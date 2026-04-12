A distrus echipa lui Andrei Rațiu și a scris istorie în La Liga! L-a depășit pe legendarul Samuel Eto’o

Mallorca a obținut o victorie spectaculoasă duminică împotriva celor de la Rayo Vallecano, formație unde evoluează și internaționalul român Andrei Rațiu.
Aceștia au făcut un pas important către salvarea de la retrogradare, iar jocul a fost unul special pentru kosovarul Vedat Muriqi, care a scris istorie în campionatul Spaniei.
Vedat Muriqi, cel mai important marcator pentru Mallorca în La Liga
Mallorca s-a impus clar pe teren propriu în disputa cu Rayo Vallecano, din etapa cu numărul 31 din La Liga, iar kosovarul Vedat Muriqi a avut o nouă evoluție fantastică pentru formația gazdă.
Atacantul în vârstă de 31 de ani a marcat o dublă în poarta echipei unde evoluează și Andrei Rațiu și a ajuns la 55 de reușite pe prima scenă a fotbalului spaniol.
Grație celor două reușite, Muriqi a devenit cel mai important marcator din istoria celor de la Mallorca în La Liga, depășind recordul lui Samuel Eto’o, care marcase de 44 de ori.
‼️H I S T Ó R I C O‼️
Vedat Muriqi (doblete hoy) acaba de anotar su gol número 55 con el @RCD_Mallorca en La Liga y supera a Eto'o (54) como máximo anotador del conjunto balear en la máxima categoría del fútbol español.
55 MURIQI (+2 hoy)
54 Eto'o
45 Arango
55 MURIQI (+2 hoy)
54 Eto'o
45 Arango
37 Víctor Casadesús…
— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) April 12, 2026
