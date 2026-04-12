Home | Fotbal | La Liga | A distrus echipa lui Andrei Rațiu și a scris istorie în La Liga! L-a depășit pe legendarul Samuel Eto’o

A distrus echipa lui Andrei Rațiu și a scris istorie în La Liga! L-a depășit pe legendarul Samuel Eto’o

Daniel Işvanca Publicat: 12 aprilie 2026, 19:25

A distrus echipa lui Andrei Rațiu și a scris istorie în La Liga! L-a depășit pe legendarul Samuel Etoo

Vedat Muriqi / Profimedia

Mallorca a obținut o victorie spectaculoasă duminică împotriva celor de la Rayo Vallecano, formație unde evoluează și internaționalul român Andrei Rațiu.

Aceștia au făcut un pas important către salvarea de la retrogradare, iar jocul a fost unul special pentru kosovarul Vedat Muriqi, care a scris istorie în campionatul Spaniei.

Vedat Muriqi, cel mai important marcator pentru Mallorca în La Liga

Mallorca s-a impus clar pe teren propriu în disputa cu Rayo Vallecano, din etapa cu numărul 31 din La Liga, iar kosovarul Vedat Muriqi a avut o nouă evoluție fantastică pentru formația gazdă.

Atacantul în vârstă de 31 de ani a marcat o dublă în poarta echipei unde evoluează și Andrei Rațiu și a ajuns la 55 de reușite pe prima scenă a fotbalului spaniol.

Grație celor două reușite, Muriqi a devenit cel mai important marcator din istoria celor de la Mallorca în La Liga, depășind recordul lui Samuel Eto’o, care marcase de 44 de ori.

Recomandări

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Turiști neechipați, salvați din Piatra Craiului: au stat pe burtă ca să nu alunece pe gheață
Observator
Turiști neechipați, salvați din Piatra Craiului: au stat pe burtă ca să nu alunece pe gheață
Cornel Dinu, glume pe seama lui George Pușcaș! La ce meserie l-a trimis
Fanatik.ro
Cornel Dinu, glume pe seama lui George Pușcaș! La ce meserie l-a trimis
18:59

Sorana Cîrstea, campioană la dublu la Linz! Prestație de excepție alături de Shuai Zhang
18:43

Scenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial. De ce România nu e luată în calcul
18:40

Jannik Sinner, campion la Monte Carlo! Italianul l-a învins pe Carlos Alcaraz și revine pe locul 1 ATP
18:22

Florentino Perez pregătește o mutare spectaculoasă! Legenda celor de la Real Madrid, la un pas de revenire
18:19

Discursul cutremurător al lui Răzvan Lucescu. Cu lacrimi în ochi, a mulțumit tuturor: „Trebuie să acceptăm…”
18:05

Parma – Napoli 1-1. Fosta echipă a lui Cristi Chivu, ajutor nesperat pentru român în lupta la titlu din Serie A
Vezi toate știrile
1 Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland 2 Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu 3 O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină 4 Gigi Becali l-a avertizat pe Mirel Rădoi, după FCSB – Oţelul 4-0: “Chiar dacă mă cert cu el, nu îl las”. Ce jucător a criticat 5 Gigi Becali, contrazis în direct de Mihai Pintilii, după FCSB – Oţelul 4-0: “Zi adevărul! Vă e ruşine să ziceţi” 6 Farul i-a găsit înlocuitor lui Ianis Zicu! Componentul Generației de Aur, marele favorit
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Gestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat faniiGestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat fanii