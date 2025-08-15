Gigi Becali, avertisment pentru jucători, după Drita - FCSB 1-3: "Toată lumea comenta" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a tras concluziile după ce campioana României s-a calificat în play-off-ul Europa League. Echipa lui Elias Charalambous s-a impus cu 3-1 în returul din Kosovo şi se pregăteşte de duelul cu Aberdeen, din play-off.

Nu prea schimbă, noi când aveam 2-0, nu mai aveam nevoie de al treilea gol. Noi trebuia să facem posesie. Nu putem face posesie bine, dar acum vin Olaru şi Tănase. Asta îmi dă încredere.

Gigi Becali, semnal de alarmă după Drita – FCSB: “Trebuie să jucăm fotbal”

Gigi Becali i-a avertizat însă pe jucătorii săi să rămână cu picioarele pe pământ, fiind de părere că Drita este o echipă mai slabă decât Shkendija, echipa care a eliminat campioana României din preliminariile Champions League:

“N-avem emoţii, a venit şi golul, n-am mai avut deloc emoţii. A venit şi golul doi, la revedere. Având în vedere ghinionul pe care l-am avut, cum am jucat noi în primul meci… Shkendija e mai slabă decât ăştia. Ei mai pasează, sunt periculoşi.

Am văzut de la început cum au jucat, mi-am dat seama că nu e periculoasă. Noi ne-am calificat, nu e problemă, bine că am făcut-o. Dar trebuie să jucăm fotbal. Toată lumea comenta, ce pas, cutare, dar nu este.