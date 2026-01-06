Kylian Mbappe, OUT din Supercupa Spaniei. Lovitură uriașă pentru Real Madrid - Antena Sport

Atacantul vedetă al echipei Real Madrid, Kylian Mbappe, a fost nevoit să declare forfait pentru Supercupa Spaniei, care are loc săptămâna aceasta în Arabia Saudită, a anunţat clubul spaniol într-un comunicat emis marţi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Căpitanul echipei Franţei, golgheterul clubului spaniol (18 goluri în campionat şi nouă în Liga Campionilor în acest sezon), nu se află pe lista jucătorilor selecţionaţi pentru competiţia de la Jeddah.

Kylian Mbappe, OUT din Supercupa Spaniei

Mbappe, care se recuperează după o entorsă la genunchiul stâng de la accidentarea suferită în timpul antrenamentului de săptămâna trecută, a fost nevoit să se retragă din meciul de reluare a La Liga împotriva lui Betis Sevilla, câştigat cu 5-1. O sursă apropiată jucătorului în vârstă de 27 de ani a declarat că acesta va fi probabil indisponibil timp de cel puţin trei săptămâni.

Echipa lui Xabi Alonso va înfrunta vecina şi rivala sa, Atletico Madrid, în semifinala Supercupei, joi; cealaltă semifinală, programată miercuri, le va opune pe FC Barcelona şi Athletic Bilbao. Finala este programată pentru duminică, tot la Jeddah.

Alonso, aflat sub presiune după un început de sezon dezamăgitor, spera de mult timp să-şi poată recupera superstarul, asigurând sâmbătă că echipa spaniolă va face tot posibilul pentru a-i reduce perioada de absenţă.