Gigi Becali a aflat cine arbitrează Rapid - FCSB și a reacționat: "Altceva nu mai zic" - Antena Sport

Gigi Becali a aflat cine arbitrează Rapid - FCSB și a reacționat: "Altceva nu mai zic"

Gigi Becali a aflat cine arbitrează Rapid – FCSB și a reacționat: "Altceva nu mai zic"

Gigi Becali a aflat cine arbitrează Rapid – FCSB și a reacționat: “Altceva nu mai zic”

Andrei Nicolae Publicat: 14 august 2025, 14:56

Gigi Becali a aflat cine arbitrează Rapid – FCSB și a reacționat: Altceva nu mai zic

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Antena Sport

Rapid și FCSB se vor întâlni duminică în derby-ul etapei a șasea din Liga 1, pe Arena Națională. Recent, Comisia Centrală a Arbitrilor a oferit numele celui care va oficia partida de pe cel mai mare stadion al țării, acesta fiind Istvan Kovacs.

Gigi Becali, patronul “roș-albaștrilor” a oferit și el o reacție în acest sens, omul de afaceri fiind unul dintre marii contestatari ai arbitrului din Carei.

Becali, mulțumit de delegarea lui Kovacs

Finanțatorul campioanei en-titre din Liga 1 știe că echipa sa are nevoie de puncte ca de aer în startul de sezon, în contextul în care FSCB a înregistrat cel mai slab început de campionat din ultimii șase ani. La partida dintre Rapid și “roș-albaștri” a fost delegată o brigadă care va fi condusă la centru de Istvan Kovacs, unul dintre oamenii contestați în trecut de Becali.

Cu toate acestea, se pare că finanțatorul FCSB-ului nu a mai ținut cont de pica pe care i-o poartă arbitrului din Carei și l-a lăudat când a aflat că el va fi la centru: “Pentru mine, Istvan Kovacs este cel mai valoros arbitru la ora asta. Altceva nu mai zic. E cel mai bun“, a spus Becali, potrivit digisport.ro.

Campioana en-titre din Liga 1 a fost una dintre cele mai vehemente echipe în privința arbitrajului în startul de sezon, iar multe reacții au depășit limita văzută de CCA. Din acest motiv, Florin Tănase și Mihai Stoica au ajuns să fie reclamați la Comisia de Discplină și Etică a FRF.

Duelul dintre Rapid și FCSB va avea loc duminică, de la ora 21:30, iar meciul va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

