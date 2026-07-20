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Kevin Keegan, legenda Angliei, a murit la 75 de ani. A pierdut lupta cu o boală gravă

Viviana Moraru Publicat: 20 iulie 2026, 18:23

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Kevin Keegan, legenda Angliei, a murit la 75 de ani. A pierdut lupta cu o boală gravă

Kevin Keegan/ Getty Images

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Fostul căpitan şi antrenor al naţionalei Angliei, Kevin Keegan, a decedat la vârsta de 75 de ani, la şapte săptămâni după ce a dezvăluit că fusese diagnosticat cu cancer în stadiul patru.

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La 1 iunie, Kevin Keegan anunţa că suferă de cancer la stomac în stadiul 4, cel mai avansat stadiu al bolii. Deşi diagnosticul fusese pus încă de la începutul lunii ianuarie, gravitatea bolii nu a fost dezvăluită decât atunci.

Kevin Keegan, legenda Angliei, a murit la 75 de ani

Kevin Keegan este fost căpitan şi fost selecţioner al Angliei şi a câştigat Balonul de Aur în 1978 şi 1979.

Ca jucător, cel care a evoluat în special la Liverpool (1971-1977) şi Newcastle (1982-1984) a câştigat de două ori Balonul de Aur (1978, 1979), când juca la Hamburg.

Unul dintre cei mai valoroşi atacanţi ai generaţiei sale, Keegan a câştigat Cupa Campionilor Europeni cu Liverpool în 1977, precum şi trei titluri de campion al Angliei. Între 1977 şi 1980 a îmbrăcat tricoul lui Hamburger SV, cu care a fost campion al Germaniei. A jucat de 63 de ori pentru Anglia între 1972 şi 1982.

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Keegan a fost selecţionerul Angliei la EURO 2020, unde naţionala sa a fost învinsă de cea a României în ultimul meci din faza grupelor (2-3), ratând calificarea în sferturi de finală.

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