Univ. Craiova - Başakşehir, în play-off-ul Conference League. Câţi bani au încasat oltenii după ce au eliminat-o pe Trnava - Antena Sport

Univ. Craiova - Başakşehir, în play-off-ul Conference League. Câţi bani au încasat oltenii după ce au eliminat-o pe Trnava

Home | Fotbal | Conference League | Univ. Craiova – Başakşehir, în play-off-ul Conference League. Câţi bani au încasat oltenii după ce au eliminat-o pe Trnava

Univ. Craiova – Başakşehir, în play-off-ul Conference League. Câţi bani au încasat oltenii după ce au eliminat-o pe Trnava

Publicat: 15 august 2025, 0:07

Univ. Craiova – Başakşehir, în play-off-ul Conference League. Câţi bani au încasat oltenii după ce au eliminat-o pe Trnava

Jucătorii Universităţii Craiova/ Sport Pictures

Universitatea Craiova a eliminat-o pe Spartak Trnava şi s-a calificat în play-off-ul Conference League. Oltenii se vor duela cu Başakşehir pentru un loc în grupa principală a competiţiei europene.

Universitatea Craiova a învins-o cu 6-4, la general, pe Spartak Trnava. Oltenii lui Mirel Rădoi au avut nevoie de prelungiri în returul din Slovacia, după ce au irosit un avantaj de 4-0.

Univ. Craiova – Başakşehir, în play-off-ul Conference League

Universitatea Craiova a încasat suma de 175.000 de euro pentru calificarea în play-off-ul Conference League. La această sumă se mai adaugă alţi 175.000 de euro, câştigaţi după eliminarea celor de la Sarajevo, în turul doi preliminar de Conference League.

Dacă vor reuşi să se califice în grupa principală de Conference League, Universitatea Craiova va da un adevărat “tun” financiar. Oltenii vor încasa 3.170.000 de euro.

În play-off, Universitatea Craiova se va duela cu Başakşehir. Echipa din “țara semilunii” a trecut de norvegienii de la Viking, scor 4-2 la general, în turul trei preliminar de Conference League.

În tur, Basaksehir s-a impus cu 3-1 săptămâna trecută, iar miercuri, cele două echipe au disputat cea de-a doua manșă. Nordicii aveau nevoie de o victorie la cel puțin două goluri pentru a împinge meciul în prelungiri și au început bine, după ce au deschis scorul grație unui autogol.

Avantajul lui Viking nu a durat mult, pentru că în minutul 40 Basaksehir a egalat. Scorul setat după primele 45 de minute a fost și cel final, astfel că formația din Turcia a mers mai departe.

Ştefan Baiaram, reuşită de senzaţie în Spartak Trnava – Universitatea Craiova

Ştefan Baiaram a marcat un gol de senzaţie în returul dintre Spartak Trnava şi Universitatea Craiova din turul trei preliminar de Conference League. Oltenii au câştigat partida tur cu 3-0 şi sunt favoriţi la calificare.

Ştefan Baiaram a deblocat tabela de marcaj în minutul 32. Samuel Teles i-a pasat mijlocaşului, la aproximativ 30 de metri de poarta adversă.

Ştefan Baiaram a preluat şi a şutat puternic, de la 20 de metri de poartă. Portarul celor de la Sparta Trnava nu a avut nicio şansă în faţa execuţiei superbe a mijlocaşului lui Mirel Rădoi.

Ştefan Baiaram a ajuns astfel la patru goluri marcate, în cele opt meciuri bifate în acest start de sezon, în toate competiţiile.

