi ştim valoarea, dar doar înainte de meci. Au un antrenor foarte experimentat şi un lot de jucători foarte bun.

Trebuie să fim foarte atenţi la nivelul echipei, trebuie să fim foarte compacţi pentru a avea în permanenţă dublajul şi să nu le oferim spaţii.

Cu siguranţă e cea mai importantă dublă a sezonului. În campionat se mai pot întâmpla multe lucruri, dar aici orice mică greşeală poate fi fatală şi decisivă pentru calificare. Ni s-a transmis că, după Fenerbahce, orice greşeală faci, Başakşehir o taxează şi poate să fie gol. Sper ca mâine seară să fie o atmosferă frumoasă şi să poată să îi motiveze pe jucători“, a spus antrenorul oltenilor, potrivit news.ro.

Tatăl Robertei, una dintre victimele lui Pascu: "Pedeapsa este prea mică, în cinci ani e liber"Tatăl Robertei, una dintre victimele lui Pascu: "Pedeapsa este prea mică, în cinci ani e liber"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Bătrân cardiac din Iaşi, trântit la pământ pentru că a refuzat să se legitimeze. Bea bere pe domeniul public
Observator
Bătrân cardiac din Iaşi, trântit la pământ pentru că a refuzat să se legitimeze. Bea bere pe domeniul public
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care transmite partida
Fanatik.ro
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care transmite partida
16:34
Andrei Borza, mesaj direct despre posibila plecare de la Rapid! Fundașul a dat cărțile pe față
16:24
Adrian Rus, dat afară de la Pisa! Probleme uriaşe pentru internaţionalul român
15:52
Cătălin Chirilă a ratat calificarea în finala de 500 de metri de la Campionatelor Mondiale de kaiac-canoe
15:40
“Ne-au tăvălit toți”. Valeriu Iftime trage un semnal de alarmă pentru echipele românești din Europa
14:54
Chelsea, noi probleme cu UEFA! Londonezii riscă o amendă de 60 de milioane de euro
14:51
Bernadette Szocs și Eduard Ionescu luptă pentru finala de la Europe Smash – Sweden LIVE VIDEO (AntenaPLAY, după 16:30)
Vezi toate știrile
1 Ce jucător dispare de pe lista FCSB-ului pentru a-i face loc lui Mamadou Thiam. Anunţul lui Gigi Becali 2 Anunțul momentului pentru Dinamo! Răzvan Burleanu a dat vestea: “N-ați avut o poziție oficială” 3 Gigi Becali a confirmat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB: “L-am luat”. Câţi bani a plătit în schimbul lui 4 Răzvan Burleanu, prima reacţie după scandalul de la tragerea la sorţi din Cupă: “Vina a fost recunoscută” 5 Florin Prunea, discurs dur după ce Mamadou Thiam a semnat cu FCSB: “Nu e în regulă! Vor sufla şi în iaurt” 6 Destinaţie surpriză pentru Ianis Hagi. Cu ce echipă negociază şi ce salariu uriaş ar putea încasa
Citește și
Cele mai citite
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”
Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”
Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”