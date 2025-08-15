Dan Petrescu, resemnat după Braga - CFR Cluj 2-0: "Pot ajunge în finală". Avertisment pentru Hacken: "Cu tot respectul" - Antena Sport

Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, s-a resemnat după eliminarea din preliminariile Europa League. Braga s-a impus cu 2-0 în retur şi a obţinut calificarea în play-off cu 4-1 la general.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru CFR Cluj aventura europeană continuă, dar în Conference League. Pentru un loc în faza principală a competiţiei, formaţia din Gruia trebuie să treacă de Hacken, din Suedia.

Dan Petrescu, după Braga – CFR Cluj 2-0: “E clar că echipa mai bună a câştigat”

Dan Petrescu a recunoscut superioritatea celor de la Braga, dar s-a plâns de absenţele importante din echipa sa. “Bursucul” a ţinut să “înţepe” arbitrajul, susţinând că o echipă precum Braga nu avea nevoie de un asemenea avantaj şi a declarat că următoarea adversară nu este la nivelul portughezilor:

“E clar că echipa mai bună a câştigat, s-a văzut diferenţa de valoare, dar micile detalii au făcut diferneţa. Nu cred că aveau nevoie de ajutorul arbitrilor. E o echipă cu multă calitate, pe noi ne-a prins fără 6 jucători, fără Munteanu, Muhar. O perioadă nu prea bună pentru noi, dar dacă suntem realişti, trebuie să spunem că s-a calificat echipa mai bună. Braga poate să ajungă departe de tot, în finală chiar. E părerea mea.

Mă aşteptam la mai mult de la unii jucători. Unii au jucat multe meciuri, alţii abia au venit la echipă, dar e clar că s-a văzut diferenţa între loturi. Noi avem finala campionatului cu Botoşani şi finalele cu Hacken. Cu tot respectul, ei nu au valoarea lui Braga. Avem o finală, e bine că am ajuns şi în play-off. Dar cu aşa ghinioane să avem, să ne prindă descoperiţi, nu am avut niciodată. Dacă jucam cu cea mai bună echipă, cei de la Braga aveau un meci mai greu.