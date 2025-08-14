Gest superb făcut de Chelsea! Familia lui Diogo Jota va primi o sumă uriaşă din partea jucătorilor de pe Stamford Bridge - Antena Sport

Închide meniul
Gest superb făcut de Chelsea! Familia lui Diogo Jota va primi o sumă uriaşă din partea jucătorilor de pe Stamford Bridge

Home | Fotbal | Premier League | Gest superb făcut de Chelsea! Familia lui Diogo Jota va primi o sumă uriaşă din partea jucătorilor de pe Stamford Bridge

Gest superb făcut de Chelsea! Familia lui Diogo Jota va primi o sumă uriaşă din partea jucătorilor de pe Stamford Bridge

Publicat: 14 august 2025, 16:27

Gest superb făcut de Chelsea! Familia lui Diogo Jota va primi o sumă uriaşă din partea jucătorilor de pe Stamford Bridge

Diogo Jota / Profimedia

Clubul Chelsea va împărţi o parte din bonusurile plătite jucătorilor pentru câştigarea Cupei Mondiale a Cluburilor cu familia lui Diogo Jota şi André Silva, care au murit într-un accident de maşină la începutul lunii iulie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La o lună şi jumătate de la accidentul rutier care a curmat viaţa lui Diogo Jota şi André Silva în Spania, Chelsea se pregăteşte să facă o donaţie familiei fraţilor, potrivit The Athletic. Clubul şi jucătorii săi au fost de acord să distribuie jumătate din premiul total pentru triumful de la Cupa Mondială a Cluburilor, obţinut după victoria cu 3-0 în finala cu PSG.

Jucătorii lui Chelsea vor dona 500.000 de euro familiei lui Diogo Jota

Presa americană relatează că jucătorii implicaţi în competiţie vor împărţi 15,5 milioane de dolari (aproximativ 13,3 milioane de euro) şi că o sumă echivalentă va fi oferită familiei îndoliate.

Această donaţie urmează lungii serii de omagii anunţate de Liverpool. Ultimul club al lui Diogo Jota a retras deja numărul 20 de la toate echipele sale. Jucătorii vor purta un ecuson „Forever 20” pe tricouri şi jachete pe tot parcursul sezonului, iar toate profiturile din vânzarea tricourilor cu acest număr vor fi donate fundaţiei clubului, notează news.ro.

O sculptură comemorativă va fi, de asemenea, construită din obiecte donate de fanii Reds în semn de omagiu pentru Jota. La reluarea Premier League, vineri, cu meciul Liverpool-Bournemouth de pe Anfield, va fi ţinut un minut de reculegere şi va fi expus un mozaic realizat de fanii Reds.

Diogo Jota va fi omagiat la meciurile din prima etapă ale noului sezon de Premier League

Atât Liverpool, cât şi Wolverhampton Wanderers, unde a jucat Jota, îşi vor aduce propriile omagii la meciurile împotriva lui Bournemouth, respectiv Manchester City, notează agerpres.ro.

Duminica trecută, în timpul meciului din Supercupa Angliei (Community Shield) dintre Liverpool şi Crystal Palace, legenda lui Liverpool, Ian Rush, însoţit de Steve Parish, preşedintele clubului Crystal Palace, a depus o coroană de flori în spatele stadionului Wembley, unde stăteau fanii “cormoranilor”, desfăşurând un banner în semn de omagiu pentru jucător.

Minutul de reculegere care a urmat a fost însă întrerupt de mai mulţi suporteri ai lui Palace, ceea ce a provocat huiduieli din partea fanilor lui Liverpool.

Șofer din Elveția, amendat cu 110.000 $ pentru că a depășit cu 27 km/h limita de 50 la oră. Cum s-a calculatȘofer din Elveția, amendat cu 110.000 $ pentru că a depășit cu 27 km/h limita de 50 la oră. Cum s-a calculat
Premier League va ţine un minut de reculegere la toate meciurile din prima etapă care se vor juca în acest weekend, în memoria regretatului Diogo Jota, care şi-a pierdut viaţa împreună cu fratele său, Andre Silva, într-un accident rutier în Spania, pe 3 iulie, transmite EFE.

Pe lângă minutul de reculegere, jucătorii de la toate cluburile vor purta banderole negre, în timp ce mesaje şi imagini ale fotbalistului portughez vor fi distribuite pe ecrane.

