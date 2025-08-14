Gest superb făcut de Chelsea! Familia lui Diogo Jota va primi o sumă uriaşă din partea jucătorilor de pe Stamford Bridge - Antena Sport

Clubul Chelsea va împărţi o parte din bonusurile plătite jucătorilor pentru câştigarea Cupei Mondiale a Cluburilor cu familia lui Diogo Jota şi André Silva, care au murit într-un accident de maşină la începutul lunii iulie.

La o lună şi jumătate de la accidentul rutier care a curmat viaţa lui Diogo Jota şi André Silva în Spania, Chelsea se pregăteşte să facă o donaţie familiei fraţilor, potrivit The Athletic. Clubul şi jucătorii săi au fost de acord să distribuie jumătate din premiul total pentru triumful de la Cupa Mondială a Cluburilor, obţinut după victoria cu 3-0 în finala cu PSG.

Jucătorii lui Chelsea vor dona 500.000 de euro familiei lui Diogo Jota

Presa americană relatează că jucătorii implicaţi în competiţie vor împărţi 15,5 milioane de dolari (aproximativ 13,3 milioane de euro) şi că o sumă echivalentă va fi oferită familiei îndoliate.

Această donaţie urmează lungii serii de omagii anunţate de Liverpool. Ultimul club al lui Diogo Jota a retras deja numărul 20 de la toate echipele sale. Jucătorii vor purta un ecuson „Forever 20” pe tricouri şi jachete pe tot parcursul sezonului, iar toate profiturile din vânzarea tricourilor cu acest număr vor fi donate fundaţiei clubului, notează news.ro.

O sculptură comemorativă va fi, de asemenea, construită din obiecte donate de fanii Reds în semn de omagiu pentru Jota. La reluarea Premier League, vineri, cu meciul Liverpool-Bournemouth de pe Anfield, va fi ţinut un minut de reculegere şi va fi expus un mozaic realizat de fanii Reds.