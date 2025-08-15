"Avem o problemă!" Sorin Cârțu, semnal de alarmă după ce Univ. Craiova a fost aproape de un dezastru: "Mi-e greu să și vorbesc" - Antena Sport

Sorin Cârțu a oferit prima reacție după Spartak Trnava – Universitatea Craiova 4-3. Oficialul echipei din Bănie a tras un semnal de alarmă pentru elevii lui Mirel Rădoi, care au evitat un dezastru în prelungirile duelului din Slovacia.
După manșa tur, câștigată cu 3-0, Universitatea Craiova era ca și calificată în play-off-ul Conference League. În returul din Slovacia, scorul a fost deschis de Baiaram, astfel că ecuația calificării părea rezolvată. Totuși, Spartak a revenit miraculos și a trimis meciul în prelungiri.
Sorin Cârțu a tras un semnal de alarmă după ce Univ. Craiova a fost aproape de un dezastru
Oltenii și-au revenit însă în prelungiri și s-au calificat în play-off după golurile lui Băluță și Nsimba.
La finalul partidei, Sorin Cârțu a tras un semnal de alarmă și a transmis că elevii lui Mirel Rădoi nu pot avea asemenea căderi în meciurile din cupele europene.
„Doamne ce meci. Am trecut prin toate stările. Nu mă apuc de analize, e treaba lui Mirel, dar avem o problemă. Au dat niște goluri imparabile, dar primim prea multe goluri. Noroc că și dăm multe. Au fost niște execuții de excepție. Au niște fotbaliști buni.
Să fie ghinionul nostru că pleacă Baiaram pe nu știu ce sumă de bani. Ne gândim la meciul cu Basaksehir, întâi cu Csikszereda. Ne-am revenit bine în prelungiri.. Lovitura scorpionului (n. r. Băluță).
Mi-e greu să și vorbesc. M-am plimbat, dar te ia cu capul. A blocat bine Stevanovic la acea fază. Când au primit golurile.. intra un cuțit în piept.. Mi-a plăcut echipa asta și la Craiova cum a jucat. Scoteau așa niște combinații, îți făceau probleme. La un moment dat aveam 4-0, dar uite că fotbalul se întoarce. Mi-a plăcut nr 11 de la ei și ce gol a dat. Sunt obosit, nu îmi mai găsesc cuvintele. Ca antrenor o iei razna la meciuri din astea, dar Rădoi e tânăr.
Scoteau așa niște combinații, îți făceau probleme. La un moment dat aveam 4-0, dar uite că fotbalul se întoarce. Mi-a plăcut nr 11 de la ei și ce gol a dat. Sunt obosit, nu îmi mai găsesc cuvintele. Ca antrenor o iei razna la meciuri din astea, dar Rădoi e tânăr.