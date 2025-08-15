Gigi Becali, avertisment pentru jucători, după Drita - FCSB 1-3: "Toată lumea comenta" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a tras concluziile după ce campioana României s-a calificat în play-off-ul Europa League. Echipa lui Elias Charalambous s-a impus cu 3-1 în returul din Kosovo şi se pregăteşte de duelul cu Aberdeen, din play-off.
Nu prea schimbă, noi când aveam 2-0, nu mai aveam nevoie de al treilea gol. Noi trebuia să facem posesie. Nu putem face posesie bine, dar acum vin Olaru şi Tănase. Asta îmi dă încredere.
Gigi Becali, semnal de alarmă după Drita – FCSB: “Trebuie să jucăm fotbal”
Gigi Becali i-a avertizat însă pe jucătorii săi să rămână cu picioarele pe pământ, fiind de părere că Drita este o echipă mai slabă decât Shkendija, echipa care a eliminat campioana României din preliminariile Champions League:
“N-avem emoţii, a venit şi golul, n-am mai avut deloc emoţii. A venit şi golul doi, la revedere. Având în vedere ghinionul pe care l-am avut, cum am jucat noi în primul meci… Shkendija e mai slabă decât ăştia. Ei mai pasează, sunt periculoşi.
Am văzut de la început cum au jucat, mi-am dat seama că nu e periculoasă. Noi ne-am calificat, nu e problemă, bine că am făcut-o. Dar trebuie să jucăm fotbal. Toată lumea comenta, ce pas, cutare, dar nu este.
(Despre titularizarea lui Edjouma) De Cisotti aveam nevoie în stânga, l-am băgat şi pentru fundaşul dreapta. A intrat bine Edjouma, şi la Bucureşti, are talie. Aveam nevoie să fim mai agresivi, pentru că aveam deja un gol avans şi asta a fost, să fim mai puternici la mijlocul terenului”, a declarat Gigi Becali, la primasport.ro.
Câţi bani şi-a asigurat FCSB pentru calificarea în play-off-ul Europa League
Pentru primele două tururi disputate în Champions League, FCSB a încasat de la UEFA suma de 350.000 de euro.
Pentru calificarea directă în grupa principală de Conference League, pe care FCSB şi-a asigurat-o deja după eliminarea celor de la Drita, campioana va încasa suma de 3.170.000 de euro.