Bernadette Szocs și Eduard Ionescu luptă pentru finala de la Europe Smash - Sweden LIVE VIDEO (AntenaPLAY, după 16:30) - Antena Sport

Bernadette Szocs și Eduard Ionescu luptă pentru finala de la Europe Smash – Sweden LIVE VIDEO (AntenaPLAY, după 16:30)

Andrei Nicolae Publicat: 21 august 2025, 14:51 / Actualizat: 21 august 2025, 16:29

Bernadette Szocs și Eduard Ionescu / Facebook Federația Română de Tenis de Masă

România are șansa să fie reprezentată în finala de la dublu mixt a turneului de la Europe Smash – Sweden. Acest lucru se va întâmpla dacă perechea formată din Bernadette Szocs și Eduard Ionescu vor îndeplini misiunea dificilă de a elimina principalii favoriți la titlu, respectiv pe Lin Shidong și pe Kuai Man.

Partida din semifinalele competiției va avea loc astăzi, după ora 16:30, în AntenaPLAY. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE VIDEO pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

Szocs și Ionescu au avut un parcurs foarte bun până acum la Europe Smash, iar românii cu siguranță nu vor să se oprească în semifinale. Până să ajungă în “careul de ași”, perechea a trecut pe rând de suedezii Elias Ranefur și Filippa Bergand (3-0), chinezii Wong Chun Ting și Doo Hoi Kem (capi de serie 3, 3-0) și de indienii Manuash Shah și Diya Chitale (capi de serie 6, 3-0).

Ajunși în semifinale, “Bernie” Szocs și Eduard Ionescu vor da peste favoriții 1 ai turneului de dublu mixt, Lin Shidong și Kuai Man. Testul va fi unul extrem de dificil pentru amândoi, ținând cont de valoarea adversarilor lor.

Shidong este pe primul loc în ierarhia masculină WTT, în timp ce Man pe poziția a patra în clasamentul feminin. Sportiva din China s-a mai întâlnit cu Szocs la WTT Champions Yokohama, unde a eliminat-o în minimum de seturi.

Partida dintre cele două perechi de la Europe Smash – Sweden e programată astăzi de la ora 15:55. Dacă vor ajunge în ultimul act și se vor lupta pentru titlu, Szocs și Ionescu vor da peste câștigătorii duelului dintre Shin Yubin/Lim Jonghoon și Satsuki Odo/Sora Matsushima.

