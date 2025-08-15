"Avem o problemă!" Sorin Cârțu, semnal de alarmă după ce Univ. Craiova a fost aproape de un dezastru: "Mi-e greu să și vorbesc" - Antena Sport

Închide meniul
"Avem o problemă!" Sorin Cârțu, semnal de alarmă după ce Univ. Craiova a fost aproape de un dezastru: "Mi-e greu să și vorbesc"

“Avem o problemă!” Sorin Cârțu, semnal de alarmă după ce Univ. Craiova a fost aproape de un dezastru: “Mi-e greu să și vorbesc”

Alex Ioniță Publicat: 15 august 2025, 0:52

Avem o problemă! Sorin Cârțu, semnal de alarmă după ce Univ. Craiova a fost aproape de un dezastru: Mi-e greu să și vorbesc

Sorin Cârțu a oferit prima reacție după Spartak Trnava – Universitatea Craiova 4-3. Oficialul echipei din Bănie a tras un semnal de alarmă pentru elevii lui Mirel Rădoi, care au evitat un dezastru în prelungirile duelului din Slovacia.

După manșa tur, câștigată cu 3-0, Universitatea Craiova era ca și calificată în play-off-ul Conference League. În returul din Slovacia, scorul a fost deschis de Baiaram, astfel că ecuația calificării părea rezolvată. Totuși, Spartak a revenit miraculos și a trimis meciul în prelungiri.

Sorin Cârțu a tras un semnal de alarmă după ce Univ. Craiova a fost aproape de un dezastru

Oltenii și-au revenit însă în prelungiri și s-au calificat în play-off după golurile lui Băluță și Nsimba.

La finalul partidei, Sorin Cârțu a tras un semnal de alarmă și a transmis că elevii lui Mirel Rădoi nu pot avea asemenea căderi în meciurile din cupele europene.

„Doamne ce meci. Am trecut prin toate stările. Nu mă apuc de analize, e treaba lui Mirel, dar avem o problemă. Au dat niște goluri imparabile, dar primim prea multe goluri. Noroc că și dăm multe. Au fost niște execuții de excepție. Au niște fotbaliști buni.

Să fie ghinionul nostru că pleacă Baiaram pe nu știu ce sumă de bani. Ne gândim la meciul cu Basaksehir, întâi cu Csikszereda. Ne-am revenit bine în prelungiri.. Lovitura scorpionului (n. r. Băluță).

Mi-e greu să și vorbesc. M-am plimbat, dar te ia cu capul. A blocat bine Stevanovic la acea fază. Când au primit golurile.. intra un cuțit în piept.. Mi-a plăcut echipa asta și la Craiova cum a jucat. Scoteau așa niște combinații, îți făceau probleme. La un moment dat aveam 4-0, dar uite că fotbalul se întoarce. Mi-a plăcut nr 11 de la ei și ce gol a dat. Sunt obosit, nu îmi mai găsesc cuvintele. Ca antrenor o iei razna la meciuri din astea, dar Rădoi e tânăr.

Scoteau așa niște combinații, îți făceau probleme. La un moment dat aveam 4-0, dar uite că fotbalul se întoarce. Mi-a plăcut nr 11 de la ei și ce gol a dat. Sunt obosit, nu îmi mai găsesc cuvintele. Ca antrenor o iei razna la meciuri din astea, dar Rădoi e tânăr.

Nu putem să mergem așa.. Nici nu știi cum să spui, tot ce s-a întâmplat în prelungiri, noi am dominat, noi am avut golurile. După ce am dat noi gol au avut acea ocazie.

Basaksehir nu e de speriat, e o echipă bună, dar se joacă. Eu consider că nu e vreun balaur. Deocamdată suntem în grafic. Targetul este să încercăm să ajungem în grupe și așa mai departe. Tot ce mi s-a întâmplat azi, am văzut eșecul. La un moment dat am văzut eșecul”, a spus Sorin Cârțu, la digisport.ro.

Univ. Craiova – Başakşehir, în play-off-ul Conference League. Câţi bani au încasat oltenii după ce au eliminat-o pe Trnava

Universitatea Craiova a eliminat-o pe Spartak Trnava şi s-a calificat în play-off-ul Conference League. Oltenii se vor duela cu Başakşehir pentru un loc în grupa principală a competiţiei europene.

Universitatea Craiova a învins-o cu 6-4, la general, pe Spartak Trnava. Oltenii lui Mirel Rădoi au avut nevoie de prelungiri în returul din Slovacia, după ce au irosit un avantaj de 4-0.

Universitatea Craiova a încasat suma de 175.000 de euro pentru calificarea în play-off-ul Conference League. La această sumă se mai adaugă alţi 175.000 de euro, câştigaţi după eliminarea celor de la Sarajevo, în turul doi preliminar de Conference League.

Dacă vor reuşi să se califice în grupa principală de Conference League, Universitatea Craiova va da un adevărat “tun” financiar. Oltenii vor încasa 3.170.000 de euro.

În play-off, Universitatea Craiova se va duela cu Başakşehir. Echipa din “țara semilunii” a trecut de norvegienii de la Viking, scor 4-2 la general, în turul trei preliminar de Conference League.

În tur, Basaksehir s-a impus cu 3-1 săptămâna trecută, iar miercuri, cele două echipe au disputat cea de-a doua manșă. Nordicii aveau nevoie de o victorie la cel puțin două goluri pentru a împinge meciul în prelungiri și au început bine, după ce au deschis scorul grație unui autogol.

Avantajul lui Viking nu a durat mult, pentru că în minutul 40 Basaksehir a egalat. Scorul setat după primele 45 de minute a fost și cel final, astfel că formația din Turcia a mers mai departe.

