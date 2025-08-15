Dan Petrescu, resemnat după Braga - CFR Cluj 2-0: "Pot ajunge în finală". Avertisment pentru Hacken: "Cu tot respectul" - Antena Sport

Închide meniul
Dan Petrescu, resemnat după Braga – CFR Cluj 2-0: “Pot ajunge în finală”. Avertisment pentru Hacken: “Cu tot respectul”

Publicat: 15 august 2025, 0:55

Dan Petrescu / Profimedia

Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, s-a resemnat după eliminarea din preliminariile Europa League. Braga s-a impus cu 2-0 în retur şi a obţinut calificarea în play-off cu 4-1 la general.

Pentru CFR Cluj aventura europeană continuă, dar în Conference League. Pentru un loc în faza principală a competiţiei, formaţia din Gruia trebuie să treacă de Hacken, din Suedia.

Dan Petrescu, după Braga – CFR Cluj 2-0: “E clar că echipa mai bună a câştigat”

Dan Petrescu a recunoscut superioritatea celor de la Braga, dar s-a plâns de absenţele importante din echipa sa. “Bursucul” a ţinut să “înţepe” arbitrajul, susţinând că o echipă precum Braga nu avea nevoie de un asemenea avantaj şi a declarat că următoarea adversară nu este la nivelul portughezilor:

“E clar că echipa mai bună a câştigat, s-a văzut diferenţa de valoare, dar micile detalii au făcut diferneţa. Nu cred că aveau nevoie de ajutorul arbitrilor. E o echipă cu multă calitate, pe noi ne-a prins fără 6 jucători, fără Munteanu, Muhar. O perioadă nu prea bună pentru noi, dar dacă suntem realişti, trebuie să spunem că s-a calificat echipa mai bună. Braga poate să ajungă departe de tot, în finală chiar. E părerea mea.

Mă aşteptam la mai mult de la unii jucători. Unii au jucat multe meciuri, alţii abia au venit la echipă, dar e clar că s-a văzut diferenţa între loturi. Noi avem finala campionatului cu Botoşani şi finalele cu Hacken. Cu tot respectul, ei nu au valoarea lui Braga. Avem o finală, e bine că am ajuns şi în play-off. Dar cu aşa ghinioane să avem, să ne prindă descoperiţi, nu am avut niciodată. Dacă jucam cu cea mai bună echipă, cei de la Braga aveau un meci mai greu.

Am înţeles că liga nu mai vrea, s-au supărat toţi. Era spre binele fotbalului românesc. Nu pentru că suntem noi CFR, ci pentru că vrem să ne calificăm. Ar fi bine să fie toate trei calificate”, a declarat Dan Petrescu, la conferinţa de presă.

CFR Cluj – Hacken, în play-off-ul Conference League

Pentru un loc în Conference League, CFR Cluj trebuie să treacă de Hacken, formaţie din Suedia, care a ratat calificarea în play-off-ul Europa League. Hacken i-a întâlnit pe norvegienii de la Brann.

În meciul tur, care a avut loc în Suedia, Brann s-a impus cu 2-0. Returul din această seară a avut loc în Norvegia, iar Hacken s-a impus cu 1-0, dar nu a fost suficient pentru suedezi pentru a continua în Europa League.

Lotul lui Hacken este cotat la 20.2 milioane de euro de către transfermarkt.com. Echipa suedeză nu are vedete, cei mai valoroşi jucători fiind mijlocaşul ofensiv Pontus Dahbo (19 ani), care e cotat la 2.5 milioane de euro şi căpitanul Simon Gustafson (30 de ani), care evoluează ca mijlocaş central. El este cotat la 2 milioane de euro.

Hacken evoluează pe Bravida Arena, un stadion contruit în 2015, cu o capacitate de 6316 locuri. Pe această arenă se joacă pe teren sintetic. Clujenii au mai jucat în acest sezon pe o astfel de suprafaţă în duelul din deplasare cu Lugano.

